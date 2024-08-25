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Giriş Tarihi: 25.08.2024 22:30 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 22:30

Çin’de 1958-1962 arasında öldürülmesi için seferberlik düzenlenen 4 hayvandan birisi sorusu: İşte Milyoner sorusuna yanıt!

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 25 Ağustos günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen sorusu 'Çin'de 1958-1962 arasında öldürülmesi için seferberlik düzenlenen 4 hayvandan biri olan, sayısının büyük oranda azalması on milyonlarca insanın kıtlıktan ölümünün sebeplerinden biri olarak gösterilen hangisidir?'için araştırmalar başladı. İşte o 100 bin TL değerindeki sorunun cevabı

Çin’de 1958-1962 arasında öldürülmesi için seferberlik düzenlenen 4 hayvandan birisi sorusu: İşte Milyoner sorusuna yanıt!

Bu akşam Milyoner'e damgasını vuran 100 bin TL'lik sorunun cevabı araştırılıyor. Çin'de 1958-1962 arasında öldürülmesi için seferberlik düzenlenen 4 hayvandan biri olan, sayısının büyük oranda azalması on milyonlarca insanın kıtlıktan ölümünün sebeplerinden biri olarak gösterilen hangisidir?İşte yanıtı!

Çin’de 1958-1962 arasında öldürülmesi için seferberlik düzenlenen 4 hayvandan birisi sorusu: İşte Milyoner sorusuna yanıt!

Çin'de 1958-1962 arasında öldürülmesi için seferberlik düzenlenen 4 hayvandan biri olan, sayısının büyük oranda azalması on milyonlarca insanın kıtlıktan ölümünün sebeplerinden biri olarak gösterilen hangisidir?

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Çin’de 1958-1962 arasında öldürülmesi için seferberlik düzenlenen 4 hayvandan birisi sorusu: İşte Milyoner sorusuna yanıt!

A-KARGA

B-YILAN

C-SERÇE

D-KURBAĞA

Çin’de 1958-1962 arasında öldürülmesi için seferberlik düzenlenen 4 hayvandan birisi sorusu: İşte Milyoner sorusuna yanıt!

CEVAP:SERÇE

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