Haberler Yaşam CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem İzmir, Ankara ve İstanbul CHP Milletvekili aday listesi 2023 yayınlandı!

Giriş Tarihi: 13.04.2023 12:25 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 12:25

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem İzmir, Ankara ve İstanbul CHP Milletvekili aday listesi 2023 yayınlandı!

CHP milletvekili aday listesi 9 Nisan'da yayımlandı. Böylece Ankara, İzmir ve İstanbul CHP milletvekili adayları kim oldu sorusuna yanıt verildi. Cumhuriyet Halk Partisi, 14 Mayıs 2023 Genel seçimlerine "Millet İttifakı" adı altında beş partiyle birlikte girecek. CHP, Demokrat Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi için kendi listelerinde toplam 78 kişilik kontenjan bulunduruyor. Bu noktada CHP milletvekili aday listesi 2023 net bir şekilde aratılmaya başlandı. CHP milletvekili adayları 2023 arasında Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de yer alıyor. İşte detaylar