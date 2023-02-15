Çöp Adam bu akşam var mı yok mu, neden yok? 15 Şubat 2023 Star TV yayın akışı ile Çöp Adam yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta?

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası ülke genelinde milli yas ilan edildi. Felaketin 10. Gününe girilirken geçtiğimiz hafta diziler ve programlar ekranlara gelmedi. Bu noktada çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Star TV'nin sevilen dizisi Çöp Adam bu akşam var mı yok mu sorusu yanıt aramaya başladı. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı dizinin sevenleri tarafından araştırılan ''Çöp Adam yeni bölüm ne zaman, bu akşam mı?'' soruları 15 Şubat Star TV yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Çöp Adam bugün var mı, neden yok? İşte, yeni bölüm tarihi ve saati...