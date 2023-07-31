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Giriş Tarihi: 31.07.2023 14:45 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 14:47

Çocuklu ailelere müjde: Devletten 600 TL'ye kadar nakit yardımı! e-Devlet’ten başvurun, paranızı PTT'den hemen alın!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelerin yükünü hafifletmek için çeşitli destek ödemelerinde bulunuyor. Bu kapsamda Bakanlık, çocuklu aileleri de yalnız bırakmıyor ve doğum yardımı sağlıyor. Söz konusu ödeme tutarı çocuk sayısına göre değişkenlik gösteriyor. Doğum yardımı başvurusunda bulunan çocuklu ailelere tek seferlik olmak üzere 600 TL'ye varan para yardımı veriliyor. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Ödemeler nakit olarak yapılıyor ve PTT üzerinden alınabiliyor. İşte, çocuklu ailelere doğum yardımı parası ekranı ve şartları hakkında merak edilen tüm detaylar…

Çocuklu ailelere müjde: Devletten 600 TL’ye kadar nakit yardımı! e-Devlet’ten başvurun, paranızı PTT’den hemen alın!

Çocuklu ailelere PTT'den 600 TL'ye varan destek ödemesi veriliyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen destekler arasında doğum yardımı yer alıyor. Yeni doğum yapan annelere kolaylık sağlayan para yardımı, tek seferde ve geri ödemesiz olarak gerçekleştiriliyor. Yardım kapsamında birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL veriliyor. Doğum yardımı ödemesinden faydalanmak için öncelikli olarak e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapmak gerekiyor. Hak sahipleri, T.C. kimlik numaraları ya da Mavi Kart numaraları üzerinden PTT aracılığıyla ödemelerini alabiliyor. İşte e-Devlet doğum yardımı başvuru şartları ve konuyla ilgili tüm merak edilenler...

Çocuklu ailelere müjde: Devletten 600 TL’ye kadar nakit yardımı! e-Devlet’ten başvurun, paranızı PTT’den hemen alın!

DOĞUM YARDIMI NEDİR?

Doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşları ile Mavi kart sahibi ailelere verilen bir yardımdır.

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Çocuklu ailelere müjde: Devletten 600 TL’ye kadar nakit yardımı! e-Devlet’ten başvurun, paranızı PTT’den hemen alın!

Bu yardımdan faydalanabilmek için annenin veya babanın veya her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekir.

Ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.

Çocuklu ailelere müjde: Devletten 600 TL’ye kadar nakit yardımı! e-Devlet’ten başvurun, paranızı PTT’den hemen alın!

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türk vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi olmak

Anne veya babanın ya da her ikisinin Türk vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi olması

15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştirmek

Doğum izni başlamadan önce kadının bir işyerinde çalışıyor olması (Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor.)

Kadının doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi yatırılmış olması

Doğum parası almak isteyen kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi

Çocuklu ailelere müjde: Devletten 600 TL’ye kadar nakit yardımı! e-Devlet’ten başvurun, paranızı PTT’den hemen alın!

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğum yardımı almak isteyen kişilerin başvuru için yapması gerekenler ve istenen evraklar şu şekildedir:

Canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapılır.

"Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin" eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.

Gerekli dilekçe ve başvuru formlarını tamamlayan kişiler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri veya e-Devlet yoluyla başvurularını gerçekleştirebilir.

Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur.

Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye'de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.

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