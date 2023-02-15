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Haberler Yaşam Çöp Adam bu akşam var mı yok mu, neden yok? 15 Şubat 2023 Star TV yayın akışı ile Çöp Adam yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 15.02.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 10:51

Çöp Adam bu akşam var mı yok mu, neden yok? 15 Şubat 2023 Star TV yayın akışı ile Çöp Adam yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta?

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası ülke genelinde milli yas ilan edildi. Felaketin 10. Gününe girilirken geçtiğimiz hafta diziler ve programlar ekranlara gelmedi. Bu noktada çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Star TV'nin sevilen dizisi Çöp Adam bu akşam var mı yok mu sorusu yanıt aramaya başladı. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı dizinin sevenleri tarafından araştırılan ''Çöp Adam yeni bölüm ne zaman, bu akşam mı?'' soruları 15 Şubat Star TV yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Çöp Adam bugün var mı, neden yok? İşte, yeni bölüm tarihi ve saati...

Çöp Adam bu akşam var mı yok mu, neden yok? Çöp Adam yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 15 Şubat 2023 Star TV yayın akışı

Star TV ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisi Çöp Adam, Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Elçin Afacan gibi isimleri buluşturan dizi, bu hafta da Star TV yayın akışı içerisinde yer almadı. Dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceğini merak eden seyirciler, Çöp Adam bu akşam var mı yok mu, neden yok sorusuna yanıt arıyor. Deprem faciası nedeniyle diziler kanalların yayın akışlarından çıkarılmıştı. Peki, Çöp Adam bugün var mı, neden yok? Çöp Adam yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün? İşte, 15 Şubat 2023 Star TV yayın akışı…

Çöp Adam bu akşam var mı yok mu, neden yok? Çöp Adam yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 15 Şubat 2023 Star TV yayın akışı

ÇÖP ADAM BU AKŞAM VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?

15 Şubat 2023 Çarşamba tarihli Star TV yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası Çöp Adam dizisinin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle geçtiğimiz hafta diziler ve programlar ekranlara gelmedi.

Çöp Adam dizisi de o yapımlar arasında yer aldı. Arama kurtarma çalışmalarını anbean kamuoyuna aktaran kanallarda bu hafta da diziler ekranlara gelmeyecek.

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Çöp Adam bu akşam var mı yok mu, neden yok? Çöp Adam yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 15 Şubat 2023 Star TV yayın akışı

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çöp Adam dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Konuya dair yapım şirketi ve kanallardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ancak çekimlerin başladığı biliniyor. Buna göre, dizinin 11. Yeni bölümünün 22 Şubat 2023 Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

Çöp Adam bu akşam var mı yok mu, neden yok? Çöp Adam yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 15 Şubat 2023 Star TV yayın akışı

15 ŞUBAT STAR TV YAYIN AKIŞI

18.15 Star Haber

20.00 Türkiye Tek Yürek

21.00 NTV – Star TV Ortak Yayın

Çöp Adam bu akşam var mı yok mu, neden yok? Çöp Adam yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 15 Şubat 2023 Star TV yayın akışı

ÇÖP ADAM 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Berrin'in tuzağına düşen Peri, Tamer'in kendisine yalan söyleyip karısıyla buluşmaya gelmesiyle büyük hayal kırklığı yaşar ama bu kez kendini kontrol etmeyi başarır. Tamer boşanmak istemeyen Berrin'i ikna etmeye çalışırken evde büyük bir olay yaşanmaktadır.

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