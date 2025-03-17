Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! Milli Piyango Online ile 17 Mart Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 17.03.2025 19:12 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 19:12

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! Milli Piyango Online ile 17 Mart Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

Bu haftanın Sayısal Loto sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Milli Piyango Online üzerinden noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişle kazanan numaralar belli olacak. Şansını deneyenler, büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla biletlerini alırken, sonuçları merakla bekliyor. 17 Mart Pazartesi günü yapılacak Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar…

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! Milli Piyango Online ile 17 Mart Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

Çılgın Sayısal Loto için bugünkü çekiliş öncesi bilet sorgulamaları başladı. Haftada üç kez düzenlenen bu çekilişte, kazanan numaralar bu akşam belli olacak. Büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla birçok kişi sonucu heyecanla beklerken, çekiliş milyonları ekran başına kilitledi. Peki, 17 Mart Pazartesi günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! Milli Piyango Online ile 17 Mart Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

17 MART 2025 ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto 17 Mart çekilişi MPİ canlı ekranından gerçekleşiyor. Henüz sonuçlar açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! Milli Piyango Online ile 17 Mart Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! Milli Piyango Online ile 17 Mart Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! Milli Piyango Online ile 17 Mart Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ