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Haberler Yaşam Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Çin Türkiye voleybol maçı canlı izle
Giriş Tarihi: 15.06.2024 01:11 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 01:11

Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Çin Türkiye voleybol maçı canlı izle

Filenin Sultanları kalan maçları Hong Kong'da oynanıyor. Finale çıkacağı kesinleşen Milliler 3. haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. Bu noktada Çin Türkiye voleybol maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. İlk 8 takım arasında yer alan Sultanlar, finallere adını yazdırırken Olimpiyatlar için de kura çekiminde yerini alacak. Peki; Milletler Ligi Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Çin Türkiye voleybol maçı canlı izle

Filenin Sultanları Çin Türkiye maçı canlı izle araştırmaları hız kazandı. Tayland ve Dominik Cumhuriyeti karşısında galibiyet alarak haftaya iddialı başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız VNL son haftasında maçları bitmeden finalleri garantiledi. Santarelli yönetimindeki ekip haftayı 4'te 4 ile kapatmak istiyor. Peki; Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Çin Türkiye voleybol maçı canlı izle

ÇİN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları 3. hafta 3. karşılaşması Çin Türkiye voleybol maçı olacak. 15 Haziran Cumartesi günü oynanacak maç TSİ 15.30'da başlayacak.

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Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Çin Türkiye voleybol maçı canlı izle

Heyecanlı mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı takip edilecek.

Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Çin Türkiye voleybol maçı canlı izle

ÇİN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayınını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz

Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Çin Türkiye voleybol maçı canlı izle

FİLENİN SULTANLARI KALAN MAÇLARI

12 Haziran Çarşamba:

12.00 Türkiye-Tayland

13 Haziran Perşembe:

15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi:

15.30 Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar:

12.00 Türkiye-Brezilya

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