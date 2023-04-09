Haberler Yaşam SEÇİM 2023 CHP milletvekili adayları son dakika açıklandı! 28. Dönem CHP milletvekili aday listesi ile kim hangi ilden milletvekili adayı oldu?

Giriş Tarihi: 09.04.2023 19:06 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 19:06

SEÇİM 2023 CHP milletvekili adayları son dakika açıklandı! 28. Dönem CHP milletvekili aday listesi ile kim hangi ilden milletvekili adayı oldu?

13. Cumhurbaşkanı yanı sıra 28. Dönem milletvekillerinin de belli olacağı 2023 genel seçimler için geri sayım başladı. CHP milletvekili adayları 2023 İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa başta olmak üzere il il sorgulanıyor. Yüksek Seçim Kurulu bünyesinde muhafaza edilecek listeler bir bir açıklandı. CHP milletvekili aday listesi ile kim hangi ilden milletvekili adayı oldu merak ediliyor. 9 Nisan saat 17.00 itibarıyla YSK'ya teslim edilecek listelerde bazı isimler dikkat çekiyor. 14 Mayıs'a doğru listeler tamamlandı. Peki, CHP milletvekili adayları 2023 isim listesinde kimler var? İşte, il il isim isim tam liste…