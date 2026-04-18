Haberler
Yaşam
Çocuklara özel sim hattı geliyor! Şiddet temalı mobil oyunlar engellenecek
Giriş Tarihi: 18.04.2026 07:39
Çocuklara özel sim hattı geliyor! Şiddet temalı mobil oyunlar engellenecek
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan okul saldırıları Türkiye'yi yasa boğarken, her iki ildeki saldırganın da şiddet içerikli bilgisayar ve mobil oyunları oynadığı belirlendi.Gençler bu tür mobil oyunları özellikle cep telefonları aracılığıyla oynarken, telefonlarda bunların engellenmesine yönelik bir dizi tedbirin hazırlandığı öğrenildi.