Giriş Tarihi: 25.08.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
09:19
Christoph Daum neden vefat etti? Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Christoph Daum kimdir, hastalığı neydi?
Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımların teknik direktörlüğünü yapan aynı zamanda Alman asıllı eski futbol oyuncusu Christoph Daum'un acı kaybı geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşıldı. Christoph Daum'un vefat haberi, meslektaşı teknik direktör ve eski futbol oyuncusu Ümit Ozat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbol camiasına duyuruldu. Peki, Christoph Daum neden vefat etti? Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Christoph Daum kimdir, hastalığı neydi?