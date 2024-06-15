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Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Çin Türkiye voleybol maçı canlı izle
Giriş Tarihi: 15.06.2024 01:11
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
01:11
Filenin Sultanları kalan maçları Hong Kong'da oynanıyor. Finale çıkacağı kesinleşen Milliler 3. haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. Bu noktada Çin Türkiye voleybol maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. İlk 8 takım arasında yer alan Sultanlar, finallere adını yazdırırken Olimpiyatlar için de kura çekiminde yerini alacak. Peki; Milletler Ligi Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?