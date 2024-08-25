Çin’de 1958-1962 arasında öldürülmesi için seferberlik düzenlenen 4 hayvandan birisi sorusu: İşte Milyoner sorusuna yanıt!

Bu akşam Milyoner'e damgasını vuran 100 bin TL'lik sorunun cevabı araştırılıyor. Çin'de 1958-1962 arasında öldürülmesi için seferberlik düzenlenen 4 hayvandan biri olan, sayısının büyük oranda azalması on milyonlarca insanın kıtlıktan ölümünün sebeplerinden biri olarak gösterilen hangisidir?İşte yanıtı!