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Haberler Yaşam CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem İzmir, Ankara ve İstanbul CHP Milletvekili aday listesi 2023 yayınlandı!
Giriş Tarihi: 13.04.2023 12:25 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 12:25

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem İzmir, Ankara ve İstanbul CHP Milletvekili aday listesi 2023 yayınlandı!

CHP milletvekili aday listesi 9 Nisan'da yayımlandı. Böylece Ankara, İzmir ve İstanbul CHP milletvekili adayları kim oldu sorusuna yanıt verildi. Cumhuriyet Halk Partisi, 14 Mayıs 2023 Genel seçimlerine "Millet İttifakı" adı altında beş partiyle birlikte girecek. CHP, Demokrat Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi için kendi listelerinde toplam 78 kişilik kontenjan bulunduruyor. Bu noktada CHP milletvekili aday listesi 2023 net bir şekilde aratılmaya başlandı. CHP milletvekili adayları 2023 arasında Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de yer alıyor. İşte detaylar

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem İzmir, Ankara ve İstanbul CHP Milletvekili aday listesi 2023 yayınlandı!

CHP milletvekili aday isim listesi 2023 Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. İYİ Parti ile anlaşan Cumhuriyet Halk Partisi, 6 ilde CHP milletvekili çıkarmayacağını bildirdi. Bu noktada "CHP Milletvekili adayları kim oldu?" sorusu yanıt aramakta. Türkiye Genel Seçimleri için 31 gün var ve herkes milletvekili listelerine bakıp oylarını kullanmak istiyor. İşte CHP milletvekili aday listesi 2023

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem İzmir, Ankara ve İstanbul CHP Milletvekili aday listesi 2023 yayınlandı!

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YSK İLE PAYLAŞILDI!

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

CHP'nin milletvekili aday listesinde İstanbul 1. bölge ilk sıradan Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul 2. bölge ilk sıradan Namık Tan, İstanbul 3. bölge ilk sıradan ise Engin Altay yer alıyor.

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CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem İzmir, Ankara ve İstanbul CHP Milletvekili aday listesi 2023 yayınlandı!

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise Erzincan birinci sıradan aday gösterildi. Öte yandan CHP'de 134 milletvekilinin 66'sı liste dışı kalırken, İYİ Parti ile ortak liste anlaşması kapsamında 6 ilde aday çıkarılmadı.

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem İzmir, Ankara ve İstanbul CHP Milletvekili aday listesi 2023 yayınlandı!

CHP LİSTESİNDEN 78 KONTENJAN

Gelecek Partisi'nden 19, Deva Partisi'nden 25, Demokrat Parti'den 3, Saadet Partisi'nden (SP) 24 aday ve Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül CHP listesinde yer aldı.

Böylece diğer partilere 78 kişilik kontenjan ayrılmış oldu.

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem İzmir, Ankara ve İstanbul CHP Milletvekili aday listesi 2023 yayınlandı!

28. DÖNEM CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023

CHP milletvekilleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere araştırılıyor.

İşte, tüm isimler:

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