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Haberler Yaşam Chelsea Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi Chelsea Real Madrid maçı saat kaçta, ne zaman?
Giriş Tarihi: 06.04.2022 14:53 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 14:53

Chelsea Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi Chelsea Real Madrid maçı saat kaçta, ne zaman?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İngiltere Premier Lig temsilcisi Chelsea ile İspanya Las Liga ekibi Real Madrid karşı karşıya gelecek. İspanyol takımlara karşı oynadığı son maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Chelsea, Avrupa Kupalarında en az maç kaybettiği takım olan Real Madrid'le kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi televizyonlarından takip etmek isteyenler yoğun şekilde "Chelsea Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta, ne zaman?" şeklindeki sorular üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Merak konusu olan Chelsea Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta, ne zaman? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Chelsea Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi Chelsea Real Madrid maçı saat kaçta, ne zaman?

Chelsea, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'i sahasında ağırlayacak. Mücadele ettikleri liglerin efsaneleri arasında olan iki kulüp, yeşil sahada kıran kırana mücadeleye hazır. Zorlu geçecek olan karşılaşmayı televizyondan izlemeyecek olan futbolseverler maçın canlı yayın kanalı detaylarını ve saatini merak ederek "Chelsea Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta, ne zaman?" şeklindeki sorular üzerinden yaptıkları araştırmaları sürdürüyor.

CHELSEA REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi Chelsea - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileri ile tüm detaylar şöyle;

Chelsea Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi Chelsea Real Madrid maçı saat kaçta, ne zaman?
  • Chelsea - Real Madrid maçı 6 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 22:00'da başlayacak. Mücadele CBC Sport ve Exxen Platformunda naklen yayınlanacak.
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Chelsea Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi Chelsea Real Madrid maçı saat kaçta, ne zaman?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL HEYECANI DEVAM EDİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları bugün 2 karşılaşmayla sona erecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek finalinde ilk maçların oynanmasının ardından son maçlar 6 Nisan Çarşamba günü (bugün) oynanacak.

Chelsea Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi Chelsea Real Madrid maçı saat kaçta, ne zaman?

Çeyrek finalde rövanş mücadeleleri ise 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Organizasyonda yarı final maçları, 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

Chelsea Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi Chelsea Real Madrid maçı saat kaçta, ne zaman?

Tamamı TSİ 22.00'te başlayacak çeyrek final turu son maçlarının programı şöyle:

6 NİSAN ÇARŞAMBA

Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

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