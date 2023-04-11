CHP, MHP, İYİ Parti, AK Parti milletvekili adayları listesi netleşti! İşte 2023 Partilerin 28. Dönem milletvekili aday listesi

İYİ parti, CHP, MHP, AK Parti milletvekili aday listeleri, son günlerde merakla bekleniyordu ki partiler il il belirlediği adayların listelerini YSK'ya sundu. Bilindiği üzere seçimler 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek ve hem 13. Cumhurbaşkanı hem de 28. Dönem Milletvekilleri seçmenin oylarıyla seçilecek. Bununla beraber ise vatandaşlar seçimlere kısa süre kala "2023 İl il AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti milletvekili aday listesinde kimler var?" sorularını gündeme taşıdı. İşte partilerin milletvekili aday listeleri ve tüm detaylar.