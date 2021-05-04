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Haberler Yaşam Çöpçüler Kralı filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Çöpçüler Kralı konusu ne, oyuncuları kim?
Giriş Tarihi: 04.05.2021 15:40 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 15:42

filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Çöpçüler Kralı konusu ne, oyuncuları kim?

Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan filmi konusu ve oyuncularıyla merak ediliyor. Beyazperdenin ardından televizyonda izleyiciyle buluşacak olan komedi türündeki yapımın yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlenirken, güldürü türündeki sinema filmi izleyicilerine hem nostaljik hem de kahkaha dolu dakikalar sunacak. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği şu günlerde komedi türündeki filmlere ilgi duyanlar için ekrana gelecek olan konusu, oyuncuları ve çekildiği yer araştırılıyor. Çöpçüler Kralı konusu ne, oyuncuları kim? Çöpçüler Kralı nerede çekildi?

Çöpçüler Kralı filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Çöpçüler Kralı konusu ne, oyuncuları kim?

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından bu akşam televizyonda yayınlanacak. Kemal Sunal'ın efsane filmleri arasında yer alan yapımın başrollerinde Şener Şen, İlyas Salman ve Ayşen Gruda bulunuyor. Yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği Çöpçüler Kralı bu akşam yeniden yayınlanacak. Daha önce izleyenler veya tekrardan izlemek isteyenler için Çöpçüler Kralı konusu ne, oyuncuları kim? nerede çekildi?

Çöpçüler Kralı filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Çöpçüler Kralı konusu ne, oyuncuları kim?

ÇÖPÇÜLER KRALI KONUSU NEDİR?

Zabıta amiri, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e aşık olan zabıta amiri, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e aşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.

ÇÖPÇÜLER KRALI KAÇ YILINDA NEREDE ÇEKİLDİ?

, yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği, 1977 yapımı bir Türk filmidir. Güldürü türündeki bu sinema filminin başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman ve Ayşen Gruda paylaşmıştır.

Güneşli Sokak başta olmak üzere Cihangir ve çevresinde çekildi.

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Çöpçüler Kralı filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Çöpçüler Kralı konusu ne, oyuncuları kim?

ÇÖPÇÜLER KRALI OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Apti Şakrak

Şener Şen - Zabıta Şakir

Ayşen Gruda - Hacer

İhsan Yüce - Hacer'in Babası

Erdal Özyağcılar - Hacer'in Büyük Abisi

Türker Tekin - Kapıcı İsmail

İlyas Salman - Kapıcı Şemsi

Nejat Gürçen - Gazino Patronu

İhsan Bilsev - Patronun Adamı

Muadelet Tibet - Hanife Teyze

Salih Sarıkaya - Kahveci

Nezahat Tanyeri - Şakir'in Annesi

Nermin Özses - Hacer'in Annesi

Ertuğrul Bilda - Apartman Sakini

Selim Naşit - Baķkal

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