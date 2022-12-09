Çırağan Sarayı nerede, hangi ilçede? Tarihi ve mimarisi ile Çırağan Sarayı hangi padişah döneminde yapılmıştır, mimarı kim?

Çırağan Sarayı yanıyor son dakika haberinden sonra birçok vatandaş bu tarihi saray hakkında araştırmalara başladı. Çırağan sarayı tarihi ve mimarisi ile Osmanlı Dönemi'nin çok önemli bir simgesi olurken, Cumhuriyet döneminde bir kez daha yanmıştı. Saray, günümüzde Çırağan Palace Kempinski Oteli olarak hizmet etmektedir. Bu bağlamda, Çırağan Sarayı nerede, hangi ilçede sorusu yöneltilmekte. Her padişah dönemi farklı bir mimari kişiliğe sahip olurken, bu saray da dönemini yansıtmakta. Peki, ile Çırağan Sarayı hangi padişah döneminde yapılmıştır? Çırağan Sarayı mimarı kimdir? İşte detaylar…