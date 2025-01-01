Çınar Ağacı filmi konusu ve oyuncuları: Çınar Ağacı filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Barış, emekli öğretmen olan anneannesinin geleneksel "Çınar Ağacı" buluşmalarını iple çekse de, ailenin diğer fertleri için aynı şey pek söylenemez. Aile kavramını masaya yatıran film, aileyi bir arada tutan değerleri bir çocuğun gözünden anlatan naif diliyle dikkat çekiyor.