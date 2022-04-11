Consus Enerji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir? Consus Enerji borsada ne zaman işlem görecek?

CONSUS ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji alanındaki öncü firmalarından olan Consus Enerji halka arz oluyor. Consus Enerji 14-15 Nisan'da borsada satış - sabit fiyatla talep toplama ve eşit dağıtım yöntemiyle halka arz sürecini başlatıyor.

CONSUS ENERJİ HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE?

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) son gerçekleştirdiği toplantıda halka açılma için onay alan Consus Enerji, nominal hisse başına 4,50 TL fiyatla halka arz edilecek.

Halka arz büyüklüğünün yarısı kadar bir fon fiyat istikrarı işlemleri için ayrılırken, Consus Enerji'nin borsada işlem görmesinden itibaren 1 ay boyunca fiyat istikrarı işlemleri uygulanacak.

Özellikle tarımsal üretime yaptığı katkılarla, Türkiye'nin önde gelen biyokütle enerji üreticilerinden biri haline gelen Consus Enerji'nin, 40 MW'ı biyokütle ve güneşten oluşan yenilenebilir kaynaklardan, kalan kısmı ise dağıtık enerji tesislerinden olmak üzere toplam 94,1 MW'lık kurulu gücü bulunmakta. Consus Enerji, dağıtık enerji kapsamında ise yap-işlet modeli ile Türkiye'nin en büyük kojenerasyon ve trijenerasyon tesisi kurulu gücüne sahip enerji hizmet firması (ESCo) olarak faaliyetlerini sürdürüyor.