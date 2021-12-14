Çift Başlı Kurt destanı nedir, tarihte var mı? Çift Başlı Kurt’un pençesi ne demek, hikayesi ne?

Atv ekranlarında henüz yayın hayatının başlarında olan Destan dizisinde Akkız'ın sürekli olarak kullandığı "Çift Başlı Kurt" ifadesi izleyenler tarafından merak ediliyor. Atv ekranlarında Bozdağ imzası taşıyan yapım ilk bölümüyle oldukça konuşulmuş ve beğeni toplamıştı. Kurgusal bir karakter olan Akkız'ı canlandıran Ebru Şahin, dizide bu destanın bir kahramanı olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan izleyenler "Çift Başlı Kurt destanı nedir, ne demek, hikayesi nedir, tarihte var mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte çift başlı kurt ile ilgili detaylar...