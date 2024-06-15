Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Çin Türkiye voleybol maçı canlı izle

Filenin Sultanları Çin Türkiye maçı canlı izle araştırmaları hız kazandı. Tayland ve Dominik Cumhuriyeti karşısında galibiyet alarak haftaya iddialı başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız VNL son haftasında maçları bitmeden finalleri garantiledi. Santarelli yönetimindeki ekip haftayı 4'te 4 ile kapatmak istiyor. Peki; Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?