Christoph Daum neden vefat etti? Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Christoph Daum kimdir, hastalığı neydi?

CHRİSTOPH DAUM NEDEN VEFAT ETTİ, HASTALIĞI NEYDİ?

Christoph Daum 2022 yılından beri akciğer kanseriyle mücadele ettiği kamuoyuyla paylaşılmıştı. Geçtiğimiz günlerde acı haber gelen Daum'dan yakalandığı kanser ile ilgili yaptığı açıklamalar insanların yüreklerini sızlatmıştı. Christoph Daum 2023 yılında yaptığı açıklamada;

"Kanseri yenmeyi düşünmek ve 'artık bitti' demek hüsnükuruntu olur. Ancak şu an için şunu söyleyebilirim: Kanseri kontrol altına aldık ve onunla birlikte yaşlanabilirim" ifadelerini kullanmıştı.