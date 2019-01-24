Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Çiçero lakaplı 'Yüzyılın Casusu' kabul edilen İlyas Bazna kimdir? İşte İlyas Bazna'nın hayatı ve merak edilenler...

lakaplı 'Yüzyılın Casusu' kabul edilen kimdir? İşte İlyas Bazna'nın hayatı ve merak edilenler...

ve 'in başrollerini paylaştığı sinema filminin vizyona girmesi ile beraber filmin konusu olan hakkında araştırmalar artış gösterdi. '' olarak da tanılan İlyas Bazna, arama motorları üzerinde en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Askerlik hizmetinin bir bölümünü Atatürk'ün yanında yaptıktan sonra çeşitli Alman ve Britanya konsolosluklarında uşaklık yapan Bazna'nın hayat hikayesi ise oldukça ilginç. Peki, İlyas Bazna kimdir? İşte Çiçero lakaplı Türk ajanının hayatı ve hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 24.01.2019 13:14 Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 13:19
Çiçero lakaplı 'Yüzyılın Casusu' kabul edilen İlyas Bazna kimdir? İşte İlyas Bazna'nın hayatı ve merak edilenler...

ve 'in başrollerinde yer aldığı filmi vizyona girdi. Türk ajanı 'nın hayat hikayesinden ele alınarak kurgulanan film, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Filmi izledikten sonra araştırma yapan bireyler, 'İlyas Bazna kimdir?' sorusunun cevabını sorguluyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında konsolosluklar arası yaptığı faaliyetleri ile adından söz ettiren ve '' lakabıyla anılan İlyas Bazna, oldukça ilginç bir hayat hikayesine sahip. Peki, Çiçero İlyas Bazna kimdir? İşte İlyas Bazna'nın biyografisi...

Çiçero lakaplı 'Yüzyılın Casusu' kabul edilen İlyas Bazna kimdir? İşte İlyas Bazna'nın hayatı ve merak edilenler...

1904, Priştine doğumlu , 1918 yılında Sırplar'ın Priştine işgali sonrasında anne ve babasıyla İstanbul'a göç etti.

Askerlik hizmetinin bir bölümünü Çankaya Köşkü'nde Atatürk'ün yanında yapan Bazna, terhis olduktan sonra ticarete atılsa da başarılı olamadı.

MEKTUPLARI OKURKEN YAKALANDI

2. Dünya Savaşı yıllarında Ankara'da ilk olarak Yugoslavya Krallığı'nın büyükelçisinin, daha sonra da Almanya büyükelçilik müsteşarının uşaklığını yaptı.

Almanya büyükelçiliğinde çalışırken müsteşarın mektuplarını okurken yakalanması işinden olmasına neden oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çiçero lakaplı 'Yüzyılın Casusu' kabul edilen İlyas Bazna kimdir? İşte İlyas Bazna'nın hayatı ve merak edilenler...

Ve tarihler Eylül 1943'ü gösterdiğinde de Britanya'nın Ankara büyükelçisi Hugge Knatchbull-Hugessen'in uşaklığını yapmak üzere Britanya elçiliğine giriş yaptı.

Güzel sesi ve operaya olan tutkusu nedeniyle kısa sürede büyükelçi ile yakınlaşan Bazna, elçilik banyosunda bir yandan büyükelçinin sırtını ovarken, bir yandan da elçiye opera aryaları söyleyecek derecede yakınlaştı.

Çiçero lakaplı 'Yüzyılın Casusu' kabul edilen İlyas Bazna kimdir? İşte İlyas Bazna'nın hayatı ve merak edilenler...

HERKES ONU APTAL SANDI AMA...

Britanya büyükelçisi ve istihbarat üyelerine göre Bazna aptal, saf ve İngilizce bilmeyen kendi halinde bir uşaktı.

Bazna ise içten içe babasının ölümünden dolayı İngilizler'i suçluyor ve para hırsı gözlerini iyice bürüyordu. Bu düşünceler altında İngilizler'in önemli bilgi ve belgelerini Almanlar'a satma kararı aldı. Kafasındaki planı uygulamak içinse 26 Ekim 1943 tarihinde Alman istihbaratının önemli adamlarından olan Ludwig Moyzisch'le iletişime geçti. Belge başına 20.000 Sterlin verildiği takdirde yapabileceği teklifinde bulundu. Berlin'e onaya gönderilen casusluk faaliyeti için 29 Ekim 1943 tarihinde onay geldi.

Çiçero lakaplı 'Yüzyılın Casusu' kabul edilen İlyas Bazna kimdir? İşte İlyas Bazna'nın hayatı ve merak edilenler...

Ve Bazna artık işine odaklanabilirdi. Duş yaparken dahi kasa anahtarını boynunda taşıyan İngiliz elçisinden anahtarın kopyasını almak zor olacaktı.

Fakat Almanlar özel bir teknikle bu sorunu da halletti. Balmumundan yapılmış özel bir ağda sayesinde, elçi duş alırken sırtını ovalayan Bazna kasa anahtarının ölçüsünü balmumuyla kopyalamayı başardı. Ve elçi her duşa girdiğinde kasadaki belgelerin fotoğraflarını çekmeye başladı.

Çiçero lakaplı 'Yüzyılın Casusu' kabul edilen İlyas Bazna kimdir? İşte İlyas Bazna'nın hayatı ve merak edilenler...

EŞİ BENZERİ OLMAYAN BELGELER

Alman büyükelçi Franz Von Papen ve Bazna arasındaki ilk alışveriş görüşmesi büyükelçilik binasının bahçesinde gerçekleşti.

İlk görüşme olmasına rağmen Papen ve Bazna açısından çok verimli geçen görüşmede, Bazna 20.000 sterlin kazanırken, Papen kelimenin tek anlamıyla muhteşem belgeler elde etmişti.

Çiçero lakaplı 'Yüzyılın Casusu' kabul edilen İlyas Bazna kimdir? İşte İlyas Bazna'nın hayatı ve merak edilenler...

Artık Türkiye üzerinden Sovyetler Birliği'ne gönderilen askeri yardımlar, Ege'de Türkiye topraklarının da kullanıldığı İngiliz askeri operasyonları ve Britanya'nın Türkiye'nin kendi saflarında savaşa katılması için yaptığı tüm baskılar Almanya büyükelçisinin elindeydi.

BİZE ULAŞIN