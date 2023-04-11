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Haberler Yaşam CHP, MHP, İYİ Parti, AK Parti milletvekili adayları listesi netleşti! İşte 2023 Partilerin 28. Dönem milletvekili aday listesi
Giriş Tarihi: 11.04.2023 20:45 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 20:45

CHP, MHP, İYİ Parti, AK Parti milletvekili adayları listesi netleşti! İşte 2023 Partilerin 28. Dönem milletvekili aday listesi

İYİ parti, CHP, MHP, AK Parti milletvekili aday listeleri, son günlerde merakla bekleniyordu ki partiler il il belirlediği adayların listelerini YSK'ya sundu. Bilindiği üzere seçimler 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek ve hem 13. Cumhurbaşkanı hem de 28. Dönem Milletvekilleri seçmenin oylarıyla seçilecek. Bununla beraber ise vatandaşlar seçimlere kısa süre kala "2023 İl il AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti milletvekili aday listesinde kimler var?" sorularını gündeme taşıdı. İşte partilerin milletvekili aday listeleri ve tüm detaylar.

CHP, MHP, İYİ Parti, AK Parti milletvekili adayları listesi netleşti! İşte 2023 Partilerin 28. Dönem milletvekili aday listesi

14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesi Partiler tarafından il il Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim ediliyor. Bu kapsamda seçmenler ise "2023 İl il AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti milletvekili aday listesinde kimler var?" sorularına yanıt arıyor. AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti milletvekili aday listeleri de bir bir duyurdu. Peki, hangi partiden kimler aday listesine girdi? İşte İl il AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti milletvekili aday listesi ve merak edilen tüm detaylar.

CHP, MHP, İYİ Parti, AK Parti milletvekili adayları listesi netleşti! İşte 2023 Partilerin 28. Dönem milletvekili aday listesi

AK PARTİ, MHP, CHP, İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

AK Parti'de milletvekili aday listesi heyecanı yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde seçimlere hazırlanan AK Parti 2023 seçimlerine büyük değişim ve yenilenme parolasıyla girecek. AK Parti milletvekili aday listesi 2023'ün içerisinde kimler var? İşte İstanbul, Ankara, İzmir dahil AK Parti adayları tam listesi ve tüm detaylar...

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CHP, MHP, İYİ Parti, AK Parti milletvekili adayları listesi netleşti! İşte 2023 Partilerin 28. Dönem milletvekili aday listesi

Son halini bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği AK Parti aday listesi büyük bir değişim, dönüşüm ve yenilenme ile milletin karşısına çıkıyor.

CHP, MHP, İYİ Parti, AK Parti milletvekili adayları listesi netleşti! İşte 2023 Partilerin 28. Dönem milletvekili aday listesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 seçimlerine hazırlanan AK Parti 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi için milletvekili adayları listesi üzerinde gerçekleştirdiği önemli değişikliklerle girmeye hazırlanıyor.

CHP, MHP, İYİ Parti, AK Parti milletvekili adayları listesi netleşti! İşte 2023 Partilerin 28. Dönem milletvekili aday listesi

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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