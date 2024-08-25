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Giriş Tarihi: 25.08.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 09:19

Christoph Daum neden vefat etti? Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Christoph Daum kimdir, hastalığı neydi?

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımların teknik direktörlüğünü yapan aynı zamanda Alman asıllı eski futbol oyuncusu Christoph Daum'un acı kaybı geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşıldı. Christoph Daum'un vefat haberi, meslektaşı teknik direktör ve eski futbol oyuncusu Ümit Ozat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbol camiasına duyuruldu. Peki, Christoph Daum neden vefat etti? Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Christoph Daum kimdir, hastalığı neydi?

Christoph Daum neden vefat etti? Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Christoph Daum kimdir, hastalığı neydi?

Ümit Özat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan Christoph Daum'un yaşamını yitirdiğini duyurdu. Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları aynı zamanda binlerce futbolsever başarılı teknik direktör ve eski futbol oyuncusunun vefatıyla ilgili detayları öğrenmek için merakla araştırmalara başladı. İşte, Christoph Daum'un vefatının ardındaki ayrıntılar haberde...

Christoph Daum neden vefat etti? Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Christoph Daum kimdir, hastalığı neydi?

CHRİSTOPH DAUM VEFAT MI ETTİ?

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da görev yapan ve şampiyonluklar kazanan Alman Teknik Direktör Christoph Daum, 70 yaşında hayatını kaybetti. Sosyal medyadan açıklama yapan eski teknik direktör ve futbol oyuncusu Ümit Özat, "Hocam Christoph Daum'un biraz önce vefat haberini aldım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana kattıkların için teşekkür ederim, ruhun şad olsun ışıklar içinde uyu." ifadelerini kullandı.

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Christoph Daum neden vefat etti? Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Christoph Daum kimdir, hastalığı neydi?

CHRİSTOPH DAUM NEDEN VEFAT ETTİ, HASTALIĞI NEYDİ?

Christoph Daum 2022 yılından beri akciğer kanseriyle mücadele ettiği kamuoyuyla paylaşılmıştı. Geçtiğimiz günlerde acı haber gelen Daum'dan yakalandığı kanser ile ilgili yaptığı açıklamalar insanların yüreklerini sızlatmıştı. Christoph Daum 2023 yılında yaptığı açıklamada;

"Kanseri yenmeyi düşünmek ve 'artık bitti' demek hüsnükuruntu olur. Ancak şu an için şunu söyleyebilirim: Kanseri kontrol altına aldık ve onunla birlikte yaşlanabilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Christoph Daum neden vefat etti? Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Christoph Daum kimdir, hastalığı neydi?

CHRİSTOPH DAUM KİMDİR?

Christoph Paul Daum (24 Ekim 1953 - 25 Ağustos 2024), Alman teknik direktör ve futbolcu. Daum, orta saha oyuncusu olarak oynadı ve Duisburg bölgesinden çeşitli kulüplerde forma giydi.Antrenörlük kariyerine 1. FC Köln'de başlayan Daum, dört sezon boyunca takımı çalıştırdı ve 1990'da Stuttgart'ın teknik direktörü oldu. Stuttgart ile 1991-92 sezonunda Bundesliga şampiyonu oldu ve ertesi sezon Almanya Süper Kupası'nı kazandı. Ocak 1994'te Gordon Milne'nin halefi olarak Beşiktaş'ın başına geçti ve 1994 Türkiye Kupası'nı kazandı. Sonraki sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu ile açtı ve 1994-95 sezonunda Türkiye Ligi şampiyonu oldu. 1996 ile 2000 yılları arasında Bayer Leverkusen'i çalıştırdı. Almanya'da 1996-97 sezonunu lig ikincisi, 1997-98 sezonunu lig üçüncüsü, 1998-99 sezonunu yeniden lig ikincisi olarak tamamladı.

Christoph Daum neden vefat etti? Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Christoph Daum kimdir, hastalığı neydi?

Temmuz 2003'te Türkiye'ye dönen Daum, Beşiktaş'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. Fenerbahçe ile 2003-04 ve 2004-05 sezonlarında Süper Lig şampiyonu oldu. Temmuz 2006'da Fenerbahçe'den ayrıldı ve üç sezon boyunca eski takımı 1. FC Köln'ü çalıştırdı. 2009'da yeniden Fenerbahçe'ye geldi ve sezonu Süper Kupa şampiyonluğu ile açtı. 2009-10 sezonunu Bursaspor'un bir puan gerisinde, ikinci sırada tamamladı. Daha sonra Almanya'ya geri dönen Daum, kısa bir dönem Eintracht Frankfurt'u çalıştırdı ve 2011'de Belçika ekibi Club Brugge ile anlaştı. 2013'te Bursaspor'un teknik direktörü olarak Türkiye'ye geri döndü. Son olarak Temmuz 2016'dan Eylül 2017'ye kadar Romanya millî takımını çalıştırdı ve emekli oldu.

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