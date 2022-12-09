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Haberler Yaşam Çırağan Sarayı nerede, hangi ilçede? Tarihi ve mimarisi ile Çırağan Sarayı hangi padişah döneminde yapılmıştır, mimarı kim?
Giriş Tarihi: 09.12.2022 11:27 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 11:28

Çırağan Sarayı nerede, hangi ilçede? Tarihi ve mimarisi ile Çırağan Sarayı hangi padişah döneminde yapılmıştır, mimarı kim?

Çırağan Sarayı yanıyor son dakika haberinden sonra birçok vatandaş bu tarihi saray hakkında araştırmalara başladı. Çırağan sarayı tarihi ve mimarisi ile Osmanlı Dönemi'nin çok önemli bir simgesi olurken, Cumhuriyet döneminde bir kez daha yanmıştı. Saray, günümüzde Çırağan Palace Kempinski Oteli olarak hizmet etmektedir. Bu bağlamda, Çırağan Sarayı nerede, hangi ilçede sorusu yöneltilmekte. Her padişah dönemi farklı bir mimari kişiliğe sahip olurken, bu saray da dönemini yansıtmakta. Peki, ile Çırağan Sarayı hangi padişah döneminde yapılmıştır? Çırağan Sarayı mimarı kimdir? İşte detaylar…

Çırağan Sarayı nerede, hangi ilçede? Tarihi ve mimarisi ile Çırağan Sarayı hangi padişah döneminde yapılmıştır, mimarı kim?

Çırağan Sarayı mimari özellikleri ve tarihi sıklıkla araştırılmaya başlandı. Son dakika yangın haberi geçilirken, daha önceden yanıp kullanılamaz hale gelmesinden ötürü insanlar daha da panik oldu. Bu bağlamda, Çırağan Sarayı nerede sorusu yanıt arıyor. Yangının hala söndürülemediğini söylemek gerekiyor. Peki, Çırağan Sarayı hangi padişah döneminde yapılmıştır, mimarı kim? İşte detaylar…

Çırağan Sarayı nerede, hangi ilçede? Tarihi ve mimarisi ile Çırağan Sarayı hangi padişah döneminde yapılmıştır, mimarı kim?

ÇIRAĞAN SARAYI NEREDE?

Günümüzde önemli organizasyonlar veya düğünlerin yapıldığı Çırağan Sarayı, Beşiktaş ile Ortaköy arasında Çırağan Caddesinde yer almaktadır. İstanbul'un en değerli yapıtlarından olan Saray, günümüzde Çırağan Palace Kempinski Oteli olarak hizmet etmektedir ve İstanbul'un merkezi konumunda olmasıyla kolay bir ulaşıma sahiptir. Çoğu toplu taşıma aracı ve taksi ile Çırağan Sarayına kısa sürede ulaşmak mümkündür.

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Çırağan Sarayı nerede, hangi ilçede? Tarihi ve mimarisi ile Çırağan Sarayı hangi padişah döneminde yapılmıştır, mimarı kim?

ÇIRAĞAN SARAYI NE ZAMAN YAPILDI?

O zamanlar Kazancıoğlu Bahçelerinin bir parçası olan Çırağan Sarayı bölgesi Sultan I. Ahmed'in padişahlığına (1603-17) kadar uzanan bir geçmişi sahip. Lale Devrinin en önemli simgelerinden biri olan Çırağan Sarayı 1718-1730 yılları arasında dönemin sadrazamı Damat İbrahim Paşa tarafından eşi Fatma Sultan için inşa ettirilmiştir. Daha sonraları Sultan Birinci Mahmut (1730-1754) ve Üçüncü Selim (1789-1807) dönemlerinde tamir ve eklemeler yapılmıştır. 1859 yılında Sultan Abdülmecid tarafından yeniden yaptırılmak üzere yıktırılan sarayın yeniden inşası Sultan Abdülaziz Han devrinde 1871 yılında gerçekleşmiştir.

Çırağan Sarayı nerede, hangi ilçede? Tarihi ve mimarisi ile Çırağan Sarayı hangi padişah döneminde yapılmıştır, mimarı kim?

ÇIRAĞAN SARAYI HANGİ PADİŞAH DÖNEMİNDE YAPILDI?

Eski adı Ferahabad Sarayı olan Çırağan Sarayı, Sultan III. Ahmed döneminde, Vezir-i Azam Damat İbrahim Paşa eşi Fatma Sultan için inşa ettirmiştir. İbrahim Paşa'nın sarayda düzenlediği ve müthiş aydınlatmalarıyla ünlü partiler Lale Devrinin sembollerindendir. Aynı sebeple saraya Farsça'da "ışık dolu" anlamına gelen "çerağ" kelimesinden türemiş Çırağan adı verilmiştir.

Çırağan Sarayı nerede, hangi ilçede? Tarihi ve mimarisi ile Çırağan Sarayı hangi padişah döneminde yapılmıştır, mimarı kim?

ÇIRAĞAN SARAYI TARİHİ

O zamanlar Kazancıoğlu Bahçelerinin bir parçası olan Çırağan Sarayı, ilk olarak Ferahabad Sarayı adıyla, dönemin sadrazamı Damat İbrahim Paşa tarafından eşi Fatma Sultan için inşa ettirildi. Uzun yıllar Lale Devrinin sembolü olan saray III. Ahmed'in 1730 senesinde tahttan indirilmesiyle kapandı. Sarayın kapıları ilerleyen yıllarda yabancı ülke elçilerini ağırlamak için I. Mahmud tarafından yeniden açıldı.

18. yüzyıl sonlarında III. Selim, Çırağan Sarayının yerine kızkardeşi Beyhan Sultan için yeni bir yazlık saray yaptırdı. Sultan II. Mahmud'un emriyle Ermeni mimar Garabet Balyan tarafından genişletilen ve kışın da kullanılabilir duruma gelen Çırağan Sarayı o zamanlar "Beyaz Saray" olarak anılmıştır. Sultan I. Abdülmecid, Sultan V. Murad, II. Abdülhamid ve V. Mehmed Reşad'ın doğumunun gerçekleştiği Beyaz Saray, daha ihtişamlı olan Dolmabahçe Sarayı tamamlanınca Sultan Abdülmecid tarafından boşaltılmış ve daha büyük bir saray yaptırılması amacıyla 1856 senesinde yıktırılmıştır. Saray Sultan Abdülaziz Han'ın emriyle 1871 yılında yeniden inşa edilip son halini almıştır fakat 20 Ocak 1910 günü çatı katıda talihsiz bir yangın çıkmıştır. Kalorifer bacası sebebiyle çıkan yangınla değerli antikalar, II. Abdülhamid'in özel koleksiyonu ve V. Murad'ın kütüphanesi yanıp kül olmuştur.

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