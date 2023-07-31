Çocuklu ailelere müjde: Devletten 600 TL’ye kadar nakit yardımı! e-Devlet’ten başvurun, paranızı PTT’den hemen alın!

Bu yardımdan faydalanabilmek için annenin veya babanın veya her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekir.

Ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.