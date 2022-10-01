ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! Milli Piyango Online ile 1 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango tarafından haftada üç gün düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 1 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Haftanın son Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online aracılığıyla öğrenilebilecek. Bu noktada şans oyunları tutkunları, ''1 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?''' şeklindeki araştırmalarına başladı. Toplamda 145 milyon TL'yi aşan dev ikramiyeyi kazanmak için 6 şanslı numarayı doğru tahmin etmek gerekiyor. İşte, 1 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı...