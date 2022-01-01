Yılın ilk Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango 1 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!

Yılın ilk Sayısal Loto çekiliş sonuçları için nefesler tutuldu. 109 milyon TL'yi aşkın dev ikramiyesiyle dikkatleri üzerine çeken çekiliş için bilet dolduran vatandaşlar bu noktada "Milli Piyango 1 Ocak 2022 Çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Haftada üç gün gerçekleşen çekiliş saatler 21.30'u gösterdiğinde gerçekleşecek ve sabah.com.tr üzerinden bilet sorgulama işlemi gerçekleşebilecek. İşte Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...