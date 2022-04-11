Consus Enerji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir? Consus Enerji borsada ne zaman işlem görecek?

Consus Enerji halka arz başvurusunun SPK tarafından onaylanmasının ardından milyonların gündemine geldi. Consus Enerji'nin halka arzında 1 TL nominal değerli paylar 4,5 TL sabit fiyat üzerinden satılacak. Halka arzda, şirketin mevcut ortaklarından Global Yatırım Holding'in (#GLYHO) sahip olduğu 52.500.000 TL nominal değerli hisseler halka arz edilecek. Kısa süre içerisinde borsada işlem görmesi beklenen şirketle ilgili olarak " Consus Enerji ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte bilgiler…