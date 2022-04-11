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Haberler Yaşam Consus Enerji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir? Consus Enerji borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 11.04.2022 10:10 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 10:10

Consus Enerji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir? Consus Enerji borsada ne zaman işlem görecek?

Consus Enerji halka arz başvurusunun SPK tarafından onaylanmasının ardından milyonların gündemine geldi. Consus Enerji'nin halka arzında 1 TL nominal değerli paylar 4,5 TL sabit fiyat üzerinden satılacak. Halka arzda, şirketin mevcut ortaklarından Global Yatırım Holding'in (#GLYHO) sahip olduğu 52.500.000 TL nominal değerli hisseler halka arz edilecek. Kısa süre içerisinde borsada işlem görmesi beklenen şirketle ilgili olarak " Consus Enerji ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte bilgiler…

Consus Enerji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir? Consus Enerji borsada ne zaman işlem görecek?

SPK tarafından onaylanmasının ardından Consus Enerji halka arz milyonların gündemine yerleşti. Consus Enerji'nin halka arzında 1 TL nominal değerli paylar 4,5 TL sabit fiyat üzerinden satılacak. Borsada işlem görmesi beklenen şirketle ilgili olarak pay sahibi olmak isteyenler "Consus Enerji halka arz hisse fiyatı nedir, borsada işlem görecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Consus Enerji arz hisse fiyatı ve kodu ile ilgili son bilgiler…

Consus Enerji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir? Consus Enerji borsada ne zaman işlem görecek?

CONSUS ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji alanındaki öncü firmalarından olan Consus Enerji halka arz oluyor. Consus Enerji 14-15 Nisan'da borsada satış - sabit fiyatla talep toplama ve eşit dağıtım yöntemiyle halka arz sürecini başlatıyor.

CONSUS ENERJİ HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE?

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) son gerçekleştirdiği toplantıda halka açılma için onay alan Consus Enerji, nominal hisse başına 4,50 TL fiyatla halka arz edilecek.

Halka arz büyüklüğünün yarısı kadar bir fon fiyat istikrarı işlemleri için ayrılırken, Consus Enerji'nin borsada işlem görmesinden itibaren 1 ay boyunca fiyat istikrarı işlemleri uygulanacak.

Özellikle tarımsal üretime yaptığı katkılarla, Türkiye'nin önde gelen biyokütle enerji üreticilerinden biri haline gelen Consus Enerji'nin, 40 MW'ı biyokütle ve güneşten oluşan yenilenebilir kaynaklardan, kalan kısmı ise dağıtık enerji tesislerinden olmak üzere toplam 94,1 MW'lık kurulu gücü bulunmakta. Consus Enerji, dağıtık enerji kapsamında ise yap-işlet modeli ile Türkiye'nin en büyük kojenerasyon ve trijenerasyon tesisi kurulu gücüne sahip enerji hizmet firması (ESCo) olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

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Consus Enerji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir? Consus Enerji borsada ne zaman işlem görecek?

Dağıtık enerji kapsamında, yap-işlet modeli ile Türkiye'nin en büyük kojenerasyon ve trijenerasyon tesisi kurulu gücüne sahip enerji hizmet firması olarak Consus Enerji, yüksek verim ile işlettiği santrallerle tüketicileri, elektrik, ısı ve soğutma enerjilerinde tasarrufla buluşturuyor.

Consus Enerji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir? Consus Enerji borsada ne zaman işlem görecek?
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