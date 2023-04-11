Haberler Yaşam 2023 SEÇİMLERİ CHP milletvekili adayları tam liste yayında! 28. Dönem CHP milletvekili aday listesinde kimler var?

Giriş Tarihi: 11.04.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 11:07

2023 SEÇİMLERİ CHP milletvekili adayları tam liste yayında! 28. Dönem CHP milletvekili aday listesinde kimler var?

Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım başladı. 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerinin belli olacağı seçimin öncesinde aday listeleri YSK ile paylaşıldı. CHP milletvekili adayları 2023 tam liste gündemdeki yerini aldı. Meclis'te Cumhuriyet Halk Partisi koltuklarında yerini alacak isimler 14 Mayıs seçimi ardından belli olacak. 28. Dönem CHP milletvekili aday listesi İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il sorgulanmaya başladı. Peki, hangi ilden kaç aday çıktı, aday listesinde kimler var? İşte, CHP milletvekili adayları 2023 tam liste…