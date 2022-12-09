Çırağan Sarayı nerede, hangi ilçede? Tarihi ve mimarisi ile Çırağan Sarayı hangi padişah döneminde yapılmıştır, mimarı kim?

ÇIRAĞAN SARAYI TARİHİ

O zamanlar Kazancıoğlu Bahçelerinin bir parçası olan Çırağan Sarayı, ilk olarak Ferahabad Sarayı adıyla, dönemin sadrazamı Damat İbrahim Paşa tarafından eşi Fatma Sultan için inşa ettirildi. Uzun yıllar Lale Devrinin sembolü olan saray III. Ahmed'in 1730 senesinde tahttan indirilmesiyle kapandı. Sarayın kapıları ilerleyen yıllarda yabancı ülke elçilerini ağırlamak için I. Mahmud tarafından yeniden açıldı.

18. yüzyıl sonlarında III. Selim, Çırağan Sarayının yerine kızkardeşi Beyhan Sultan için yeni bir yazlık saray yaptırdı. Sultan II. Mahmud'un emriyle Ermeni mimar Garabet Balyan tarafından genişletilen ve kışın da kullanılabilir duruma gelen Çırağan Sarayı o zamanlar "Beyaz Saray" olarak anılmıştır. Sultan I. Abdülmecid, Sultan V. Murad, II. Abdülhamid ve V. Mehmed Reşad'ın doğumunun gerçekleştiği Beyaz Saray, daha ihtişamlı olan Dolmabahçe Sarayı tamamlanınca Sultan Abdülmecid tarafından boşaltılmış ve daha büyük bir saray yaptırılması amacıyla 1856 senesinde yıktırılmıştır. Saray Sultan Abdülaziz Han'ın emriyle 1871 yılında yeniden inşa edilip son halini almıştır fakat 20 Ocak 1910 günü çatı katıda talihsiz bir yangın çıkmıştır. Kalorifer bacası sebebiyle çıkan yangınla değerli antikalar, II. Abdülhamid'in özel koleksiyonu ve V. Murad'ın kütüphanesi yanıp kül olmuştur.