Çocuklara özel sim hattı geliyor! Şiddet temalı mobil oyunlar engellenecek
Giriş Tarihi: 18.04.2026 07:39

Çocuklara özel sim hattı geliyor! Şiddet temalı mobil oyunlar engellenecek

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan okul saldırıları Türkiye'yi yasa boğarken, her iki ildeki saldırganın da şiddet içerikli bilgisayar ve mobil oyunları oynadığı belirlendi.Gençler bu tür mobil oyunları özellikle cep telefonları aracılığıyla oynarken, telefonlarda bunların engellenmesine yönelik bir dizi tedbirin hazırlandığı öğrenildi.

BARIŞ ŞİMŞEK
Çocuklara özel sim hattı geliyor! Şiddet temalı mobil oyunlar engellenecek

Bunlardan en önemlisi veri sızıntısı ve kişisel bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılması riski bulunan VPN'lerin engellenmesi olacak. Bir diğeri ise GSM aboneliklerine yeni sınırlamalar getiren düzenleme ile çocukların kullandığı hatların ebeveynler tarafından kontrol edilecek şekilde "çocuk hattı" olarak tanımlanması olacak.

Çocuklara özel sim hattı geliyor! Şiddet temalı mobil oyunlar engellenecek

Böylece 18 yaş altında kişiler tarafından kullanılan hatların çocuklara ait olduğu net bir şekilde anlaşılarak bunlara ilişkin sınırlayıcı tedbirler alınabilecek. Mobil oyunlar çocuklar arasında şiddeti körüklerken, bu duruma engel olmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bir dizi tedbir hazırlığında olduğu öğrenildi.

Çocuklara özel sim hattı geliyor! Şiddet temalı mobil oyunlar engellenecek

Bu kapsamda öncelikli olarak Türkiye'de yasal sınırlar içinde erişime engellenmiş olan içerik ve oyunlara girişi sağlayan VPN'lerin (Virtual Private Network-Sanal Özel Ağ) lisanslandırılmasına ilişkin düzenleme hazırlığı olduğu öğrenildi.

Çocuklara özel sim hattı geliyor! Şiddet temalı mobil oyunlar engellenecek

BTK tarafından yapılan düzenleme 18 yaş altı kişilerin kullanacağı hatlarda ebeveyn kontrolüne izin veriyor. Yapılan düzenleme ile artık ebeveynler kendi adlarına olan hatları "çocuk sim hattı" olarak tanımlayacak.

Çocuklara özel sim hattı geliyor! Şiddet temalı mobil oyunlar engellenecek

Bu uygulamasıyla birlikte çocuk hattı olarak tanımlanan bu hatlara bazı önlemler alınabilecek.

Çocuklara özel sim hattı geliyor! Şiddet temalı mobil oyunlar engellenecek

Ayrıca TBMM'de kabul edilen yasal düzenleme ile GSM aboneliklerine sınırlama da getirilerek bir kişi adına sınırsız hat alma dönemi sona erdi.

