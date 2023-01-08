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Haberler Yaşam Çiftçi kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları ve faiz oranları nasıl olacak? Çiftçiye 250 bin TL'lik kredi paketi müjdesi: İşte kredi faiz oranı, vade sayısı ve limiti
Giriş Tarihi: 08.01.2023 18:06 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 18:08

Çiftçi kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları ve faiz oranları nasıl olacak? Çiftçiye 250 bin TL'lik kredi paketi müjdesi: İşte kredi faiz oranı, vade sayısı ve limiti

Binlerce çiftçinin yüzünü güldüren kredi kampanyası faiz oranı, vade sayısı gibi birçok konuyla gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre; Çiftçilerin her türlü harcama için kullanabileceği, kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı 9,75 vade sayısı ise 36 ay olacak. Bu noktada "2023 Çiftçi kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları ve faiz oranları nasıl olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Çiftçi destek kredisi başvuru şartları ve tüm detaylar.

Çiftçi kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları ve faiz oranları nasıl olacak? Çiftçiye 250 bin TL’lik kredi paketi müjdesi: İşte kredi faiz oranı, vade sayısı ve limiti

Çiftçi destek kredisi başvuru detaylarıyla araştırma konusu haline geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili müjdeleri sıralamış böylece kredi faiz oranı, vade sayısı ve limiti belli olmuştu. Bu kapsamda "2023 Çiftçi kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları ve faiz oranları nasıl olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Paket kapsamında kişi başı 250 bin TL'ye kadar kredi verileceği kaydedilirken yıllık faiz oranı ise 9,75 olarak bildirildi. Çiftçi destek kredisi başvurusuyla ilgili merak edilen tüm detaylar.

Çiftçi kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları ve faiz oranları nasıl olacak? Çiftçiye 250 bin TL’lik kredi paketi müjdesi: İşte kredi faiz oranı, vade sayısı ve limiti

TARIMSAL KOBİ ÇİFÇİ KREDİSİ MÜJDESİ GELDİ DETAYLAR BELLİ OLDU!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Çiftçiye kredi müjdesi veren Başkan Erdoğan, Çiftçi Kredi Destek Paketi'nin uygulamaya geçeceğini ifade etti. Çiftçilerin her türlü harcama için kullanabileceği, kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek kredinin yıllık faiz oranı 9,75 ve 36 ay vadeli olacak.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

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Çiftçi kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları ve faiz oranları nasıl olacak? Çiftçiye 250 bin TL’lik kredi paketi müjdesi: İşte kredi faiz oranı, vade sayısı ve limiti

"Biz de tahılı, meyvesi sebzesi, hayvanı başta olmak üzere toprağımıza sahip çıkmanın, ona işleyen çiftçilerimize destek olma peşindeyiz.

Hükümetlerimiz döneminde çiftçilerimize verdiğimiz desteklerin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koyduk. Tarım sektörü ve ana unsuru olan çiftçilerimizi bir bütün olarak görüyoruz. Tarlasını en modern ekipmanlarla süren çiftçilerimiz ile bu makinaları üretenleri ayrı tutmuyoruz.

Ülkemizin 81 ilinden 2 bine yakın çiftçimizle işletme sahibimizle gerçekleştirdiğimiz bugünkü buluşmayı da tüm bu gayretlerin özeti olarak değerlendiriyoruz.

Çiftçi kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları ve faiz oranları nasıl olacak? Çiftçiye 250 bin TL’lik kredi paketi müjdesi: İşte kredi faiz oranı, vade sayısı ve limiti

"DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARINI SEFERBER EDİYOR"

Biraz önce genç, kadın çiftçilerimizin konuşmalarının özetini dinledik.

Toprağı aşkla sevgiyle işleyen 1 milyonu aşkın çiftçimizin kendisine sunulan kredi imkanını üretime dönüştürdüğünü, emeklerimizin boşa gitmediğini ispat ediyor.

Bu tablo karşısında bizde, Tarım ve Orman Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yürüttüğümüz çalışmaları daha ileriye taşıma şevki kazanıyoruz.

Çiftçi kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları ve faiz oranları nasıl olacak? Çiftçiye 250 bin TL’lik kredi paketi müjdesi: İşte kredi faiz oranı, vade sayısı ve limiti

Meraların korunmasından depolama ve satış kanallarının geliştirilmesine kadar her alanda sürekli hedef büyütüyoruz. Çiftçilerimizin alın terlerinin karşılığını alabilmelerini sağlıyoruz.

Devletimiz tüm imkanlarını seferber ediyor, talepleri dikkat alıyoruz.

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