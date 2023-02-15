Çöp Adam bu akşam var mı yok mu, neden yok? 15 Şubat 2023 Star TV yayın akışı ile Çöp Adam yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta?

ÇÖP ADAM BU AKŞAM VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?

15 Şubat 2023 Çarşamba tarihli Star TV yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası Çöp Adam dizisinin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle geçtiğimiz hafta diziler ve programlar ekranlara gelmedi.

Çöp Adam dizisi de o yapımlar arasında yer aldı. Arama kurtarma çalışmalarını anbean kamuoyuna aktaran kanallarda bu hafta da diziler ekranlara gelmeyecek.