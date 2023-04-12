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Haberler Yaşam CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ || 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. dönem İzmir, Ankara, İstanbul CHP milletvekili adayları kim oldu?
Giriş Tarihi: 12.04.2023 14:29 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 14:29

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ || 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. dönem İzmir, Ankara, İstanbul CHP milletvekili adayları kim oldu?

CHP milletvekili adayları 2023 vatandaşlar tarafından aratılıyor. 20 yıldır ana muhalefet partisi olarak mecliste yer alan Cumhuriyet Halk Partisi, 14 Mayıs 2023 Genel seçimlerine "Millet İttifakı" adı altında giriyor. Demokrat Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi ile koalisyon yapan parti, diğer partilere 78 kişilik kontenjan ayırmış oldu. Bu noktada "CHP milletvekili adayı kimler oldu?" sorusu yanıt aramakta. CHP Milletvekili Aday Listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilmesiyle, seçmenler tarafından sıkça üzerinde konuşuldu. İşte CHP milletvekili adayları 2023 listesi

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ || 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. dönem İzmir, Ankara, İstanbul CHP milletvekili adayları kim oldu?

CHP milletvekili aday isim listesi 2023 vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye Genel Seçimleri için yaklaşık 1 ay kaldı ve Cumhuriyet Halk Partisi 9 Nisan'da milletvekili listesini verdi. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilen listede görüldüğü üzere 6 ilde CHP milletvekili adayı çıkarmadı. Peki, 28. dönem CHP milletvekili adayı kimler oldu? İşte 14 Mayıs 2023 CHP Milletvekili aday isim listesi şehir şehir

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ || 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. dönem İzmir, Ankara, İstanbul CHP milletvekili adayları kim oldu?

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YSK İLE PAYLAŞILDI!

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

CHP'nin milletvekili aday listesinde İstanbul 1. bölge ilk sıradan Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul 2. bölge ilk sıradan Namık Tan, İstanbul 3. bölge ilk sıradan ise Engin Altay yer alıyor.

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CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ || 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. dönem İzmir, Ankara, İstanbul CHP milletvekili adayları kim oldu?

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise Erzincan birinci sıradan aday gösterildi. Öte yandan CHP'de 134 milletvekilinin 66'sı liste dışı kalırken, İYİ Parti ile ortak liste anlaşması kapsamında 6 ilde aday çıkarılmadı.

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ || 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. dönem İzmir, Ankara, İstanbul CHP milletvekili adayları kim oldu?

CHP LİSTESİNDEN 78 KONTENJAN

Gelecek Partisi'nden 19, Deva Partisi'nden 25, Demokrat Parti'den 3, Saadet Partisi'nden (SP) 24 aday ve Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül CHP listesinde yer aldı.

Böylece diğer partilere 78 kişilik kontenjan ayrılmış oldu.

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ || 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. dönem İzmir, Ankara, İstanbul CHP milletvekili adayları kim oldu?

28. DÖNEM CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023

CHP milletvekilleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere araştırılıyor.

İşte, tüm isimler:

ADANA

1. Orhan Sümer

2. Müzeyyen Şevkin

3. Burhannetin Bulut

4. Sadullah Kısacık (DEVA Partisi)

5. Ayhan Barut

6. Berke Duvan

7. Hüseyin Keser

8. Erkan Karakaya

9. Orhan Toplum

10. Kübra Özbiçer

11. Ahmet Korkmaz

12. Sercan Polat

13. Murat Öztanrıöver

14. Ebru Yılmaz

15. Elife Müftüoğlu

(Bir önceki dönem Adana milletvekili sayısı: 15, CHP Adana milletvekili sayısı: 4)

İSTANBUL 2. BÖLGE

1. Namık Tan

2. Yunus Emre

3. Gökhan Zeybek

4. Enis Berberoğlu

5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)

6. Yüksel Mansur Kılınç

7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)

8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA Partisi)

9. Berna Sukas

10. Fuat Yıldırım

11. Onur Aydın

12. Işık Öğütçü

13. Soner Özimer

14. Mehmet Ali Yüksel

15. Şaban Karaaslan

16. Elmas Aruz

İSTANBUL 3. BÖLGE

1. Engin Altay

2. Erdoğan Toprak

3. Türkan Elçi

4. İlhan Kesici

5. Zeynel Emre

6. Medeni Yılmaz (DEVA Partisi)

7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)

8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)

9. Özgür Karabat

10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA Partisi)

11. Turan Taşkın Özer

12. Doruk Bulut

13. Oğuz Kemal Yakar

14. Turgay Özcan

15. Utku Caner Çaykara

16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)

İZMİR BİRİNCİ BÖLGE

1. Yüksel Taşkın

2. Ahmet Tuncay Özkan

3. Sevda Erdan Kılıç

4. Murat Bakan

5. Ednan Arslan

6. Seda Kaya (DEVA Partisi)

7. Haydar Altıntaş (Demokrat Parti)

8. Devrim Barış Çelik

9. Sefer İpekli

10. Güldem Atabay

11. Şahbal Aras

12. Fulya Akçay

13. Mehmet Şahin Fırat

14. Birgül Değirmenci

İZMİR İKİNCİ BÖLGE

1. Gökçe Gökçen

2. Rıfat Nalbantoğlu

3. Rahmi Aşkın Türeli

4. Mahir Polat

5. Salih Uzun (Demokrat Parti)

6. Deniz Yücel

7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)

8. Hüseyin Sezer

9. Esin Doğan Metin

11. Altan İnanç

12. Emine Helin İnan Kınay

13. Ayten Gülsever

14. Nurşen Balcı

15.Burak Kotan

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