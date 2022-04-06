Chelsea Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi Chelsea Real Madrid maçı saat kaçta, ne zaman?

Chelsea, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'i sahasında ağırlayacak. Mücadele ettikleri liglerin efsaneleri arasında olan iki kulüp, yeşil sahada kıran kırana mücadeleye hazır. Zorlu geçecek olan karşılaşmayı televizyondan izlemeyecek olan futbolseverler maçın canlı yayın kanalı detaylarını ve saatini merak ederek "Chelsea Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta, ne zaman?" şeklindeki sorular üzerinden yaptıkları araştırmaları sürdürüyor.

CHELSEA REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi Chelsea - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileri ile tüm detaylar şöyle;