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Haberler Yaşam Çorum bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Çorum'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 10:06 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 10:06

Çorum bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Çorum'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

30 Mart Pazar günü kutlanacak olan 2025 yılının ilk dini bayramı, İslam alemi için büyük bir sevinç kaynağı olacak. Ramazan orucunun ardından bayramı idrak etmenin mutluluğunu yaşayan müslümanlar, sabah namazıyla bayramı karşılayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram namazı saatlerini illere göre duyurdu. Peki; 2025 Çorum'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet ile Çorum bayram namazı saati.

Çorum bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Çorum’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

30 Mart Pazar günü yılın ilk dini bayramı tüm İslam dünyasında coşku ve sevinç içinde idrak edilecek. Ramazan oruçlarının ardından bayram namazı, Müslümanlar için önemli bir ibadet olarak camilerde kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram namazı saatlerini illere göre belirledi. Çorum'da ikamet edenler, bu mübarek günde namazın saatinin ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki, Çorum'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Çorum bayram namazı saati ve diğer ayrıntılar…

Çorum bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Çorum’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ÇORUM BAYRAM NAMAZI VAKTİ 2025

Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayıp 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek. Otuz günlük oruç ibadetinin ardından bayram sevincini yaşayan Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camilere akın edecekler.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için bayram namazı vakitlerini açıkladı. Çorum'daki bayram namazı saati ise 06:58 olarak belirlendi.

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Çorum bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Çorum’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KILMANIN ÖNEMİ

Bayram namazı, İslam'ın bayram günlerinde önemli bir yer tutan ibadetlerden biridir. Ramazan ve Kurban bayramlarında kılınan bu özel namaz, sabah namazından sonra iki rekât olarak cemaatle kılınır. Namaz, sadece bireysel bir ibadet olmanın ötesinde, toplumsal anlamda büyük bir öneme sahiptir. Bayram namazı, Müslümanların Allah'a şükürlerini sunmalarını ve aralarındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmelerini sağlar. Bayram namazının ardından, insanlar birbirlerine bayram tebriği iletebilir, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu pekiştirebilir.

Çorum bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Çorum’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bayram namazı, iki rekâttan oluşan bir ibadettir. Bu namaz, Ramazan ve Kurban bayramlarının ilk günü, sabah namazından sonra kılınır. Bayram namazı, cemaatle kılınan bir namaz olup, her rekâtta Allah'a şükür ve bayramın coşkusunu yansıtmak amacıyla özel olarak kılınır.

Çorum bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Çorum’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.
Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek: