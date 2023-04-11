Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 2023 SEÇİMLERİ CHP milletvekili adayları tam liste yayında! 28. Dönem CHP milletvekili aday listesinde kimler var?
Giriş Tarihi: 11.04.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 11:07

2023 SEÇİMLERİ CHP milletvekili adayları tam liste yayında! 28. Dönem CHP milletvekili aday listesinde kimler var?

Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım başladı. 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerinin belli olacağı seçimin öncesinde aday listeleri YSK ile paylaşıldı. CHP milletvekili adayları 2023 tam liste gündemdeki yerini aldı. Meclis'te Cumhuriyet Halk Partisi koltuklarında yerini alacak isimler 14 Mayıs seçimi ardından belli olacak. 28. Dönem CHP milletvekili aday listesi İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il sorgulanmaya başladı. Peki, hangi ilden kaç aday çıktı, aday listesinde kimler var? İşte, CHP milletvekili adayları 2023 tam liste…

2023 SEÇİMLERİ CHP milletvekili adayları tam liste yayında! 28. Dönem CHP milletvekili aday listesinde kimler var?

CHP milletvekilleri aday listesi açıklandı. Seçmen, listelerde araştırmalarını sürdürüyor. Yüksek Seçim Kurulu YSK, 26 partinin listesini aktardığını kamuoyu ile paylaştı. 14 Mayıs tarihine doğru seçim mesaisi yoğunlaşırken oy pusulası hazırlama işlemleri de başladı. CHP milletvekili adayları 2023 tam liste il il araştırılıyor. Listede tanıdık isimlerin yanı sıra yeni isimler de yer buldu. İşte, 28. Dönem CHP milletvekili aday listesi

2023 SEÇİMLERİ CHP milletvekili adayları tam liste yayında! 28. Dönem CHP milletvekili aday listesinde kimler var?

CHP 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AÇIKLANDI

CHP milletvekilleri İstanbul, Ankara, İzmir illeri başta olmak üzere bölge bölge araştırılıyor.

Gelecek Partisi'nden 19, Deva Partisi'nden 25, Demokrat Parti'den 3, Saadet Partisi'nden (SP) 24 aday ve Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül CHP listesinde yer aldı.

Böylece diğer partilere 78 kişilik kontenjan ayrılmış oldu.

İşte isimler:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2023 SEÇİMLERİ CHP milletvekili adayları tam liste yayında! 28. Dönem CHP milletvekili aday listesinde kimler var?

ADANA
1. Orhan Sümer
2. Müzeyyen Şevkin
3. Burhannetin Bulut
4. Sadullah Kısacık (DEVA Partisi)
5. Ayhan Barut
6. Berke Duvan
7. Hüseyin Keser
8. Erkan Karakaya
9. Orhan Toplum
10. Kübra Özbiçer
11. Ahmet Korkmaz
12. Sercan Polat
13. Murat Öztanrıöver
14. Ebru Yılmaz
15. Elife Müftüoğlu
(Bir önceki dönem Adana milletvekili sayısı: 15, CHP Adana milletvekili sayısı: 4)

GAZİANTEP
1. Hasan Öztürkmen
2. Melih Meriç
3. Ertuğrul Kaya (DEVA Partisi)
4. Reis Reisoğlu
5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz
6. Erdal Geçit
7. Selim Karahan
8. Müslüm Şahinsoy
9. Hasan Gül
10. Mehmet İslam (Saadet Partisi)
11. Ahmet İdris İnal
12. Fatma Müge Düşün
13. Gökhan Çeliktürk
14. Vicdan Aktaş
(Bir önceki dönem Gaziantep milletvekili sayısı: 13, CHP Gaziantep milletvekili sayısı: 2)

HATAY
1. Mehmet Güzelmansur
2. Nermin Yıldırım Kara
3. Servet Mullaoğlu
4. Necmettin Çalışkan (Saadet Partisi)
5. Hikmet Hatunoğlu
6. Rahmi Vardı
7. Gökhan Özer
8. Bekir Atahan
9. Cemiyet Kışlaoğlu
10. Tamer Apiş
11. Filiz Haksöz
(Bir önceki dönem Hatay milletvekili sayısı: 10, CHP Hatay milletvekili sayısı: 4)

KAHRAMANMARAŞ
1. Ali Öztunç
2. İrfan Karadutlu (DEVA Partisi)
3. Mehmet Bağlar
4. Ejder Kaygusuz
5. Naile İşlek
6. Tufan Yanar
7. Aziz Cem Güner
8. Çağatay Atasay
(Bir önceki dönem Kahramanmaraş milletvekili sayısı: 7, CHP Kahramanmaraş milletvekili sayısı: 1)

2023 SEÇİMLERİ CHP milletvekili adayları tam liste yayında! 28. Dönem CHP milletvekili aday listesinde kimler var?

KARABÜK
1. Cevdet Akçay
2. Abdullah Çakır
3. Bayram Karadağ
(Bir önceki dönem Karabük milletvekili sayısı: 3, CHP Karabük milletvekili sayısı: 0)

KARS
1. İnan Akgün Alp
2. Onur Uludaşdemir
3. Evren Yerdelen
(Bir önceki dönem Kars milletvekili sayısı: 2, CHP Kars milletvekili sayısı: 0)

KASTAMONU
1. Hasan Baltacı
2. Kadir Yalçın
3. Ziver Kaplan
(Bir önceki dönem Kastamonu milletvekili sayısı: 3, CHP Kastamonu milletvekili sayısı: 1)

KIRIKKALE
1. Ahmet Önal
2. Ömer Eldemir
3. Ümit Duman
(Bir önceki dönem Kırıkkale milletvekili sayısı: 3, CHP Kırıkkale milletvekili sayısı: 1)

KARAMAN
1. İsmail Atakan Ünver
2. Yusuf Baştuğ
3. Hasan Ehliz
(Bir önceki dönem Karaman milletvekili sayısı: 3, CHP Karaman milletvekili sayısı: 1)

KAYSERİ
1. Aşkın Genç
2. Mahmut Arıkan (Saadet Partisi)
3. Burhan Bahadır Özsoy (DEVA Partisi)
4. Zülküf Arslan (Gelecek Partisi)
5. Ümit Özer
6. Özgen Aydıncak
7. Ali Çetinkaya
8. Onur Sergen Doğan
9. İbrahim Kağan
10. Niyazi Ünalmış
(Bir önceki dönem Kayseri milletvekili sayısı: 10, CHP Kayseri milletvekili sayısı: 1)

2023 SEÇİMLERİ CHP milletvekili adayları tam liste yayında! 28. Dönem CHP milletvekili aday listesinde kimler var?

KIRKLARELİ
1. Vecdi Gündoğdu
2. Fahri Özkan
3. Hatice Gül Bingöl
(Bir önceki dönem Kırklareli milletvekili sayısı: 3, CHP Kırklareli milletvekili sayısı: 2)

SON DAKİKA