Çılgın İkili 3 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Çılgın İkili 3 konusu ve oyuncu kadrosu

ÇILGIN İKİLİ 3 FİLMİNİN KONUSU

Aksiyon ve komediyi bir araya getiren Bad Boys for Life, dedektif ikilisi Mike Lowrey ile Marcus Burnett'in yıllar sonra yeniden aynı görevde buluşmasını konu alıyor. Marcus artık polisliği bırakıp sakin bir yaşam sürmek isterken, Mike hâlâ tehlikeli operasyonların merkezinde yer almaktadır. Ancak geçmişten gelen bir tehdit, ikilinin yollarını yeniden kesiştirir.

Meksika bağlantılı güçlü bir suç örgütü, Mike'a yönelik ölümcül bir plan hazırlar. Suikast girişiminden sağ kurtulan Mike, olayın arkasındaki isimleri bulmak için harekete geçer. Bu süreçte Marcus'u da yeniden göreve dönmeye ikna eder. İkilinin mücadelesine, modern teknoloji kullanan genç polis ekibi AMMO destek verir. Film boyunca aksiyon dolu sahnelerin yanı sıra Mike'ın geçmişine dair önemli gerçekler de ortaya çıkar.