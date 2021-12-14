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Haberler Yaşam Çift Başlı Kurt destanı nedir, tarihte var mı? Çift Başlı Kurt'un pençesi ne demek, hikayesi ne?
Giriş Tarihi: 14.12.2021 15:50 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 15:51

Çift Başlı Kurt destanı nedir, tarihte var mı? Çift Başlı Kurt'un pençesi ne demek, hikayesi ne?

Atv ekranlarında henüz yayın hayatının başlarında olan Destan dizisinde Akkız'ın sürekli olarak kullandığı "Çift Başlı Kurt" ifadesi izleyenler tarafından merak ediliyor. Atv ekranlarında Bozdağ imzası taşıyan yapım ilk bölümüyle oldukça konuşulmuş ve beğeni toplamıştı. Kurgusal bir karakter olan Akkız'ı canlandıran Ebru Şahin, dizide bu destanın bir kahramanı olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan izleyenler "Çift Başlı Kurt destanı nedir, ne demek, hikayesi nedir, tarihte var mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte çift başlı kurt ile ilgili detaylar...

Çift Başlı Kurt destanı nedir, tarihte var mı? Çift Başlı Kurt’un pençesi ne demek, hikayesi ne?

Ebru Şahin gibi ünlü oyuncuları oyuncu kadrosunda barındıran Destan dizisinde geçen "Çift Başlı Kurt" ifadesi milyonların gündemindeki yerini aldı. Dizinin baş karakteri Akkız'ın dizi tanıtımında "Ben Dağ'ın kızı Akkız! Eksiği tam yapmaya! Köleyi hür kılmaya! Destanımı dağa göğe yazmaya geldim! Çift başlı kurt gelecek, Türk yurdu dirilecek!" ifadelerini kullanmış ve kendini böyle tanıtmıştı. Peki, Çift Başlı Kurt destanı nedir ne demek, hikayesi nedir, tarihte var mı, neyin simgesi? İşte konuya dair merak edilen tüm bu detaylar...

Çift Başlı Kurt destanı nedir, tarihte var mı? Çift Başlı Kurt’un pençesi ne demek, hikayesi ne?

ÇİFT BAŞLI KURT HİKAYESİ NEDİR?

Türk tarihini anlatan destanlardan bozkurt ve ergenekon destanı bilindiği üzere kurttan türemiş efsaneleri içermektedir. Türklerin inanç sisteminde bir dönem yer edinen kurt, yapımda ise "Çift Başlı Kurt" olarak evrilmiştir.

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Çift Başlı Kurt destanı nedir, tarihte var mı? Çift Başlı Kurt’un pençesi ne demek, hikayesi ne?

Kurt simgesi, tarihte kaya resimlerinde, şaman ve kam aletlerinde ve elbise üzerinde yer almıştır. Zamanla ise kurt; devlet, hükümdarlık ve yiğitlik kavramlarıyla ilişkilendirmiştir. Öte yandan Türk freskolarında ki kurt başlı bayrak tasvirleri görülmektedir.

Çift Başlı Kurt destanı nedir, tarihte var mı? Çift Başlı Kurt’un pençesi ne demek, hikayesi ne?
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