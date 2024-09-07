Çılgın Sayısal Loto sonuçları 7 Eylül Cumartesi canlı izle! Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları sorgulama linki

SüperStar Nasıl Oynanır?

SüperStar, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir.

SüperStar, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, Çılgın Sayısal Loto numaralarına ek olarak Süperstar numaranı işaretlemek için öncelikle 6 adet Çılgın Sayısal loto numarası seçmeli sonrasında aynı kolon için 1 adet SüperStar numarası seçmelisin.

Sistem Oyunu modunda, en az 6 Çılgın Sayısal Loto numarası ve en çok 30 SuperStar numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.