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Haberler Yaşam Çöp Adam dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam konusu ve oyuncu kadrosu
Giriş Tarihi: 30.11.2022 15:41 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 15:41

Çöp Adam dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam konusu ve oyuncu kadrosu

Star TV ekranlarının yeni dizisi Çöp Adam, 30 Kasım Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği OGM Pictures imzalı Çöp Adam dizisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan ve başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı ve Sinan Albayrak'ın yer aldığı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Çöp Adam konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam konusu ve oyuncu kadrosu…

Çöp Adam dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV’nin yeni dizisi Çöp Adam konusu ve oyuncu kadrosu

Star TV ekranlarının yeni sezondaki dizi projesi Çöp Adam, 30 Kasım Çarşamba akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek ekranlara uyarlanan OGM Pictures imzalı dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı ve Sinan Albayrak'ı buluşturan dizi, sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu ediniyor. Peki, Çöp Adam konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam hakkında tüm merak edilenler…

Çöp Adam dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV’nin yeni dizisi Çöp Adam konusu ve oyuncu kadrosu

ÇÖP ADAM DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı ve Sinan Albayrak'ın yer aldığı Çöp Adam dizisi, 30 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

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Çöp Adam dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV’nin yeni dizisi Çöp Adam konusu ve oyuncu kadrosu

ÇÖP ADAM KONUSU

Senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı Çöp Adam dizisi, Tamer ve Peri'nin saplantılı aşk hikayesini konu alıyor.

Beklenmedik bir şekilde büyük bir servete konan yazılımcı Tamer'in, bankacı Peri'yi kaçırarak mahzene kapatmasıyla başlayan hikaye büyük bir aşkla son bulacak.

Peri'yi kapattığı yerde ona bir dünya yaratan Tamer'in saplantısı, zaman içerisinde duygusal bir bağa dönüşecek.

Çöp Adam dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV’nin yeni dizisi Çöp Adam konusu ve oyuncu kadrosu

ÇÖP ADAM OYUNCU KADROSU

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Çöp Adam dizisinin oyuncu kadrosunda;

Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan, Sinan Albayrak gibi başarılı isimler yer alıyor.

Çöp Adam dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV’nin yeni dizisi Çöp Adam konusu ve oyuncu kadrosu

ÇÖP ADAM 1. BÖLÜM KONUSU

Çok küçük yaşta hayatla mücadele etmeye başlayan Tamer'i giriştiği ekmek kavgasından çok aile sorunları yormuş, Tamer bütün bu zor şartları oyun haline getirerek, içindeki çocuğu korumayı başarmıştır.

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