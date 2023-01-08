Binlerce çiftçinin yüzünü güldüren kredi kampanyası faiz oranı, vade sayısı gibi birçok konuyla gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre; Çiftçilerin her türlü harcama için kullanabileceği, kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı 9,75 vade sayısı ise 36 ay olacak. Bu noktada "2023 Çiftçi kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları ve faiz oranları nasıl olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Çiftçi destek kredisi başvuru şartları ve tüm detaylar.