CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ || 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. dönem İzmir, Ankara, İstanbul CHP milletvekili adayları kim oldu?

28. DÖNEM CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023
CHP milletvekilleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere araştırılıyor.
İşte, tüm isimler:
ADANA
1. Orhan Sümer
2. Müzeyyen Şevkin
3. Burhannetin Bulut
4. Sadullah Kısacık (DEVA Partisi)
5. Ayhan Barut
6. Berke Duvan
7. Hüseyin Keser
8. Erkan Karakaya
9. Orhan Toplum
10. Kübra Özbiçer
11. Ahmet Korkmaz
12. Sercan Polat
13. Murat Öztanrıöver
14. Ebru Yılmaz
15. Elife Müftüoğlu
(Bir önceki dönem Adana milletvekili sayısı: 15, CHP Adana milletvekili sayısı: 4)
İSTANBUL 2. BÖLGE
1. Namık Tan
2. Yunus Emre
3. Gökhan Zeybek
4. Enis Berberoğlu
5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)
6. Yüksel Mansur Kılınç
7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)
8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA Partisi)
9. Berna Sukas
10. Fuat Yıldırım
11. Onur Aydın
12. Işık Öğütçü
13. Soner Özimer
14. Mehmet Ali Yüksel
15. Şaban Karaaslan
16. Elmas Aruz
İSTANBUL 3. BÖLGE
1. Engin Altay
2. Erdoğan Toprak
3. Türkan Elçi
4. İlhan Kesici
5. Zeynel Emre
6. Medeni Yılmaz (DEVA Partisi)
7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)
8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)
9. Özgür Karabat
10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA Partisi)
11. Turan Taşkın Özer
12. Doruk Bulut
13. Oğuz Kemal Yakar
14. Turgay Özcan
15. Utku Caner Çaykara
16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)
İZMİR BİRİNCİ BÖLGE
1. Yüksel Taşkın
2. Ahmet Tuncay Özkan
3. Sevda Erdan Kılıç
4. Murat Bakan
5. Ednan Arslan
6. Seda Kaya (DEVA Partisi)
7. Haydar Altıntaş (Demokrat Parti)
8. Devrim Barış Çelik
9. Sefer İpekli
10. Güldem Atabay
11. Şahbal Aras
12. Fulya Akçay
13. Mehmet Şahin Fırat
14. Birgül Değirmenci
İZMİR İKİNCİ BÖLGE
1. Gökçe Gökçen
2. Rıfat Nalbantoğlu
3. Rahmi Aşkın Türeli
4. Mahir Polat
5. Salih Uzun (Demokrat Parti)
6. Deniz Yücel
7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)
8. Hüseyin Sezer
9. Esin Doğan Metin
11. Altan İnanç
12. Emine Helin İnan Kınay
13. Ayten Gülsever
14. Nurşen Balcı
15.Burak Kotan