CUMA HUTBESİ 7 HAZİRAN 2024 TAM METİN PDF indir | Diyanet ile bugünkü Cuma hutbesi konusu ve içeriği yayınlandı

Değerli Müminler!

Yüce dinimiz İslam'a göre kurban ibadetinde asıl olan müminin kurbanını kendi kesmesidir. Kurban etlerini ailesi, akrabaları, komşuları ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşmasıdır. Unutmayalım ki, kurban kesmeyip bedelini sadaka olarak vermekle kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz.

Küçükbaş hayvan bir kişi tarafından, büyükbaş hayvan ise en fazla yedi kişiye kadar ortaklaşa kesilebilir. Dolayısıyla bir hisseye birden fazla kişinin ortak olması da caiz değildir; farklı kurbanların etlerinin birbirine karıştırılıp hisse sahiplerine verilmesi de caiz değildir. Kurban, et alım satımı gibi görülmemelidir. Kurban ibadetinin sıhhati açısından bu tür yanlış uygulamalara asla itibar edilmemelidir.

Bir diğer husus ise; bulunduğu yerde kurbanını kesme imkânı bulamayanlar veya birden fazla kurban kesmek isteyenler, vekâlet yoluyla kurban kestirebilirler.