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Çınar Ağacı filmi konusu ve oyuncuları: Çınar Ağacı filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
13:55
Çınar Ağacı filmi konusu ve oyuncuları: Çınar Ağacı filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Çınar Ağacı filmi konusu ve oyuncuları gündemde. Bu akşam televizyon ekranlarında yayımlanacak filmin yönetmen koltuğunda Handan İpekçi oturuyor. Dramatik komedi ve romantik türlerinde dikkat çeken yapım usta isimleri bir araya getiriyor. Peki; Çınar Ağacı filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?