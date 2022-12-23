Cuma Hutbesi konusu ve tam metni 23 Aralık 2022: Diyanet İşleri ile 23 Aralık Cuma Hutbesi konusu nedir?

23 Aralık 2022 Cuma Hutbesi konusu belli oldu. Bu haftaki Cuma Hutbesi tam metni Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Her Perşembe akşamı yayınlanan hutbenin bu haftaki konusu 'Bizi Biz Yapan Değerlere Sahip Çıkalım' olarak belirlendi. Bu mübarek günde ibadetlerini yerine getirmek için camilere akın eden cemaate imam tarafından okunacak Cuma hutbesi tam metni vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Diyanet ile 23 Aralık Cuma Hutbesi konusu nedir? İşte 23 Aralık 2022 Cuma Hutbesi konusu ve tam metni.