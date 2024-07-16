Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Çocuk Gelişimi Taban Puanları, başarı sıralamaları!

ÇOCUK GELİŞİMİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024
TYT, AYT, YDT ve YKS puanlarına göre güncel taban puanı ve başarı sıralaması aşağıdaki tabloda yer alıyor. İşte en güncel verilerle Çocuk Gelişimi taban puanları, puan türü, kontenjanları ve başarı sıralaması;
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
10+0
|11
10
|753.284 (2023)
505.423 (2022)
|311,43670
332,86266
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|13+0+0+0+0
15+0
|13
15
|1.304.364 (2023)
1.132.822 (2022)
|269,09857
273,45275
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Ücretli)
|TYT
|42+0+0+0+0
40+0
|42
40
|1.959.336 (2023)
1.934.356 (2022)
|230,98887
229,41577
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|3+0+1+0+1
5+0
|4
5
|453.069 (2023)
683.982 (2022)
|345,80795
311,43458
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|4+0+1+0+1
5+0
|4
5
|458.989 (2023)
626.761 (2022)
|344,96353
317,65268
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|9
8
|473.337 (2023)
517.030 (2022)
|342,94882
331,26504
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|4+0+1+0+1
5+0
|4
5
|486.484 (2023)
326.614 (2022)
|341,15029
363,08151
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|549.609 (2023)
499.132 (2022)
|333,09236
333,74174
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|2+0+0+0+1
3+0
|2
3
|566.626 (2023)
413.448 (2022)
|331,04657
346,81940
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|3+0+1+0+1
4+0
|5
4
|614.727 (2023)
532.986 (2022)
|325,50280
329,09728
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2+0+2+18
70+2
|92
72
|615.559 (2023)
680.665 (2022)
|325,41381
311,79055
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|9
8
|625.300 (2023)
568.851 (2022)
|324,33011
324,52237
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|626.149 (2023)
596.565 (2022)
|324,23827
321,14399
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|626.931 (2023)
584.445 (2022)
|324,15754
322,60807
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|75+2+0+2+19
75+2
|98
77
|634.760 (2023)
657.841 (2022)
|323,30450
314,24689
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
9+0
|9
9
|655.813 (2023)
763.979 (2022)
|321,06330
303,45039
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
10+0
|9
10
|658.240 (2023)
721.738 (2022)
|320,81234
307,55332
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
6+0
|7
6
|686.341 (2023)
789.770 (2022)
|317,93029
301,02234
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|687.470 (2023)
622.189 (2022)
|317,81337
318,17673
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ADIYAMAN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|30+1+0+1+8
60+2
|40
62
|693.254 (2023)
791.187 (2022)
|317,23059
300,88246
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|697.179 (2023)
622.079 (2022)
|316,83689
318,19011
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|708.947 (2023)
593.371 (2022)
|315,68011
321,52292
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|715.753 (2023)
677.639 (2022)
|315,03544
312,10521
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
10+0
|12
10
|720.665 (2023)
714.140 (2022)
|314,56090
308,30981
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
12+0
|11
12
|721.463 (2023)
627.105 (2022)
|314,47728
317,61769
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
9+0
|8
9
|725.274 (2023)
613.183 (2022)
|314,11318
319,21159
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|733.529 (2023)
645.176 (2022)
|313,31776
315,62680
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
8+0
|8
8
|738.000 (2023)
741.620 (2022)
|312,89259
305,58577
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(DİYARBAKIR) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2+0+2+18
70+2
|92
72
|740.026 (2023)
689.432 (2022)
|312,69781
310,86041
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|743.935 (2023)
688.181 (2022)
|312,32056
310,99225
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
10+0
|11
10
|753.284 (2023)
505.423 (2022)
|311,43670
332,86266
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(VAN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|755.355 (2023)
680.025 (2022)
|311,24230
311,85604
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
10+0
|5
10
|757.678 (2023)
698.302 (2022)
|311,02396
309,93095
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(DENİZLİ) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|764.887 (2023)
714.857 (2022)
|310,35316
308,23846
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
6+0
|6
6
|767.744 (2023)
729.264 (2022)
|310,08754
306,80220
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|160+4+0+4+0
160+4
|168
164
|767.770 (2023)
743.941 (2022)
|310,08524
305,36858
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|9
8
|768.144 (2023)
536.114 (2022)
|310,05326
328,68892
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
11+0
|10
11
|771.975 (2023)
667.234 (2022)
|309,69082
313,23523
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|773.318 (2023)
694.066 (2022)
|309,56356
310,36812
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|3+0+1+0+1
5+0
|4
5
|777.438 (2023)
794.801 (2022)
|309,18566
300,55171
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|5+0+0+0+1
5+0
|6
5
|779.104 (2023)
781.706 (2022)
|309,03463
301,76350
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|11+0+2+0+1
12+0
|11
12
|796.646 (2023)
750.803 (2022)
|307,44682
304,71551
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|801.237 (2023)
716.928 (2022)
|307,03798
308,03549
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|805.070 (2023)
754.384 (2022)
|306,69501
304,36759
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|814.389 (2023)
713.279 (2022)
|305,87099
308,39621
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
6+0
|8
6
|814.985 (2023)
634.417 (2022)
|305,81898
316,81130
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
10+0
|12
10
|816.203 (2023)
687.929 (2022)
|305,70851
311,01777
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ŞANLIURFA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|822.310 (2023)
818.724 (2022)
|305,18173
298,34299
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|10
12
|823.313 (2023)
700.504 (2022)
|305,09246
309,70432
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ÇANAKKALE) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|75+2+0+2+0
75+2
|79
77
|834.822 (2023)
737.023 (2022)
|304,08287
306,04048
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|80+2+0+2+20
80+2
|104
82
|835.776 (2023)
1.000.491 (2022)
|304,00104
283,16715
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|835.935 (2023)
712.125 (2022)
|303,98930
308,51719
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
5+0
|7
5
|840.581 (2023)
719.971 (2022)
|303,57864
307,72903
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
9
|10
9
|844.772 (2023)
713.409 (2022)
|303,21649
308,38313
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|844.914 (2023)
771.665 (2022)
|303,20285
302,71970
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
7
|6
7
|850.122 (2023)
874.877 (2022)
|302,74611
293,37323
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|4+0+1+0+1
5+0
|5
5
|853.666 (2023)
903.016 (2022)
|302,44050
290,99621
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
7+0
|7
7
|856.996 (2023)
874.563 (2022)
|302,15168
293,39820
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Meslek Yüksekokulu
(MUĞLA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|866.376 (2023)
761.076 (2022)
|301,36254
303,72532
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|4+0+1+0+1
4+0
|5
4
|879.266 (2023)
764.809 (2022)
|300,27404
303,37378
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|11+0+2+0+1
11
|12
11
|879.492 (2023)
717.925 (2022)
|300,25340
307,93319
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|883.053 (2023)
801.849 (2022)
|299,96401
299,88667
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|887.465 (2023)
805.396 (2022)
|299,60130
299,56497
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
5+0
|5
5
|887.929 (2023)
837.708 (2022)
|299,56197
296,60824
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
5+0
|6
5
|890.155 (2023)
722.548 (2022)
|299,36937
307,46698
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Antakya Meslek Yüksekokulu
(HATAY) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|20+1+0+1+5
70+2
|27
72
|892.653 (2023)
827.154 (2022)
|299,15418
297,56896
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|894.245 (2023)
784.316 (2022)
|299,02238
301,53089
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MALATYA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2+0+2+18
70+2
|92
72
|894.547 (2023)
714.120 (2022)
|298,99686
308,31180
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|9
8
|894.575 (2023)
752.008 (2022)
|298,99395
304,60188
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ERZURUM) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|910.368 (2023)
860.820 (2022)
|297,70920
294,58540
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
7+0
|9
7
|914.583 (2023)
837.723 (2022)
|297,36399
296,60655
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3+0+3+25
100+3
|131
103
|916.522 (2023)
1.170.250 (2022)
|297,20800
270,86963
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
6+0
|5
6
|918.014 (2023)
792.014 (2022)
|297,08645
300,80860
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2+0+2+18
70+2
|92
72
|918.057 (2023)
763.186 (2022)
|297,08249
303,52672
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|927.535 (2023)
883.795 (2022)
|296,31321
292,60588
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|90+3+0+3+0
90+3
|96
93
|927.602 (2023)
818.543 (2022)
|296,30762
298,35898
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|3+0+0+0+1
3+0
|4
3
|931.991 (2023)
963.138 (2022)
|295,95382
286,06562
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|944.623 (2023)
775.858 (2022)
|294,94035
302,31717
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Afyon Meslek Yüksekokulu
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|949.683 (2023)
800.027 (2022)
|294,52831
300,05349
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
8
|8
8
|956.386 (2023)
781.414 (2022)
|293,99748
301,78861
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TEKİRDAĞ) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|960.380 (2023)
865.220 (2022)
|293,68297
294,20864
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|966.196 (2023)
776.586 (2022)
|293,22834
302,25109
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MARDİN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|966.423 (2023)
873.295 (2022)
|293,21033
293,50975
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|967.072 (2023)
984.332 (2022)
|293,16098
284,40058
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SİVAS) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2+0+2+18
70+2
|92
72
|968.426 (2023)
849.911 (2022)
|293,05717
295,53209
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|75+2+0+2+0
75+2
|79
77
|976.728 (2023)
871.693 (2022)
|292,39370
293,64958
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(NİĞDE) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|980.965 (2023)
900.792 (2022)
|292,07042
291,17766
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BATMAN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|985.523 (2023)
948.838 (2022)
|291,72503
287,20785
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|991.258 (2023)
853.024 (2022)
|291,28547
295,25768
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BOLU) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|992.483 (2023)
799.291 (2022)
|291,19657
300,12418
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
7+0
|7
7
|997.141 (2023)
757.625 (2022)
|290,84815
304,04800
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|12+0+2+0+1
14+0
|13
14
|998.134 (2023)
844.459 (2022)
|290,77375
296,01973
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.005.439 (2023)
852.560 (2022)
|290,21218
295,29540
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(OSMANİYE) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2+0+2+18
70+2
|92
72
|1.007.520 (2023)
897.364 (2022)
|290,04645
291,46129
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MALATYA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|30+1+0+1+8
30+1
|40
31
|1.023.566 (2023)
877.376 (2022)
|288,82689
293,15600
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|1.023.835 (2023)
871.562 (2022)
|288,80567
293,65914
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|TYT
|2800+70+0+70+0
2800+70
|2940
2870
|1.027.024 (2023)
990.448 (2022)
|288,56744
283,92990
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.030.551 (2023)
927.500 (2022)
|288,29451
288,95256
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.036.189 (2023)
929.931 (2022)
|287,86213
288,75709
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.038.544 (2023)
971.762 (2022)
|287,68605
285,38659
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(DÜZCE) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.046.567 (2023)
933.142 (2022)
|287,09288
288,49295
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AMASYA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.051.052 (2023)
913.704 (2022)
|286,75969
290,09873
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AĞRI) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.051.447 (2023)
963.031 (2022)
|286,73244
286,07363
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Araban Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2+0+2+13
40+1
|67
41
|1.055.533 (2023)
925.150 (2022)
|286,43347
289,15036
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Salihli Meslek Yüksekokulu
(MANİSA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.055.548 (2023)
869.934 (2022)
|286,43212
293,80487
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Çınarcık Meslek Yüksekokulu
(YALOVA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.060.868 (2023)
920.287 (2022)
|286,04056
289,55553
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Bayramiç Meslek Yüksekokulu
(ÇANAKKALE) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.064.047 (2023)
918.884 (2022)
|285,80132
289,67078
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Erciş Meslek Yüksekokulu
(VAN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|1.074.726 (2023)
991.080 (2022)
|285,01534
283,88218
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Dumlupınar Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|1.086.070 (2023)
1.006.974 (2022)
|284,19117
282,65805
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
Fatsa Meslek Yüksekokulu
(ORDU) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|1.086.366 (2023)
952.429 (2022)
|284,16745
286,91771
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Midyat Meslek Yüksekokulu
(MARDİN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.087.030 (2023)
1.029.358 (2022)
|284,11830
280,95832
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GİRESUN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.087.441 (2023)
967.929 (2022)
|284,08793
285,68641
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Koçarlı Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.101.402 (2023)
1.001.594 (2022)
|283,07877
283,07951
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARAMAN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.106.891 (2023)
939.843 (2022)
|282,67657
287,94733
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.116.255 (2023)
1.032.298 (2022)
|281,99773
280,73576
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.120.355 (2023)
984.608 (2022)
|281,70356
284,38110
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ergani Meslek Yüksekokulu
(DİYARBAKIR) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|1.125.168 (2023)
1.062.657 (2022)
|281,36210
278,47692
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TOKAT) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|1.146.604 (2023)
1.013.642 (2022)
|279,84922
282,13938
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KİLİS) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|100+3+0+3+25
80+2
|131
82
|1.156.660 (2023)
1.008.252 (2022)
|279,14398
282,55661
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİLECİK) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.161.203 (2023)
992.097 (2022)
|278,81779
283,80680
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MUŞ) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.161.403 (2023)
1.073.557 (2022)
|278,80406
277,68120
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Karakoçan Meslek Yüksekokulu
(ELAZIĞ) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|1.162.870 (2023)
1.075.637 (2022)
|278,70220
277,53137
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ZONGULDAK) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.164.968 (2023)
1.016.108 (2022)
|278,55690
281,94958
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Buharkent Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.170.578 (2023)
967.931 (2022)
|278,16881
285,68632
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Siverek Meslek Yüksekokulu
(ŞANLIURFA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|1.172.650 (2023)
1.158.000 (2022)
|278,02780
271,71281
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|82
82
|1.180.913 (2023)
1.024.738 (2022)
|277,45338
281,29959
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Acıpayam Meslek Yüksekokulu
(DENİZLİ) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|1.181.471 (2023)
970.840 (2022)
|277,41710
285,45681
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|1.183.272 (2023)
1.038.067 (2022)
|277,29513
280,30847
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(HATAY) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|20+1+0+1+5
70+2
|27
72
|1.191.865 (2023)
1.116.618 (2022)
|276,68914
274,58109
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Tavas Meslek Yüksekokulu
(DENİZLİ) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.201.778 (2023)
1.028.238 (2022)
|275,99350
281,04072
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİNGÖL) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.214.095 (2023)
1.071.095 (2022)
|275,13395
277,86317
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Keskin Meslek Yüksekokulu
(KIRIKKALE) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|1.218.131 (2023)
1.064.694 (2022)
|274,85438
278,32692
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(SİİRT) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|1.222.934 (2023)
1.107.709 (2022)
|274,53715
275,21272
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|1.223.201 (2023)
1.044.062 (2022)
|274,51711
279,84833
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.224.137 (2023)
1.199.612 (2022)
|274,45227
268,90759
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BARTIN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|72
72
|1.229.962 (2023)
1.045.273 (2022)
|274,05746
279,75888
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KIRKLARELİ) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|72
72
|1.230.214 (2023)
1.110.706 (2022)
|274,04021
274,99903
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(KARABÜK) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|1.232.175 (2023)
1.071.013 (2022)
|273,90655
277,86882
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Silvan Meslek Yüksekokulu
(DİYARBAKIR) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|1.232.432 (2023)
1.099.922 (2022)
|273,88738
275,77889
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MARDİN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.234.978 (2023)
1.176.658 (2022)
|273,71358
270,43771
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Göksun Meslek Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2+0+2+13
50+2
|67
52
|1.235.234 (2023)
966.196 (2022)
|273,69736
285,82389
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ERZİNCAN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|1.238.829 (2023)
1.072.499 (2022)
|273,45667
277,75759
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BATMAN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.239.383 (2023)
1.184.970 (2022)
|273,42206
269,88517
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Viranşehir Meslek Yüksekokulu
(ŞANLIURFA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|1.249.161 (2023)
1.155.843 (2022)
|272,76422
271,86159
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ERZURUM) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.257.064 (2023)
1.234.663 (2022)
|272,23710
266,59543
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.259.102 (2023)
1.126.614 (2022)
|272,10378
273,88969
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Salihli Meslek Yüksekokulu
(MANİSA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.269.530 (2023)
1.159.739 (2022)
|271,40172
271,59466
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Kale Meslek Yüksekokulu
(DENİZLİ) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|83
82
|1.272.641 (2023)
1.126.302 (2022)
|271,19183
273,91108
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|1.273.139 (2023)
1.057.556 (2022)
|271,15890
278,85260
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Salihli Meslek Yüksekokulu
(MANİSA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3+0+3+0
100+3
|106
103
|1.281.942 (2023)
1.258.449 (2022)
|270,58538
265,05315
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Afyon Meslek Yüksekokulu
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.284.535 (2023)
1.081.634 (2022)
|270,41601
277,09429
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu
(KIRŞEHİR) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.289.603 (2023)
1.105.303 (2022)
|270,07295
275,38620
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.290.421 (2023)
1.139.673 (2022)
|270,01885
272,97576
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|13+0+0+0+0
15+0
|13
15
|1.304.364 (2023)
1.132.822 (2022)
|269,09857
273,45275
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(OSMANİYE) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|70+2+0+2+18
70+2
|92
72
|1.310.699 (2023)
1.217.155 (2022)
|268,69112
267,75075
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Tunceli Meslek Yüksekokulu
(TUNCELİ) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.312.852 (2023)
1.121.749 (2022)
|268,55208
274,22353
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİTLİS) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|90+3+0+3+0
90+3
|96
93
|1.315.150 (2023)
1.157.964 (2022)
|268,40386
271,71490
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Keşan Meslek Yüksekokulu
(EDİRNE) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|1.316.457 (2023)
1.120.195 (2022)
|268,31977
274,33558
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|1.316.745 (2023)
1.108.684 (2022)
|268,30041
275,14617
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(NİĞDE) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.321.075 (2023)
1.249.834 (2022)
|268,01454
265,60886
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(Açıköğretim)
|TYT
|3000+75+0+75+0
3000+75
|3150
3075
|1.322.105 (2023)
1.225.077 (2022)
|267,94643
267,22460
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Kozluk Meslek Yüksekokulu
(BATMAN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.325.676 (2023)
1.217.527 (2022)
|267,71641
267,72626
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GÜMÜŞHANE) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.327.898 (2023)
1.200.199 (2022)
|267,57152
268,86933
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Ulubey Meslek Yüksekokulu
(UŞAK) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.328.437 (2023)
1.135.469 (2022)
|267,53669
273,26763
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ARTVİN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.331.600 (2023)
1.170.452 (2022)
|267,32758
270,85921
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Ayancık Meslek Yüksekokulu
(SİNOP) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|90+3+0+3+0
90+3
|96
93
|1.346.569 (2023)
1.152.060 (2022)
|266,37850
272,12246
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AMASYA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.346.810 (2023)
1.265.985 (2022)
|266,36195
264,56827
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Ücretli)
|TYT
|25+0+0+0+0
25+0
|25
25
|1.348.885 (2023)
1.468.889 (2022)
|266,22596
252,43082
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu
(GİRESUN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|1.351.503 (2023)
1.157.798 (2022)
|266,05390
271,72574
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Midyat Meslek Yüksekokulu
(MARDİN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3+0+3+0
100+3
|106
103
|1.353.809 (2023)
1.481.776 (2022)
|265,90856
251,70943
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|72
72
|1.357.475 (2023)
1.164.198 (2022)
|265,66691
271,28819
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARAMAN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.361.032 (2023)
1.215.259 (2022)
|265,43238
267,87549
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Emet Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|1.363.667 (2023)
1.185.008 (2022)
|265,26231
269,88235
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Çınarcık Meslek Yüksekokulu
(YALOVA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.365.330 (2023)
1.170.635 (2022)
|265,15469
270,84760
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Tavas Meslek Yüksekokulu
(DENİZLİ) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.382.526 (2023)
1.268.222 (2022)
|264,05394
264,42313
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.383.971 (2023)
1.218.564 (2022)
|263,96039
267,65771
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Çay Meslek Yüksekokulu
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|1.389.688 (2023)
1.177.950 (2022)
|263,59889
270,34826
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AMASYA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|170+5+0+5+0
170+5
|180
175
|1.397.469 (2023)
1.414.885 (2022)
|263,11163
255,52465
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(HAKKARİ) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.401.234 (2023)
1.245.214 (2022)
|262,87646
265,91579
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(IĞDIR) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.407.188 (2023)
1.278.614 (2022)
|262,50188
263,76623
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TOKAT) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.410.197 (2023)
1.405.433 (2022)
|262,30989
256,07316
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GİRESUN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.428.589 (2023)
1.279.473 (2022)
|261,16232
263,71025
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.430.649 (2023)
1.304.742 (2022)
|261,02886
262,12760
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Sungurlu Meslek Yüksekokulu
(ÇORUM) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.431.462 (2023)
1.206.747 (2022)
|260,97949
268,43221
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Sason Meslek Yüksekokulu
(BATMAN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|1.433.966 (2023)
1.263.052 (2022)
|260,82099
264,76075
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AĞRI) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.436.861 (2023)
1.439.567 (2022)
|260,63983
254,09431
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Yıldızeli Meslek Yüksekokulu
(SİVAS) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2+0+2+13
50+2
|67
52
|1.441.631 (2023)
1.228.501 (2022)
|260,34947
267,00274
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(Açıköğretim)
|TYT
|5000+125+0+125+0
5000+125
|5250
5125
|1.442.788 (2023)
1.351.596 (2022)
|260,28056
259,26649
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ÇANKIRI) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.447.761 (2023)
1.174.837 (2022)
|259,97374
270,56483
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu
(ARTVİN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.459.189 (2023)
1.262.579 (2022)
|259,27663
264,78863
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(KARABÜK) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|120+3+0+3+0
120+3
|126
123
|1.460.619 (2023)
1.461.606 (2022)
|259,19025
252,83875
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİLECİK) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.465.745 (2023)
1.253.187 (2022)
|258,87891
265,39303
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BARTIN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.468.767 (2023)
1.371.651 (2022)
|258,68820
258,05692
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Doğubayazıt Ahmed-İ Hani Meslek Yüksekokulu
(AĞRI) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.469.781 (2023)
1.301.417 (2022)
|258,62727
262,33525
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|1.472.800 (2023)
1.360.518 (2022)
|258,44119
258,72548
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(KARABÜK) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.474.795 (2023)
1.304.205 (2022)
|258,31787
262,16070
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3+0+3+0
100+3
|106
103
|1.478.798 (2023)
1.510.778 (2022)
|258,07436
250,10901
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BAYBURT) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.483.779 (2023)
1.241.761 (2022)
|257,76698
266,14118
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.486.716 (2023)
1.586.639 (2022)
|257,58846
246,05589
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİTLİS) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|110+3+0+3+0
110+3
|116
113
|1.489.392 (2023)
1.498.921 (2022)
|257,43077
250,75725
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ŞIRNAK) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|1.490.126 (2023)
1.353.025 (2022)
|257,38485
259,17808
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu
(SİVAS) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|1.496.142 (2023)
1.340.338 (2022)
|257,01420
259,94341
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Eruh Meslek Yüksekokulu
(SİİRT) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.498.620 (2023)
1.318.132 (2022)
|256,86603
261,30089
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
Cizre Meslek Yüksekokulu
(ŞIRNAK) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.499.096 (2023)
1.407.122 (2022)
|256,83494
255,97330
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.501.012 (2023)
1.276.212 (2022)
|256,71970
263,91462
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Aşkale Meslek Yüksekokulu
(ERZURUM) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.502.532 (2023)
1.273.318 (2022)
|256,62588
264,09983
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KIRKLARELİ) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.507.989 (2023)
1.412.676 (2022)
|256,29174
255,65186
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Pazar Meslek Yüksekokulu
(TOKAT) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|1.509.222 (2023)
1.301.483 (2022)
|256,21828
262,33100
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(SİİRT) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.515.083 (2023)
1.386.631 (2022)
|255,86663
257,16875
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.520.026 (2023)
1.419.682 (2022)
|255,57259
255,24000
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Tunceli Meslek Yüksekokulu
(TUNCELİ) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.528.859 (2023)
1.372.249 (2022)
|255,04332
258,02186
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİNGÖL) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.529.946 (2023)
1.487.207 (2022)
|254,97882
251,40248
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GÜMÜŞHANE) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|1.536.886 (2023)
1.336.611 (2022)
|254,56873
260,17191
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Emet Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.540.420 (2023)
1.385.846 (2022)
|254,36331
257,21591
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hınıs Meslek Yüksekokulu
(ERZURUM) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.543.355 (2023)
1.323.258 (2022)
|254,18655
260,98592
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Genç Meslek Yüksekokulu
(BİNGÖL) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|1.554.162 (2023)
1.407.527 (2022)
|253,54992
255,94911
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİNGÖL) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.556.946 (2023)
1.378.166 (2022)
|253,38758
257,66889
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Bulanık Meslek Yüksekokulu
(MUŞ) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.557.528 (2023)
1.398.099 (2022)
|253,35341
256,49695
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Refahiye Bahar Yıldırım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ERZİNCAN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.558.238 (2023)
1.308.752 (2022)
|253,31003
261,87330
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Malazgirt Meslek Yüksekokulu
(MUŞ) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.560.041 (2023)
1.487.209 (2022)
|253,20134
251,40245
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Aydıntepe Meslek Yüksekokulu
(BAYBURT) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|1.573.518 (2023)
1.494.079 (2022)
|252,40647
251,02091
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Reşadiye Meslek Yüksekokulu
(TOKAT) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|1.576.121 (2023)
1.319.980 (2022)
|252,25137
261,18621
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ARTVİN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.579.232 (2023)
1.546.521 (2022)
|252,07149
248,16752
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu
(GİRESUN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.579.454 (2023)
1.503.919 (2022)
|252,05723
250,48196
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Ulubey Meslek Yüksekokulu
(UŞAK) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.580.473 (2023)
1.389.788 (2022)
|251,99523
256,97986
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
Silopi Meslek Yüksekokulu
(ŞIRNAK) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.581.900 (2023)
1.500.704 (2022)
|251,90938
250,66030
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|1+0+0+0+0
1
|1
1
|1.594.192 (2023)
1.987.390 (2022)
|251,19438
227,13715
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.596.970 (2023)
1.570.932 (2022)
|251,02802
246,87284
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Çemişgezek Meslek Yüksekokulu
(TUNCELİ) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.598.815 (2023)
1.437.003 (2022)
|250,91787
254,24328
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Tuzluca Meslek Yüksekokulu
(IĞDIR) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.599.490 (2023)
1.504.349 (2022)
|250,87890
250,45993
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu
(SİVAS) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|1.599.492 (2023)
1.296.952 (2022)
|250,87877
262,60795
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.599.522 (2023)
1.491.543 (2022)
|250,87732
251,16068
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GÜMÜŞHANE) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.604.581 (2023)
1.606.070 (2022)
|250,57746
245,03961
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu
(KARS) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.610.416 (2023)
1.410.628 (2022)
|250,24029
255,76743
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu
(SİVAS) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2+0+2+18
70+2
|92
72
|1.614.558 (2023)
1.312.866 (2022)
|250,00133
261,62506
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ÇANKIRI) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.616.343 (2023)
1.554.351 (2022)
|249,89676
247,74996
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
İdil Meslek Yüksekokulu
(ŞIRNAK) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.617.404 (2023)
1.574.755 (2022)
|249,83478
246,67313
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Göksun Meslek Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|40+1+0+1+10
40+1
|52
41
|1.618.398 (2023)
1.260.304 (2022)
|249,77720
264,93260
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.621.790 (2023)
1.298.001 (2022)
|249,57623
262,54586
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|1.623.265 (2023)
1.326.013 (2022)
|249,49228
260,81687
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(IĞDIR) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.648.988 (2023)
1.667.595 (2022)
|247,99638
241,89470
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BAYBURT) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.656.800 (2023)
1.660.270 (2022)
|247,55021
242,26713
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KARS) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.665.800 (2023)
1.602.967 (2022)
|247,03005
245,20001
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GÜMÜŞHANE) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|1.668.101 (2023)
1.749.221 (2022)
|246,89815
237,89753
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|38+0+0+0+0
30+0
|38
30
|1.683.515 (2023)
1.690.017 (2022)
|246,02089
240,76573
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|5+0+0+0+0
5+0
|5
5
|1.694.654 (2023)
1.634.736 (2022)
|245,39394
243,57047
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0+0+0+0
68+0
|68
68
|1.698.983 (2023)
1.388.352 (2022)
|245,15050
257,06399
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|15+0+0+0+0
15+0
|15
15
|1.721.836 (2023)
2.110.500 (2022)
|243,85579
221,98824
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu
(KARS) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|1.735.922 (2023)
1.849.181 (2022)
|243,06655
233,21004
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)(%50 İndirimli)
|TYT
|64+0+0+0+0
55+0
|64
55
|1.753.577 (2023)
1.891.665 (2022)
|242,07954
231,29465
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0+0+0+0
68+0
|68
68
|1.756.763 (2023)
1.711.563 (2022)
|241,90189
239,70563
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|71+0+0+0+0
63
|71
63
|1.773.496 (2023)
1.621.119 (2022)
|240,96752
244,26571
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Çocuk Gelişimi
(Burslu)
|TYT
|13+0+0+0+0
15+0
|13
15
|1.797.152 (2023)
2.162.817 (2022)
|239,68248
219,87325
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|66+0+0+0+0
56+0
|66
56
|1.801.019 (2023)
1.915.076 (2022)
|239,47003
230,25555
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Ücretli)
|TYT
|1+0+0+0+0
1+0
|1
1
|1.831.090 (2023)
— (2022)
|237,83686
—
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|61+0+0+0+0
68+0
|61
68
|1.861.998 (2023)
1.368.080 (2022)
|236,16697
258,27375
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|60+0+0+0+0
56+0
|60
56
|1.916.962 (2023)
1.207.029 (2022)
|233,23088
268,41299
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|23+0+0+0+0
25+0
|23
25
|1.930.774 (2023)
1.968.296 (2022)
|232,49856
227,95797
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Ücretli)
|TYT
|42+0+0+0+0
40+0
|42
40
|1.959.336 (2023)
1.934.356 (2022)
|230,98887
229,41577
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|67+0+0+0+0
67+0
|67
67
|1.993.541 (2023)
1.984.487 (2022)
|229,20378
227,25888
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Ücretli)
|TYT
|1+0+0+0+0
1
|1
1
|1.995.103 (2023)
— (2022)
|229,12162
—
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|46+0+0+0+0
41
|46
41
|2.001.296 (2023)
1.925.156 (2022)
|228,79733
229,81287
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|52+0+0+0+0
58+0
|52
58
|2.016.346 (2023)
2.081.796 (2022)
|228,02359
223,17815
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0+0+0+0
34+0
|42
34
|2.036.860 (2023)
1.738.969 (2022)
|226,96816
238,38117
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|46+0+0+0+0
37+0
|46
37
|2.043.712 (2023)
1.411.277 (2022)
|226,61070
255,73042
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Ücretli)
|TYT
|5+0+0+0+0
5+0
|5
5
|2.076.870 (2023)
1.433.061 (2022)
|224,91349
254,47407
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Ücretli)
|TYT
|5+0+0+0+0
5+0
|5
5
|2.076.870 (2023)
1.433.061 (2022)
|224,91349
254,47407
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|25+0+0+0+0
25+0
|25
25
|2.082.206 (2023)
2.084.060 (2022)
|224,63658
223,08309
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%25 İndirimli)
|TYT
|50+0+0+0+0
47+0
|50
47
|2.097.208 (2023)
2.472.680 (2022)
|223,87676
207,38646
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|44+0+0+0+0
37+0
|44
37
|2.110.610 (2023)
1.620.818 (2022)
|223,20367
244,28060
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Ücretli)
|TYT
|9+0+0+0+0
8+0
|9
8
|2.179.181 (2023)
1.939.665 (2022)
|219,77181
229,18752
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|20+0+0+0+0
20+0
|20
20
|2.196.763 (2023)
2.080.924 (2022)
|218,90283
223,21528
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|23+0+0+0+0
25+0
|23
25
|2.197.548 (2023)
2.881.943 (2022)
|218,86448
180,33158
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|47+0+0+0+0
43+0
|47
43
|2.210.787 (2023)
2.430.057 (2022)
|218,20950
209,13748
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|30+0+0+0+0
30+0
|30
30
|2.226.075 (2023)
1.763.896 (2022)
|217,45970
237,18311
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|25+0+0+0+0
26+0
|25
26
|2.246.584 (2023)
2.213.420 (2022)
|216,45636
217,83715
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|17+0+0+0+0
17+0
|17
17
|2.257.079 (2023)
2.891.305 (2022)
|215,93918
177,88158
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0+0+0+0
34+0
|34
34
|2.261.339 (2023)
2.102.052 (2022)
|215,72892
222,34367
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|30+0+0+0+0
34+0
|30
34
|2.265.204 (2023)
2.368.350 (2022)
|215,53326
211,63661
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|38+0+0+0+0
42+0
|38
42
|2.269.750 (2023)
1.674.266 (2022)
|215,31086
241,55446
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|24+0+0+0+0
20+0
|24
20
|2.296.365 (2023)
1.904.805 (2022)
|214,01570
230,71091
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|59+0+0+0+0
59+0
|59
59
|2.330.312 (2023)
1.807.317 (2022)
|212,34468
235,14223
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%25 İndirimli)
|TYT
|17+0+0+0+0
23+0
|17
23
|2.352.145 (2023)
2.575.739 (2022)
|211,26477
202,95332
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Ücretli)
|TYT
|8+0+0+0+0
8+0
|8
8
|2.413.010 (2023)
1.477.197 (2022)
|208,28055
251,96196
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|67+0+0+0+0
67+0
|67
67
|2.438.680 (2023)
2.156.668 (2022)
|207,00135
220,11487
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|13+0+0+0+0
17+0
|13
17
|2.457.781 (2023)
2.175.750 (2022)
|206,05173
219,35769
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|59+0+0+0+0
52
|59
52
|2.473.474 (2023)
2.309.579 (2022)
|205,26279
213,97019
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0+0+0+0
68+0
|68
68
|2.475.212 (2023)
2.310.812 (2022)
|205,17383
213,92002
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0+0+0+0
43
|34
43
|2.482.159 (2023)
2.624.445 (2022)
|204,82696
200,70448
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|15+0+0+0+0
15+0
|15
8
|2.511.528 (2023)
Dolmadı (2022)
|203,36430
Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|17+0+0+0+0
15+0
|17
6
|2.541.108 (2023)
Dolmadı (2022)
|201,84186
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|55+0+0+0+0
46+0
|55
46
|2.562.303 (2023)
1.821.126 (2022)
|200,73062
234,50898
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|38+0+0+0+0
43+0
|38
32
|2.612.950 (2023)
Dolmadı (2022)
|198,03325
Dolmadı
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|15+0+0+0+0
10+0
|15
8
|2.628.550 (2023)
Dolmadı (2022)
|197,16488
Dolmadı
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Ücretli)
|TYT
|20+0+0+0+0
32+0
|20
15
|2.711.766 (2023)
Dolmadı (2022)
|192,15912
Dolmadı
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%25 İndirimli)
|TYT
|27+0+0+0+0
—
|27
—
|2.824.632 (2023)
— (2022)
|182,65352
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|54+0+0+0+0
47+0
|45
47
|2.834.374 (2023)
2.072.436 (2022)
|181,43620
223,56062
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(%50 İndirimli)
|TYT
|46+0+0+0+0
43+0
|35
43
|2.848.000 (2023)
1.948.312 (2022)
|179,46074
228,80972
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|72+0+0+0+0
63+0
|67
63
|2.855.106 (2023)
1.692.643 (2022)
|178,24433
240,63424
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(%25 İndirimli)
|TYT
|18+0+0+0+0
—
|18
—
|2.861.769 (2023)
— (2022)
|176,92147
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|73+0+0+0+0
68+0
|64
68
|2.881.915 (2023)
1.733.495 (2022)
|170,80705
238,64337
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Ücretli)
|TYT
|24+0+0+0+0
—
|14
—
|2.885.667 (2023)
— (2022)
|168,77375
—
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|43+0+0+0+0
31+0
|26
31
|2.888.549 (2023)
1.801.873 (2022)
|166,68421
235,39778
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|16+0+0+0+0
—
|10
—
|2.892.685 (2023)
— (2022)
|161,45181
—
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(Ücretli)
|TYT
|56+0+0+0+0
—
|49
—
|2.892.948 (2023)
— (2022)
|160,94630
—
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0+0+0+0
51+0
|36
51
|2.894.436 (2023)
1.641.603 (2022)
|155,83965
243,21618