Haberler Yaşam Çöp Adam dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam konusu ve oyuncu kadrosu

Giriş Tarihi: 30.11.2022 15:41 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 15:41

Çöp Adam dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam konusu ve oyuncu kadrosu

Star TV ekranlarının yeni dizisi Çöp Adam, 30 Kasım Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği OGM Pictures imzalı Çöp Adam dizisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan ve başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı ve Sinan Albayrak'ın yer aldığı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Çöp Adam konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam konusu ve oyuncu kadrosu…