Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI 💥 26 Haziran Çarşamba 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 21:33 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 21:33

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI 💥 26 Haziran Çarşamba 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı!

Milli Piyango Online ile Sayısal loto sonuçları sorgulanıyor. Çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla şans oyunu severlerle paylaşılıyor. Bugünün talihli numaraları, Joker ve Süper Star MP TV canlı yayın ekranı ile açıklanıyor. Devreden büyük ikramiyenin 382.970.974 Milyon TL olduğu 26 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları şans oyununu severler tarafından yakından takip ediliyor. İşte 26 Haziran 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ile kazandıran şanslı numaralar!

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI 💥 26 Haziran Çarşamba 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı!

Sayısal Loto 26 Haziran 2024 Çarşamba sonuçları gündemde. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere haftada üç defa yapılan çekilişin ikincisi bugün gerçekleşiyor. Kazandıran rakamlar MP youtube canlı çekilişi ile talihli numaraları, Joker ve Süper Star da duyuruyor. İşte, 26 Haziran 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı!

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI 💥 26 Haziran Çarşamba 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı!

26 HAZİRAN 2024 SAYISAL LOTO SONUÇLARI!

Haftanın ikinci Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 26 Haziran 2024 Çarşamba yani bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla ilan ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI 💥 26 Haziran Çarşamba 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı!

İşte, kazanan şanslı numaralar;

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ I CANLI

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI 💥 26 Haziran Çarşamba 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı!

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir.

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI 💥 26 Haziran Çarşamba 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı!

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

SON DAKİKA