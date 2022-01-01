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Haberler Yaşam Yılın ilk Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango 1 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 01.01.2022 18:57 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 18:57

Yılın ilk Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango 1 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!

Yılın ilk Sayısal Loto çekiliş sonuçları için nefesler tutuldu. 109 milyon TL'yi aşkın dev ikramiyesiyle dikkatleri üzerine çeken çekiliş için bilet dolduran vatandaşlar bu noktada "Milli Piyango 1 Ocak 2022 Çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Haftada üç gün gerçekleşen çekiliş saatler 21.30'u gösterdiğinde gerçekleşecek ve sabah.com.tr üzerinden bilet sorgulama işlemi gerçekleşebilecek. İşte Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango 1 Ocak 2022 Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango Çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. 109 milyon 599 bin 820 TL'lik ikramiyenin sahibi olma hayali kuran vatandaşlar biletlerini online sistem ve bayilerden doldurdu. Şimdi ise gözler "Milli Piyango 1 Ocak 2022 MPİ Çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularının yanıtına çevrildi. İşte 1 Ocak 2022 Milli Piyango MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango 1 Ocak 2022 Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!

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Sayısal Loto büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Sayısal Loto çekilişi, 29 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek, sonuçlar henüz açıklanmadı.

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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango 1 Ocak 2022 Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango 1 Ocak 2022 Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango 1 Ocak 2022 Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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