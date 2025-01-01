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Haberler Yaşam Çınar Ağacı filmi konusu ve oyuncuları: Çınar Ağacı filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 13:50 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 13:55

Çınar Ağacı filmi konusu ve oyuncuları: Çınar Ağacı filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Çınar Ağacı filmi konusu ve oyuncuları gündemde. Bu akşam televizyon ekranlarında yayımlanacak filmin yönetmen koltuğunda Handan İpekçi oturuyor. Dramatik komedi ve romantik türlerinde dikkat çeken yapım usta isimleri bir araya getiriyor. Peki; Çınar Ağacı filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Çınar Ağacı filmi konusu ve oyuncuları: Çınar Ağacı filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Çınar Ağacı filmi konusu, oyuncuları ve çekim yerleri gibi detaylar izleyenlerin gündeminde. Yılbaşı haftası nedeniyle dizilerin yayınları yerine pek çok filmi izlemek mümkün. Peki, Çınar Ağacı filmi nerede çekildi?

Çınar Ağacı filmi konusu ve oyuncuları: Çınar Ağacı filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

ÇINAR AĞACI FİLMİ KONUSU

Adviye Hanım, dışarıdan bakıldığında her ne kadar çocuklarına hayatı dar eden huysuz bir ihtiyar gibi gözükse de, torunu Barış'ın biricik "anneannesi"dir.

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Çınar Ağacı filmi konusu ve oyuncuları: Çınar Ağacı filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Barış, emekli öğretmen olan anneannesinin geleneksel "Çınar Ağacı" buluşmalarını iple çekse de, ailenin diğer fertleri için aynı şey pek söylenemez. Aile kavramını masaya yatıran film, aileyi bir arada tutan değerleri bir çocuğun gözünden anlatan naif diliyle dikkat çekiyor.

Çınar Ağacı filmi konusu ve oyuncuları: Çınar Ağacı filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

ÇINAR AĞACI OYUNCULARI

Celile Toyon

Nurgül Yeşilçay

Deniz Deha Lostar

Settar Tanrıöğen

Suzan Aksoy

Jülide Kural

Hüseyin Avni Danyal

Ragıp Savaş

Ebru Özkan

Nejat İşler

Çınar Ağacı filmi konusu ve oyuncuları: Çınar Ağacı filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

ÇINAR AĞACI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin büyük çınar ağacı altında bulunan piknik sahneleri Bursa'nın Dudaklı Köyü'nde bulunan 1200 yıllık çınar ağacı ve çevresinde çekilmiştir.

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