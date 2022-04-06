Chelsea Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi Chelsea Real Madrid maçı saat kaçta, ne zaman?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İngiltere Premier Lig temsilcisi Chelsea ile İspanya Las Liga ekibi Real Madrid karşı karşıya gelecek. İspanyol takımlara karşı oynadığı son maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Chelsea, Avrupa Kupalarında en az maç kaybettiği takım olan Real Madrid'le kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi televizyonlarından takip etmek isteyenler yoğun şekilde "Chelsea Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta, ne zaman?" şeklindeki sorular üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Merak konusu olan Chelsea Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta, ne zaman? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.