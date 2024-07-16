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Haberler Yaşam Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Çocuk Gelişimi Taban Puanları, başarı sıralamaları!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 09:58

Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Çocuk Gelişimi Taban Puanları, başarı sıralamaları!

Çocuk Gelişimi fakültesi adayları için beklenen an geldi çattı. Bu yılın Çocuk Gelişimi taban puanları sonunda açıklandı. Eğitimine Çocuk Gelişimi alanında yön vermek isteyen öğrenciler, üniversitelerin taban puanlarını araştırıyor. İşte, Özel ve devlet üniversiteleri Çocuk Gelişimi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları!

Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Çocuk Gelişimi Taban Puanları, başarı sıralamaları!

Bu yılın taban puanları, adayların hangi üniversitelerde Çocuk Gelişimi eğitimi alabileceklerini ve bu alandaki kariyerlerine nasıl bir başlangıç yapacaklarını belirleyecek. Rekabetin yoğun olduğu bu alanda, adaylar taban puanlarına odaklandı. İşte, Çocuk Gelişimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!

Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2024 | Özel ve devlet üniversiteleri Çocuk Gelişimi Taban Puanları, başarı sıralamaları!

ÇOCUK GELİŞİMİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024

TYT, AYT, YDT ve YKS puanlarına göre güncel taban puanı ve başarı sıralaması aşağıdaki tabloda yer alıyor. İşte en güncel verilerle Çocuk Gelişimi taban puanları, puan türü, kontenjanları ve başarı sıralaması;

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
10+0		 11
10		 753.284 (2023)
505.423 (2022)		 311,43670
332,86266
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 13+0+0+0+0
15+0		 13
15		 1.304.364 (2023)
1.132.822 (2022)		 269,09857
273,45275
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Ücretli)		 TYT 42+0+0+0+0
40+0		 42
40		 1.959.336 (2023)
1.934.356 (2022)		 230,98887
229,41577
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 3+0+1+0+1
5+0		 4
5		 453.069 (2023)
683.982 (2022)		 345,80795
311,43458
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 4+0+1+0+1
5+0		 4
5		 458.989 (2023)
626.761 (2022)		 344,96353
317,65268
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 9
8		 473.337 (2023)
517.030 (2022)		 342,94882
331,26504
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 4+0+1+0+1
5+0		 4
5		 486.484 (2023)
326.614 (2022)		 341,15029
363,08151
EGE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 549.609 (2023)
499.132 (2022)		 333,09236
333,74174
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Burslu)		 TYT 2+0+0+0+1
3+0		 2
3		 566.626 (2023)
413.448 (2022)		 331,04657
346,81940
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 3+0+1+0+1
4+0		 5
4		 614.727 (2023)
532.986 (2022)		 325,50280
329,09728
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2+0+2+18
70+2		 92
72		 615.559 (2023)
680.665 (2022)		 325,41381
311,79055
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 9
8		 625.300 (2023)
568.851 (2022)		 324,33011
324,52237
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 626.149 (2023)
596.565 (2022)		 324,23827
321,14399
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 626.931 (2023)
584.445 (2022)		 324,15754
322,60807
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 75+2+0+2+19
75+2		 98
77		 634.760 (2023)
657.841 (2022)		 323,30450
314,24689
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
9+0		 9
9		 655.813 (2023)
763.979 (2022)		 321,06330
303,45039
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
10+0		 9
10		 658.240 (2023)
721.738 (2022)		 320,81234
307,55332
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
6+0		 7
6		 686.341 (2023)
789.770 (2022)		 317,93029
301,02234
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 687.470 (2023)
622.189 (2022)		 317,81337
318,17673
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ADIYAMAN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 30+1+0+1+8
60+2		 40
62		 693.254 (2023)
791.187 (2022)		 317,23059
300,88246
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 697.179 (2023)
622.079 (2022)		 316,83689
318,19011
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 708.947 (2023)
593.371 (2022)		 315,68011
321,52292
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 715.753 (2023)
677.639 (2022)		 315,03544
312,10521
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
10+0		 12
10		 720.665 (2023)
714.140 (2022)		 314,56090
308,30981
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
12+0		 11
12		 721.463 (2023)
627.105 (2022)		 314,47728
317,61769
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
9+0		 8
9		 725.274 (2023)
613.183 (2022)		 314,11318
319,21159
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 733.529 (2023)
645.176 (2022)		 313,31776
315,62680
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
8+0		 8
8		 738.000 (2023)
741.620 (2022)		 312,89259
305,58577
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(DİYARBAKIR) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2+0+2+18
70+2		 92
72		 740.026 (2023)
689.432 (2022)		 312,69781
310,86041
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 743.935 (2023)
688.181 (2022)		 312,32056
310,99225
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
10+0		 11
10		 753.284 (2023)
505.423 (2022)		 311,43670
332,86266
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(VAN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 755.355 (2023)
680.025 (2022)		 311,24230
311,85604
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
10+0		 5
10		 757.678 (2023)
698.302 (2022)		 311,02396
309,93095
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(DENİZLİ) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 764.887 (2023)
714.857 (2022)		 310,35316
308,23846
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
6+0		 6
6		 767.744 (2023)
729.264 (2022)		 310,08754
306,80220
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 160+4+0+4+0
160+4		 168
164		 767.770 (2023)
743.941 (2022)		 310,08524
305,36858
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 9
8		 768.144 (2023)
536.114 (2022)		 310,05326
328,68892
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
11+0		 10
11		 771.975 (2023)
667.234 (2022)		 309,69082
313,23523
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 773.318 (2023)
694.066 (2022)		 309,56356
310,36812
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Burslu)		 TYT 3+0+1+0+1
5+0		 4
5		 777.438 (2023)
794.801 (2022)		 309,18566
300,55171
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Burslu)		 TYT 5+0+0+0+1
5+0		 6
5		 779.104 (2023)
781.706 (2022)		 309,03463
301,76350
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 11+0+2+0+1
12+0		 11
12		 796.646 (2023)
750.803 (2022)		 307,44682
304,71551
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 801.237 (2023)
716.928 (2022)		 307,03798
308,03549
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 805.070 (2023)
754.384 (2022)		 306,69501
304,36759
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 814.389 (2023)
713.279 (2022)		 305,87099
308,39621
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
6+0		 8
6		 814.985 (2023)
634.417 (2022)		 305,81898
316,81130
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
10+0		 12
10		 816.203 (2023)
687.929 (2022)		 305,70851
311,01777
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ŞANLIURFA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 822.310 (2023)
818.724 (2022)		 305,18173
298,34299
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 10
12		 823.313 (2023)
700.504 (2022)		 305,09246
309,70432
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ÇANAKKALE) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 75+2+0+2+0
75+2		 79
77		 834.822 (2023)
737.023 (2022)		 304,08287
306,04048
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 80+2+0+2+20
80+2		 104
82		 835.776 (2023)
1.000.491 (2022)		 304,00104
283,16715
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 835.935 (2023)
712.125 (2022)		 303,98930
308,51719
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
5+0		 7
5		 840.581 (2023)
719.971 (2022)		 303,57864
307,72903
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
9		 10
9		 844.772 (2023)
713.409 (2022)		 303,21649
308,38313
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 844.914 (2023)
771.665 (2022)		 303,20285
302,71970
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
7		 6
7		 850.122 (2023)
874.877 (2022)		 302,74611
293,37323
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 4+0+1+0+1
5+0		 5
5		 853.666 (2023)
903.016 (2022)		 302,44050
290,99621
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
7+0		 7
7		 856.996 (2023)
874.563 (2022)		 302,15168
293,39820
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Meslek Yüksekokulu
(MUĞLA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 866.376 (2023)
761.076 (2022)		 301,36254
303,72532
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 4+0+1+0+1
4+0		 5
4		 879.266 (2023)
764.809 (2022)		 300,27404
303,37378
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 11+0+2+0+1
11		 12
11		 879.492 (2023)
717.925 (2022)		 300,25340
307,93319
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 883.053 (2023)
801.849 (2022)		 299,96401
299,88667
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 887.465 (2023)
805.396 (2022)		 299,60130
299,56497
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
5+0		 5
5		 887.929 (2023)
837.708 (2022)		 299,56197
296,60824
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
5+0		 6
5		 890.155 (2023)
722.548 (2022)		 299,36937
307,46698
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Antakya Meslek Yüksekokulu
(HATAY) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 20+1+0+1+5
70+2		 27
72		 892.653 (2023)
827.154 (2022)		 299,15418
297,56896
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 894.245 (2023)
784.316 (2022)		 299,02238
301,53089
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MALATYA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2+0+2+18
70+2		 92
72		 894.547 (2023)
714.120 (2022)		 298,99686
308,31180
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 9
8		 894.575 (2023)
752.008 (2022)		 298,99395
304,60188
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ERZURUM) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 910.368 (2023)
860.820 (2022)		 297,70920
294,58540
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
7+0		 9
7		 914.583 (2023)
837.723 (2022)		 297,36399
296,60655
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3+0+3+25
100+3		 131
103		 916.522 (2023)
1.170.250 (2022)		 297,20800
270,86963
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
6+0		 5
6		 918.014 (2023)
792.014 (2022)		 297,08645
300,80860
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2+0+2+18
70+2		 92
72		 918.057 (2023)
763.186 (2022)		 297,08249
303,52672
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 927.535 (2023)
883.795 (2022)		 296,31321
292,60588
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 90+3+0+3+0
90+3		 96
93		 927.602 (2023)
818.543 (2022)		 296,30762
298,35898
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Burslu)		 TYT 3+0+0+0+1
3+0		 4
3		 931.991 (2023)
963.138 (2022)		 295,95382
286,06562
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 944.623 (2023)
775.858 (2022)		 294,94035
302,31717
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Afyon Meslek Yüksekokulu
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 949.683 (2023)
800.027 (2022)		 294,52831
300,05349
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
8		 8
8		 956.386 (2023)
781.414 (2022)		 293,99748
301,78861
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TEKİRDAĞ) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 960.380 (2023)
865.220 (2022)		 293,68297
294,20864
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 966.196 (2023)
776.586 (2022)		 293,22834
302,25109
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MARDİN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 966.423 (2023)
873.295 (2022)		 293,21033
293,50975
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 967.072 (2023)
984.332 (2022)		 293,16098
284,40058
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SİVAS) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2+0+2+18
70+2		 92
72		 968.426 (2023)
849.911 (2022)		 293,05717
295,53209
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 75+2+0+2+0
75+2		 79
77		 976.728 (2023)
871.693 (2022)		 292,39370
293,64958
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(NİĞDE) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 980.965 (2023)
900.792 (2022)		 292,07042
291,17766
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BATMAN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 985.523 (2023)
948.838 (2022)		 291,72503
287,20785
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 991.258 (2023)
853.024 (2022)		 291,28547
295,25768
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BOLU) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 992.483 (2023)
799.291 (2022)		 291,19657
300,12418
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
7+0		 7
7		 997.141 (2023)
757.625 (2022)		 290,84815
304,04800
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 12+0+2+0+1
14+0		 13
14		 998.134 (2023)
844.459 (2022)		 290,77375
296,01973
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.005.439 (2023)
852.560 (2022)		 290,21218
295,29540
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(OSMANİYE) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2+0+2+18
70+2		 92
72		 1.007.520 (2023)
897.364 (2022)		 290,04645
291,46129
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MALATYA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 30+1+0+1+8
30+1		 40
31		 1.023.566 (2023)
877.376 (2022)		 288,82689
293,15600
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 1.023.835 (2023)
871.562 (2022)		 288,80567
293,65914
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 TYT 2800+70+0+70+0
2800+70		 2940
2870		 1.027.024 (2023)
990.448 (2022)		 288,56744
283,92990
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.030.551 (2023)
927.500 (2022)		 288,29451
288,95256
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.036.189 (2023)
929.931 (2022)		 287,86213
288,75709
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.038.544 (2023)
971.762 (2022)		 287,68605
285,38659
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(DÜZCE) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.046.567 (2023)
933.142 (2022)		 287,09288
288,49295
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AMASYA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.051.052 (2023)
913.704 (2022)		 286,75969
290,09873
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AĞRI) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.051.447 (2023)
963.031 (2022)		 286,73244
286,07363
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Araban Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2+0+2+13
40+1		 67
41		 1.055.533 (2023)
925.150 (2022)		 286,43347
289,15036
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Salihli Meslek Yüksekokulu
(MANİSA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.055.548 (2023)
869.934 (2022)		 286,43212
293,80487
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Çınarcık Meslek Yüksekokulu
(YALOVA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.060.868 (2023)
920.287 (2022)		 286,04056
289,55553
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Bayramiç Meslek Yüksekokulu
(ÇANAKKALE) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.064.047 (2023)
918.884 (2022)		 285,80132
289,67078
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Erciş Meslek Yüksekokulu
(VAN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 1.074.726 (2023)
991.080 (2022)		 285,01534
283,88218
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Dumlupınar Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 1.086.070 (2023)
1.006.974 (2022)		 284,19117
282,65805
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Fatsa Meslek Yüksekokulu
(ORDU) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 1.086.366 (2023)
952.429 (2022)		 284,16745
286,91771
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Midyat Meslek Yüksekokulu
(MARDİN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.087.030 (2023)
1.029.358 (2022)		 284,11830
280,95832
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GİRESUN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.087.441 (2023)
967.929 (2022)		 284,08793
285,68641
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Koçarlı Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.101.402 (2023)
1.001.594 (2022)		 283,07877
283,07951
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARAMAN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.106.891 (2023)
939.843 (2022)		 282,67657
287,94733
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.116.255 (2023)
1.032.298 (2022)		 281,99773
280,73576
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.120.355 (2023)
984.608 (2022)		 281,70356
284,38110
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ergani Meslek Yüksekokulu
(DİYARBAKIR) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 1.125.168 (2023)
1.062.657 (2022)		 281,36210
278,47692
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TOKAT) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 1.146.604 (2023)
1.013.642 (2022)		 279,84922
282,13938
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KİLİS) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 100+3+0+3+25
80+2		 131
82		 1.156.660 (2023)
1.008.252 (2022)		 279,14398
282,55661
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİLECİK) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.161.203 (2023)
992.097 (2022)		 278,81779
283,80680
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MUŞ) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.161.403 (2023)
1.073.557 (2022)		 278,80406
277,68120
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Karakoçan Meslek Yüksekokulu
(ELAZIĞ) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 1.162.870 (2023)
1.075.637 (2022)		 278,70220
277,53137
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ZONGULDAK) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.164.968 (2023)
1.016.108 (2022)		 278,55690
281,94958
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Buharkent Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.170.578 (2023)
967.931 (2022)		 278,16881
285,68632
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Siverek Meslek Yüksekokulu
(ŞANLIURFA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 1.172.650 (2023)
1.158.000 (2022)		 278,02780
271,71281
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2+0+2+0
80+2		 82
82		 1.180.913 (2023)
1.024.738 (2022)		 277,45338
281,29959
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Acıpayam Meslek Yüksekokulu
(DENİZLİ) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 1.181.471 (2023)
970.840 (2022)		 277,41710
285,45681
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 1.183.272 (2023)
1.038.067 (2022)		 277,29513
280,30847
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(HATAY) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 20+1+0+1+5
70+2		 27
72		 1.191.865 (2023)
1.116.618 (2022)		 276,68914
274,58109
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Tavas Meslek Yüksekokulu
(DENİZLİ) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.201.778 (2023)
1.028.238 (2022)		 275,99350
281,04072
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİNGÖL) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.214.095 (2023)
1.071.095 (2022)		 275,13395
277,86317
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Keskin Meslek Yüksekokulu
(KIRIKKALE) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 1.218.131 (2023)
1.064.694 (2022)		 274,85438
278,32692
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(SİİRT) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 1.222.934 (2023)
1.107.709 (2022)		 274,53715
275,21272
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 1.223.201 (2023)
1.044.062 (2022)		 274,51711
279,84833
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.224.137 (2023)
1.199.612 (2022)		 274,45227
268,90759
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BARTIN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 72
72		 1.229.962 (2023)
1.045.273 (2022)		 274,05746
279,75888
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KIRKLARELİ) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 72
72		 1.230.214 (2023)
1.110.706 (2022)		 274,04021
274,99903
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(KARABÜK) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 1.232.175 (2023)
1.071.013 (2022)		 273,90655
277,86882
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Silvan Meslek Yüksekokulu
(DİYARBAKIR) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 1.232.432 (2023)
1.099.922 (2022)		 273,88738
275,77889
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MARDİN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.234.978 (2023)
1.176.658 (2022)		 273,71358
270,43771
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Göksun Meslek Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2+0+2+13
50+2		 67
52		 1.235.234 (2023)
966.196 (2022)		 273,69736
285,82389
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ERZİNCAN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 1.238.829 (2023)
1.072.499 (2022)		 273,45667
277,75759
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(BATMAN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.239.383 (2023)
1.184.970 (2022)		 273,42206
269,88517
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Viranşehir Meslek Yüksekokulu
(ŞANLIURFA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 1.249.161 (2023)
1.155.843 (2022)		 272,76422
271,86159
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ERZURUM) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.257.064 (2023)
1.234.663 (2022)		 272,23710
266,59543
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.259.102 (2023)
1.126.614 (2022)		 272,10378
273,88969
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Salihli Meslek Yüksekokulu
(MANİSA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.269.530 (2023)
1.159.739 (2022)		 271,40172
271,59466
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Kale Meslek Yüksekokulu
(DENİZLİ) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2+0+2+0
80+2		 83
82		 1.272.641 (2023)
1.126.302 (2022)		 271,19183
273,91108
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 1.273.139 (2023)
1.057.556 (2022)		 271,15890
278,85260
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Salihli Meslek Yüksekokulu
(MANİSA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3+0+3+0
100+3		 106
103		 1.281.942 (2023)
1.258.449 (2022)		 270,58538
265,05315
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Afyon Meslek Yüksekokulu
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.284.535 (2023)
1.081.634 (2022)		 270,41601
277,09429
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu
(KIRŞEHİR) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.289.603 (2023)
1.105.303 (2022)		 270,07295
275,38620
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.290.421 (2023)
1.139.673 (2022)		 270,01885
272,97576
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 13+0+0+0+0
15+0		 13
15		 1.304.364 (2023)
1.132.822 (2022)		 269,09857
273,45275
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(OSMANİYE) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 70+2+0+2+18
70+2		 92
72		 1.310.699 (2023)
1.217.155 (2022)		 268,69112
267,75075
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Tunceli Meslek Yüksekokulu
(TUNCELİ) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.312.852 (2023)
1.121.749 (2022)		 268,55208
274,22353
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİTLİS) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 90+3+0+3+0
90+3		 96
93		 1.315.150 (2023)
1.157.964 (2022)		 268,40386
271,71490
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Keşan Meslek Yüksekokulu
(EDİRNE) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 1.316.457 (2023)
1.120.195 (2022)		 268,31977
274,33558
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 1.316.745 (2023)
1.108.684 (2022)		 268,30041
275,14617
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(NİĞDE) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.321.075 (2023)
1.249.834 (2022)		 268,01454
265,60886
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Açıköğretim)		 TYT 3000+75+0+75+0
3000+75		 3150
3075		 1.322.105 (2023)
1.225.077 (2022)		 267,94643
267,22460
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Kozluk Meslek Yüksekokulu
(BATMAN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.325.676 (2023)
1.217.527 (2022)		 267,71641
267,72626
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GÜMÜŞHANE) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.327.898 (2023)
1.200.199 (2022)		 267,57152
268,86933
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Ulubey Meslek Yüksekokulu
(UŞAK) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.328.437 (2023)
1.135.469 (2022)		 267,53669
273,26763
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ARTVİN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.331.600 (2023)
1.170.452 (2022)		 267,32758
270,85921
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Ayancık Meslek Yüksekokulu
(SİNOP) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 90+3+0+3+0
90+3		 96
93		 1.346.569 (2023)
1.152.060 (2022)		 266,37850
272,12246
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AMASYA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.346.810 (2023)
1.265.985 (2022)		 266,36195
264,56827
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Ücretli)		 TYT 25+0+0+0+0
25+0		 25
25		 1.348.885 (2023)
1.468.889 (2022)		 266,22596
252,43082
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu
(GİRESUN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 1.351.503 (2023)
1.157.798 (2022)		 266,05390
271,72574
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Midyat Meslek Yüksekokulu
(MARDİN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3+0+3+0
100+3		 106
103		 1.353.809 (2023)
1.481.776 (2022)		 265,90856
251,70943
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 72
72		 1.357.475 (2023)
1.164.198 (2022)		 265,66691
271,28819
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARAMAN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.361.032 (2023)
1.215.259 (2022)		 265,43238
267,87549
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Emet Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 1.363.667 (2023)
1.185.008 (2022)		 265,26231
269,88235
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Çınarcık Meslek Yüksekokulu
(YALOVA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.365.330 (2023)
1.170.635 (2022)		 265,15469
270,84760
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Tavas Meslek Yüksekokulu
(DENİZLİ) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.382.526 (2023)
1.268.222 (2022)		 264,05394
264,42313
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.383.971 (2023)
1.218.564 (2022)		 263,96039
267,65771
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Çay Meslek Yüksekokulu
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 1.389.688 (2023)
1.177.950 (2022)		 263,59889
270,34826
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AMASYA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 170+5+0+5+0
170+5		 180
175		 1.397.469 (2023)
1.414.885 (2022)		 263,11163
255,52465
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(HAKKARİ) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.401.234 (2023)
1.245.214 (2022)		 262,87646
265,91579
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(IĞDIR) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.407.188 (2023)
1.278.614 (2022)		 262,50188
263,76623
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TOKAT) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.410.197 (2023)
1.405.433 (2022)		 262,30989
256,07316
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GİRESUN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.428.589 (2023)
1.279.473 (2022)		 261,16232
263,71025
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.430.649 (2023)
1.304.742 (2022)		 261,02886
262,12760
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Sungurlu Meslek Yüksekokulu
(ÇORUM) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.431.462 (2023)
1.206.747 (2022)		 260,97949
268,43221
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Sason Meslek Yüksekokulu
(BATMAN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 1.433.966 (2023)
1.263.052 (2022)		 260,82099
264,76075
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AĞRI) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.436.861 (2023)
1.439.567 (2022)		 260,63983
254,09431
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Yıldızeli Meslek Yüksekokulu
(SİVAS) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2+0+2+13
50+2		 67
52		 1.441.631 (2023)
1.228.501 (2022)		 260,34947
267,00274
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Açıköğretim)		 TYT 5000+125+0+125+0
5000+125		 5250
5125		 1.442.788 (2023)
1.351.596 (2022)		 260,28056
259,26649
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ÇANKIRI) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.447.761 (2023)
1.174.837 (2022)		 259,97374
270,56483
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu
(ARTVİN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.459.189 (2023)
1.262.579 (2022)		 259,27663
264,78863
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(KARABÜK) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 120+3+0+3+0
120+3		 126
123		 1.460.619 (2023)
1.461.606 (2022)		 259,19025
252,83875
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİLECİK) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.465.745 (2023)
1.253.187 (2022)		 258,87891
265,39303
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BARTIN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.468.767 (2023)
1.371.651 (2022)		 258,68820
258,05692
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Doğubayazıt Ahmed-İ Hani Meslek Yüksekokulu
(AĞRI) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.469.781 (2023)
1.301.417 (2022)		 258,62727
262,33525
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 1.472.800 (2023)
1.360.518 (2022)		 258,44119
258,72548
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu
(KARABÜK) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.474.795 (2023)
1.304.205 (2022)		 258,31787
262,16070
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3+0+3+0
100+3		 106
103		 1.478.798 (2023)
1.510.778 (2022)		 258,07436
250,10901
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BAYBURT) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.483.779 (2023)
1.241.761 (2022)		 257,76698
266,14118
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.486.716 (2023)
1.586.639 (2022)		 257,58846
246,05589
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİTLİS) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 110+3+0+3+0
110+3		 116
113		 1.489.392 (2023)
1.498.921 (2022)		 257,43077
250,75725
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ŞIRNAK) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 1.490.126 (2023)
1.353.025 (2022)		 257,38485
259,17808
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu
(SİVAS) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 1.496.142 (2023)
1.340.338 (2022)		 257,01420
259,94341
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Eruh Meslek Yüksekokulu
(SİİRT) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.498.620 (2023)
1.318.132 (2022)		 256,86603
261,30089
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
Cizre Meslek Yüksekokulu
(ŞIRNAK) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.499.096 (2023)
1.407.122 (2022)		 256,83494
255,97330
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.501.012 (2023)
1.276.212 (2022)		 256,71970
263,91462
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Aşkale Meslek Yüksekokulu
(ERZURUM) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.502.532 (2023)
1.273.318 (2022)		 256,62588
264,09983
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KIRKLARELİ) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.507.989 (2023)
1.412.676 (2022)		 256,29174
255,65186
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Pazar Meslek Yüksekokulu
(TOKAT) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 1.509.222 (2023)
1.301.483 (2022)		 256,21828
262,33100
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(SİİRT) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.515.083 (2023)
1.386.631 (2022)		 255,86663
257,16875
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.520.026 (2023)
1.419.682 (2022)		 255,57259
255,24000
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Tunceli Meslek Yüksekokulu
(TUNCELİ) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.528.859 (2023)
1.372.249 (2022)		 255,04332
258,02186
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİNGÖL) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.529.946 (2023)
1.487.207 (2022)		 254,97882
251,40248
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GÜMÜŞHANE) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 1.536.886 (2023)
1.336.611 (2022)		 254,56873
260,17191
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Emet Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.540.420 (2023)
1.385.846 (2022)		 254,36331
257,21591
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hınıs Meslek Yüksekokulu
(ERZURUM) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.543.355 (2023)
1.323.258 (2022)		 254,18655
260,98592
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Genç Meslek Yüksekokulu
(BİNGÖL) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 1.554.162 (2023)
1.407.527 (2022)		 253,54992
255,94911
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİNGÖL) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.556.946 (2023)
1.378.166 (2022)		 253,38758
257,66889
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Bulanık Meslek Yüksekokulu
(MUŞ) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.557.528 (2023)
1.398.099 (2022)		 253,35341
256,49695
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Refahiye Bahar Yıldırım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ERZİNCAN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.558.238 (2023)
1.308.752 (2022)		 253,31003
261,87330
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Malazgirt Meslek Yüksekokulu
(MUŞ) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.560.041 (2023)
1.487.209 (2022)		 253,20134
251,40245
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Aydıntepe Meslek Yüksekokulu
(BAYBURT) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 1.573.518 (2023)
1.494.079 (2022)		 252,40647
251,02091
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Reşadiye Meslek Yüksekokulu
(TOKAT) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 1.576.121 (2023)
1.319.980 (2022)		 252,25137
261,18621
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ARTVİN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.579.232 (2023)
1.546.521 (2022)		 252,07149
248,16752
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu
(GİRESUN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.579.454 (2023)
1.503.919 (2022)		 252,05723
250,48196
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Ulubey Meslek Yüksekokulu
(UŞAK) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.580.473 (2023)
1.389.788 (2022)		 251,99523
256,97986
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
Silopi Meslek Yüksekokulu
(ŞIRNAK) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.581.900 (2023)
1.500.704 (2022)		 251,90938
250,66030
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 1+0+0+0+0
1		 1
1		 1.594.192 (2023)
1.987.390 (2022)		 251,19438
227,13715
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.596.970 (2023)
1.570.932 (2022)		 251,02802
246,87284
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Çemişgezek Meslek Yüksekokulu
(TUNCELİ) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.598.815 (2023)
1.437.003 (2022)		 250,91787
254,24328
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Tuzluca Meslek Yüksekokulu
(IĞDIR) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.599.490 (2023)
1.504.349 (2022)		 250,87890
250,45993
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu
(SİVAS) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 1.599.492 (2023)
1.296.952 (2022)		 250,87877
262,60795
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.599.522 (2023)
1.491.543 (2022)		 250,87732
251,16068
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GÜMÜŞHANE) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.604.581 (2023)
1.606.070 (2022)		 250,57746
245,03961
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu
(KARS) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.610.416 (2023)
1.410.628 (2022)		 250,24029
255,76743
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu
(SİVAS) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2+0+2+18
70+2		 92
72		 1.614.558 (2023)
1.312.866 (2022)		 250,00133
261,62506
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ÇANKIRI) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.616.343 (2023)
1.554.351 (2022)		 249,89676
247,74996
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
İdil Meslek Yüksekokulu
(ŞIRNAK) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.617.404 (2023)
1.574.755 (2022)		 249,83478
246,67313
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Göksun Meslek Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 40+1+0+1+10
40+1		 52
41		 1.618.398 (2023)
1.260.304 (2022)		 249,77720
264,93260
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.621.790 (2023)
1.298.001 (2022)		 249,57623
262,54586
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 1.623.265 (2023)
1.326.013 (2022)		 249,49228
260,81687
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(IĞDIR) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.648.988 (2023)
1.667.595 (2022)		 247,99638
241,89470
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BAYBURT) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.656.800 (2023)
1.660.270 (2022)		 247,55021
242,26713
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(KARS) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.665.800 (2023)
1.602.967 (2022)		 247,03005
245,20001
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GÜMÜŞHANE) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 1.668.101 (2023)
1.749.221 (2022)		 246,89815
237,89753
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 38+0+0+0+0
30+0		 38
30		 1.683.515 (2023)
1.690.017 (2022)		 246,02089
240,76573
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 5+0+0+0+0
5+0		 5
5		 1.694.654 (2023)
1.634.736 (2022)		 245,39394
243,57047
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0+0+0+0
68+0		 68
68		 1.698.983 (2023)
1.388.352 (2022)		 245,15050
257,06399
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 15+0+0+0+0
15+0		 15
15		 1.721.836 (2023)
2.110.500 (2022)		 243,85579
221,98824
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu
(KARS) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 1.735.922 (2023)
1.849.181 (2022)		 243,06655
233,21004
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim)(%50 İndirimli)		 TYT 64+0+0+0+0
55+0		 64
55		 1.753.577 (2023)
1.891.665 (2022)		 242,07954
231,29465
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0+0+0+0
68+0		 68
68		 1.756.763 (2023)
1.711.563 (2022)		 241,90189
239,70563
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 71+0+0+0+0
63		 71
63		 1.773.496 (2023)
1.621.119 (2022)		 240,96752
244,26571
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 13+0+0+0+0
15+0		 13
15		 1.797.152 (2023)
2.162.817 (2022)		 239,68248
219,87325
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 66+0+0+0+0
56+0		 66
56		 1.801.019 (2023)
1.915.076 (2022)		 239,47003
230,25555
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Ücretli)		 TYT 1+0+0+0+0
1+0		 1
1		 1.831.090 (2023)
— (2022)		 237,83686
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 61+0+0+0+0
68+0		 61
68		 1.861.998 (2023)
1.368.080 (2022)		 236,16697
258,27375
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 60+0+0+0+0
56+0		 60
56		 1.916.962 (2023)
1.207.029 (2022)		 233,23088
268,41299
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 23+0+0+0+0
25+0		 23
25		 1.930.774 (2023)
1.968.296 (2022)		 232,49856
227,95797
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Ücretli)		 TYT 42+0+0+0+0
40+0		 42
40		 1.959.336 (2023)
1.934.356 (2022)		 230,98887
229,41577
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 67+0+0+0+0
67+0		 67
67		 1.993.541 (2023)
1.984.487 (2022)		 229,20378
227,25888
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Ücretli)		 TYT 1+0+0+0+0
1		 1
1		 1.995.103 (2023)
— (2022)		 229,12162
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 46+0+0+0+0
41		 46
41		 2.001.296 (2023)
1.925.156 (2022)		 228,79733
229,81287
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 52+0+0+0+0
58+0		 52
58		 2.016.346 (2023)
2.081.796 (2022)		 228,02359
223,17815
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 42+0+0+0+0
34+0		 42
34		 2.036.860 (2023)
1.738.969 (2022)		 226,96816
238,38117
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 46+0+0+0+0
37+0		 46
37		 2.043.712 (2023)
1.411.277 (2022)		 226,61070
255,73042
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Ücretli)		 TYT 5+0+0+0+0
5+0		 5
5		 2.076.870 (2023)
1.433.061 (2022)		 224,91349
254,47407
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Ücretli)		 TYT 5+0+0+0+0
5+0		 5
5		 2.076.870 (2023)
1.433.061 (2022)		 224,91349
254,47407
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 25+0+0+0+0
25+0		 25
25		 2.082.206 (2023)
2.084.060 (2022)		 224,63658
223,08309
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%25 İndirimli)		 TYT 50+0+0+0+0
47+0		 50
47		 2.097.208 (2023)
2.472.680 (2022)		 223,87676
207,38646
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 44+0+0+0+0
37+0		 44
37		 2.110.610 (2023)
1.620.818 (2022)		 223,20367
244,28060
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Ücretli)		 TYT 9+0+0+0+0
8+0		 9
8		 2.179.181 (2023)
1.939.665 (2022)		 219,77181
229,18752
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 20+0+0+0+0
20+0		 20
20		 2.196.763 (2023)
2.080.924 (2022)		 218,90283
223,21528
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 23+0+0+0+0
25+0		 23
25		 2.197.548 (2023)
2.881.943 (2022)		 218,86448
180,33158
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 47+0+0+0+0
43+0		 47
43		 2.210.787 (2023)
2.430.057 (2022)		 218,20950
209,13748
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 30+0+0+0+0
30+0		 30
30		 2.226.075 (2023)
1.763.896 (2022)		 217,45970
237,18311
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 25+0+0+0+0
26+0		 25
26		 2.246.584 (2023)
2.213.420 (2022)		 216,45636
217,83715
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 17+0+0+0+0
17+0		 17
17		 2.257.079 (2023)
2.891.305 (2022)		 215,93918
177,88158
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 34+0+0+0+0
34+0		 34
34		 2.261.339 (2023)
2.102.052 (2022)		 215,72892
222,34367
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 30+0+0+0+0
34+0		 30
34		 2.265.204 (2023)
2.368.350 (2022)		 215,53326
211,63661
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 38+0+0+0+0
42+0		 38
42		 2.269.750 (2023)
1.674.266 (2022)		 215,31086
241,55446
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 24+0+0+0+0
20+0		 24
20		 2.296.365 (2023)
1.904.805 (2022)		 214,01570
230,71091
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 59+0+0+0+0
59+0		 59
59		 2.330.312 (2023)
1.807.317 (2022)		 212,34468
235,14223
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%25 İndirimli)		 TYT 17+0+0+0+0
23+0		 17
23		 2.352.145 (2023)
2.575.739 (2022)		 211,26477
202,95332
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Ücretli)		 TYT 8+0+0+0+0
8+0		 8
8		 2.413.010 (2023)
1.477.197 (2022)		 208,28055
251,96196
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 67+0+0+0+0
67+0		 67
67		 2.438.680 (2023)
2.156.668 (2022)		 207,00135
220,11487
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 13+0+0+0+0
17+0		 13
17		 2.457.781 (2023)
2.175.750 (2022)		 206,05173
219,35769
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 59+0+0+0+0
52		 59
52		 2.473.474 (2023)
2.309.579 (2022)		 205,26279
213,97019
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0+0+0+0
68+0		 68
68		 2.475.212 (2023)
2.310.812 (2022)		 205,17383
213,92002
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 34+0+0+0+0
43		 34
43		 2.482.159 (2023)
2.624.445 (2022)		 204,82696
200,70448
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 15+0+0+0+0
15+0		 15
8		 2.511.528 (2023)
Dolmadı (2022)		 203,36430
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 17+0+0+0+0
15+0		 17
6		 2.541.108 (2023)
Dolmadı (2022)		 201,84186
Dolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 55+0+0+0+0
46+0		 55
46		 2.562.303 (2023)
1.821.126 (2022)		 200,73062
234,50898
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 38+0+0+0+0
43+0		 38
32		 2.612.950 (2023)
Dolmadı (2022)		 198,03325
Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 15+0+0+0+0
10+0		 15
8		 2.628.550 (2023)
Dolmadı (2022)		 197,16488
Dolmadı
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Ücretli)		 TYT 20+0+0+0+0
32+0		 20
15		 2.711.766 (2023)
Dolmadı (2022)		 192,15912
Dolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%25 İndirimli)		 TYT 27+0+0+0+0
 27
 2.824.632 (2023)
— (2022)		 182,65352
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 54+0+0+0+0
47+0		 45
47		 2.834.374 (2023)
2.072.436 (2022)		 181,43620
223,56062
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(%50 İndirimli)		 TYT 46+0+0+0+0
43+0		 35
43		 2.848.000 (2023)
1.948.312 (2022)		 179,46074
228,80972
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 72+0+0+0+0
63+0		 67
63		 2.855.106 (2023)
1.692.643 (2022)		 178,24433
240,63424
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(%25 İndirimli)		 TYT 18+0+0+0+0
 18
 2.861.769 (2023)
— (2022)		 176,92147
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 73+0+0+0+0
68+0		 64
68		 2.881.915 (2023)
1.733.495 (2022)		 170,80705
238,64337
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Ücretli)		 TYT 24+0+0+0+0
 14
 2.885.667 (2023)
— (2022)		 168,77375
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 43+0+0+0+0
31+0		 26
31		 2.888.549 (2023)
1.801.873 (2022)		 166,68421
235,39778
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 16+0+0+0+0
 10
 2.892.685 (2023)
— (2022)		 161,45181
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(Ücretli)		 TYT 56+0+0+0+0
 49
 2.892.948 (2023)
— (2022)		 160,94630
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Çocuk Gelişimi
(%50 İndirimli)		 TYT 51+0+0+0+0
51+0		 36
51		 2.894.436 (2023)
1.641.603 (2022)		 155,83965
243,21618
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