CHP, MHP, İYİ Parti, AK Parti milletvekili adayları listesi netleşti! İşte 2023 Partilerin 28. Dönem milletvekili aday listesi

14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesi Partiler tarafından il il Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim ediliyor. Bu kapsamda seçmenler ise "2023 İl il AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti milletvekili aday listesinde kimler var?" sorularına yanıt arıyor. AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti milletvekili aday listeleri de bir bir duyurdu. Peki, hangi partiden kimler aday listesine girdi? İşte İl il AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti milletvekili aday listesi ve merak edilen tüm detaylar.