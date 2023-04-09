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Haberler Yaşam SEÇİM 2023 CHP milletvekili adayları son dakika açıklandı! 28. Dönem CHP milletvekili aday listesi ile kim hangi ilden milletvekili adayı oldu?
Giriş Tarihi: 09.04.2023 19:06 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 19:06

SEÇİM 2023 CHP milletvekili adayları son dakika açıklandı! 28. Dönem CHP milletvekili aday listesi ile kim hangi ilden milletvekili adayı oldu?

13. Cumhurbaşkanı yanı sıra 28. Dönem milletvekillerinin de belli olacağı 2023 genel seçimler için geri sayım başladı. CHP milletvekili adayları 2023 İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa başta olmak üzere il il sorgulanıyor. Yüksek Seçim Kurulu bünyesinde muhafaza edilecek listeler bir bir açıklandı. CHP milletvekili aday listesi ile kim hangi ilden milletvekili adayı oldu merak ediliyor. 9 Nisan saat 17.00 itibarıyla YSK'ya teslim edilecek listelerde bazı isimler dikkat çekiyor. 14 Mayıs'a doğru listeler tamamlandı. Peki, CHP milletvekili adayları 2023 isim listesinde kimler var? İşte, il il isim isim tam liste…

SEÇİM 2023 CHP milletvekili adayları son dakika açıklandı! 28. Dönem CHP milletvekili aday listesi ile kim hangi ilden milletvekili adayı oldu?

CHP milletvekili listesi MHP ve AK Parti ardından gündemdeki yerini aldı. İl il sıralanan liste seçim öncesi inceleniyor. 14 Mayıs öncesi oy pusulası ve milletvekilleri hazırlanıyor. Son günde tüm partiler listelerini YSK ile paylaşıyor. 28. Dönem CHP milletvekili adayları 2023 tam liste incelenmeye başladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa gibi büyükşehirler başta olmak üzere tüm illerde yer alan isimler bulundukları partinin Meclis koltuklarına aday olacak. Peki, CHP milletvekili aday listesi nasıl, kimler var? İşte, detaylar…

SEÇİM 2023 CHP milletvekili adayları son dakika açıklandı! 28. Dönem CHP milletvekili aday listesi ile kim hangi ilden milletvekili adayı oldu?

28. DÖNEM CHP MİLLETVEKİLLERİ LİSTESİ YAYINDA!

Milletvekili adayı isim listesi açıklandı. CHP milletvekili listesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere araştırılıyor.

İşte, tüm isimler:

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SEÇİM 2023 CHP milletvekili adayları son dakika açıklandı! 28. Dönem CHP milletvekili aday listesi ile kim hangi ilden milletvekili adayı oldu?

ADANA
1. Orhan Sümer
2. Müzeyyen Şevkin
3. Burhannetin Bulut
4. Sadullah Kısacık (DEVA Partisi)
5. Ayhan Barut
6. Berke Duvan
7. Hüseyin Keser
8. Erkan Karakaya
9. Orhan Toplum
10. Kübra Özbiçer
11. Ahmet Korkmaz
12. Sercan Polat
13. Murat Öztanrıöver
14. Ebru Yılmaz
15. Elife Müftüoğlu
(Bir önceki dönem Adana milletvekili sayısı: 15, CHP Adana milletvekili sayısı: 4)

GAZİANTEP
1. Hasan Öztürkmen
2. Melih Meriç
3. Ertuğrul Kaya (DEVA Partisi)
4. Reis Reisoğlu
5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz
6. Erdal Geçit
7. Selim Karahan
8. Müslüm Şahinsoy
9. Hasan Gül
10. Mehmet İslam (Saadet Partisi)
11. Ahmet İdris İnal
12. Fatma Müge Düşün
13. Gökhan Çeliktürk
14. Vicdan Aktaş
(Bir önceki dönem Gaziantep milletvekili sayısı: 13, CHP Gaziantep milletvekili sayısı: 2)

HATAY
1. Mehmet Güzelmansur
2. Nermin Yıldırım Kara
3. Servet Mullaoğlu
4. Necmettin Çalışkan (Saadet Partisi)
5. Hikmet Hatunoğlu
6. Rahmi Vardı
7. Gökhan Özer
8. Bekir Atahan
9. Cemiyet Kışlaoğlu
10. Tamer Apiş
11. Filiz Haksöz
(Bir önceki dönem Hatay milletvekili sayısı: 10, CHP Hatay milletvekili sayısı: 4)

KAHRAMANMARAŞ
1. Ali Öztunç
2. İrfan Karadutlu (DEVA Partisi)
3. Mehmet Bağlar
4. Ejder Kaygusuz
5. Naile İşlek
6. Tufan Yanar
7. Aziz Cem Güner
8. Çağatay Atasay
(Bir önceki dönem Kahramanmaraş milletvekili sayısı: 7, CHP Kahramanmaraş milletvekili sayısı: 1)

SEÇİM 2023 CHP milletvekili adayları son dakika açıklandı! 28. Dönem CHP milletvekili aday listesi ile kim hangi ilden milletvekili adayı oldu?

KARABÜK
1. Cevdet Akçay
2. Abdullah Çakır
3. Bayram Karadağ
(Bir önceki dönem Karabük milletvekili sayısı: 3, CHP Karabük milletvekili sayısı: 0)

KARS
1. İnan Akgün Alp
2. Onur Uludaşdemir
3. Evren Yerdelen
(Bir önceki dönem Kars milletvekili sayısı: 2, CHP Kars milletvekili sayısı: 0)

KASTAMONU
1. Hasan Baltacı
2. Kadir Yalçın
3. Ziver Kaplan
(Bir önceki dönem Kastamonu milletvekili sayısı: 3, CHP Kastamonu milletvekili sayısı: 1)

KIRIKKALE
1. Ahmet Önal
2. Ömer Eldemir
3. Ümit Duman
(Bir önceki dönem Kırıkkale milletvekili sayısı: 3, CHP Kırıkkale milletvekili sayısı: 1)

KARAMAN
1. İsmail Atakan Ünver
2. Yusuf Baştuğ
3. Hasan Ehliz
(Bir önceki dönem Karaman milletvekili sayısı: 3, CHP Karaman milletvekili sayısı: 1)

KAYSERİ
1. Aşkın Genç
2. Mahmut Arıkan (Saadet Partisi)
3. Burhan Bahadır Özsoy (DEVA Partisi)
4. Zülküf Arslan (Gelecek Partisi)
5. Ümit Özer
6. Özgen Aydıncak
7. Ali Çetinkaya
8. Onur Sergen Doğan
9. İbrahim Kağan
10. Niyazi Ünalmış
(Bir önceki dönem Kayseri milletvekili sayısı: 10, CHP Kayseri milletvekili sayısı: 1)

SEÇİM 2023 CHP milletvekili adayları son dakika açıklandı! 28. Dönem CHP milletvekili aday listesi ile kim hangi ilden milletvekili adayı oldu?

KIRKLARELİ
1. Vecdi Gündoğdu
2. Fahri Özkan
3. Hatice Gül Bingöl
(Bir önceki dönem Kırklareli milletvekili sayısı: 3, CHP Kırklareli milletvekili sayısı: 2)

MANİSA
1- Özgür Özel
2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
3- Bekir Başevirgen
4- Selma Aliye Kavaf (DEVA Partisi)
5- Semih Balaban
(Bir önceki dönem Manisa milletvekili sayısı: 10, CHP Manisa milletvekili sayısı: 3)

MALATYA
1. Veli Ağbaba
2. Enver Kiraz
3. Battal Kanbay
(Bir önceki dönem Malatya milletvekili sayısı: 6, CHP Malatya milletvekili sayısı: 1)

MERSİN
1. Ali Mahir Başarır
2. Gülcan Kış
3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA Partisi)
4. Talat Dinçer
5. Hasan Ufuk Çakır
6. Emre Yılmaz
7. Nürsen Yücesoy Temizkan
8. Leyla Serin Kırık
9. Ahmet Yorgun
10. Mehmet Gültekin Uğur
11. Şerife Arıcı
12. Güven Kocabıyık
13. Neslihan Çelebi
(Bir önceki dönem Mersin milletvekili sayısı: 12, CHP Mersin milletvekili sayısı: 3)

ORDU
1. Seyit Torun
2. Mustafa Adıgüzel
3. Ahmet Tokluoğlu
4. Cengiz Okur
5. Nilgün Yılmaz
(Bir önceki dönem Ordu milletvekili sayısı: 6, CHP Ordu milletvekili sayısı: 3)

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