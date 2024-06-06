Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam CUMA HUTBESİ 7 HAZİRAN 2024 TAM METİN PDF indir | Diyanet ile bugünkü Cuma hutbesi konusu ve içeriği yayınlandı
Giriş Tarihi: 06.06.2024 22:01 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 22:01

CUMA HUTBESİ 7 HAZİRAN 2024 TAM METİN PDF indir | Diyanet ile bugünkü Cuma hutbesi konusu ve içeriği yayınlandı

Cuma Hutbesi PDF metni Diyanet tarafından dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden, Cuma namazı öncesinde duyuruldu. "Kurban: Rabbimize ve kardeşlerimize yakınlaşmanın vesilesi" başlıklı hutbe bu hafta 81 ilde camilerden yükselecek. Cuma hutbesi Türkçe okunuşu ve PDF metni Diyanet'in din hizmetleri internet adresinden indirilebilecek. Peki, bu haftaki cuma hutbesinin konusu ne? İşte, 7 Haziran 2024 Cuma hutbesi PDF metni ve konusu hakkında ayrıntılı bilgiler..

CUMA HUTBESİ 7 HAZİRAN 2024 TAM METİN PDF indir | Diyanet ile bugünkü Cuma hutbesi konusu ve içeriği yayınlandı

7 Haziran Cuma hutbesi metni perşembe günü vatandaşlarla paylaşıldı. Kurban konulu kurban kesmenin hikmetleri, faziletleri belirtilerek, önemi vurgulanıyor. Cuma hutbesinde Peygamber Efendimiz (s.a.s) hayatından örnekler de yer aldı. İşte, cuma hutbesi 6 Haziran PDF metninin tamamı ve konusu hakkında bilgiler.

CUMA HUTBESİ 7 HAZİRAN 2024 TAM METİN PDF indir | Diyanet ile bugünkü Cuma hutbesi konusu ve içeriği yayınlandı

7 HAZİRAN CUMA HUTBESİ

KURBAN: RABBİMİZE VE KARDEŞLERİMİZE YAKINLAŞMANIN VESİLESİ

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar…"

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Âdemoğlu kurban bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmamıştır…"

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CUMA HUTBESİ 7 HAZİRAN 2024 TAM METİN PDF indir | Diyanet ile bugünkü Cuma hutbesi konusu ve içeriği yayınlandı

Aziz Müminler!

Yüce dinimiz İslam'ın en büyük nişanelerinden biri olan kurban ibadetini eda etmemize sayılı günler kaldı. Cenâb-ı Hak sağlık, sıhhat ve afiyetle Kurban Bayramı'na ulaşmayı hepimize nasip eylesin.

Kurban, dinen zengin sayılan bir Müslüman'ın bayram günlerinde, kurban edilme şartlarını taşıyan hayvanları Allah rızası için kesmesidir. Kurban, Yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği sayısız nimetlere karşı şükrümüzün ifadesidir. Allah'a kul olmanın, O'na yaklaşmanın, O'nun emirlerine itaat etmenin gayretidir. Kurban, Allah'a duyduğumuz muhabbetin diğer bütün sevgilerin üstünde olduğunun göstergesidir. Dünya hayatında sahip olduğumuz her şeyi Allah yolunda feda edebileceğimizin simgesidir.

CUMA HUTBESİ 7 HAZİRAN 2024 TAM METİN PDF indir | Diyanet ile bugünkü Cuma hutbesi konusu ve içeriği yayınlandı

Kıymetli Müslümanlar!

Kurban ibadeti, bir hayvanı kesmekten, onun etinden istifade etmekten çok daha derin anlamlar taşımaktadır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَٓاؤُ۬هَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْۜ "Kurbanların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşır. O'na ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır." buyrulmaktadır. Bizler, kurban kesmekle takvayı kuşanır; Rabbimizin emrini yerine getirmenin, sevgisine mazhar olmanın, rızasına kavuşmanın huzuruna ereriz. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in sünnetini ihya eder; muhtaç ve mazlumların hanelerine, gönüllerine ve sofralarına muhabbet taşımanın hazzını tadarız. İyiliğin kapısını aralar; yetimlerin, öksüzlerin ve kimsesizlerin dualarında yer almanın mutluluğunu yaşarız.

CUMA HUTBESİ 7 HAZİRAN 2024 TAM METİN PDF indir | Diyanet ile bugünkü Cuma hutbesi konusu ve içeriği yayınlandı

Değerli Müminler!

Yüce dinimiz İslam'a göre kurban ibadetinde asıl olan müminin kurbanını kendi kesmesidir. Kurban etlerini ailesi, akrabaları, komşuları ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşmasıdır. Unutmayalım ki, kurban kesmeyip bedelini sadaka olarak vermekle kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz.

Küçükbaş hayvan bir kişi tarafından, büyükbaş hayvan ise en fazla yedi kişiye kadar ortaklaşa kesilebilir. Dolayısıyla bir hisseye birden fazla kişinin ortak olması da caiz değildir; farklı kurbanların etlerinin birbirine karıştırılıp hisse sahiplerine verilmesi de caiz değildir. Kurban, et alım satımı gibi görülmemelidir. Kurban ibadetinin sıhhati açısından bu tür yanlış uygulamalara asla itibar edilmemelidir.

Bir diğer husus ise; bulunduğu yerde kurbanını kesme imkânı bulamayanlar veya birden fazla kurban kesmek isteyenler, vekâlet yoluyla kurban kestirebilirler.

SON DAKİKA