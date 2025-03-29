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Çorum bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Çorum'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
10:06
Çorum bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Çorum'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
30 Mart Pazar günü kutlanacak olan 2025 yılının ilk dini bayramı, İslam alemi için büyük bir sevinç kaynağı olacak. Ramazan orucunun ardından bayramı idrak etmenin mutluluğunu yaşayan müslümanlar, sabah namazıyla bayramı karşılayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram namazı saatlerini illere göre duyurdu. Peki; 2025 Çorum'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet ile Çorum bayram namazı saati.