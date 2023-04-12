Haberler Yaşam CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ || 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. dönem İzmir, Ankara, İstanbul CHP milletvekili adayları kim oldu?

Giriş Tarihi: 12.04.2023 14:29 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 14:29

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ || 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. dönem İzmir, Ankara, İstanbul CHP milletvekili adayları kim oldu?

CHP milletvekili adayları 2023 vatandaşlar tarafından aratılıyor. 20 yıldır ana muhalefet partisi olarak mecliste yer alan Cumhuriyet Halk Partisi, 14 Mayıs 2023 Genel seçimlerine "Millet İttifakı" adı altında giriyor. Demokrat Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi ile koalisyon yapan parti, diğer partilere 78 kişilik kontenjan ayırmış oldu. Bu noktada "CHP milletvekili adayı kimler oldu?" sorusu yanıt aramakta. CHP Milletvekili Aday Listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilmesiyle, seçmenler tarafından sıkça üzerinde konuşuldu. İşte CHP milletvekili adayları 2023 listesi