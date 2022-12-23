Cuma Hutbesi konusu ve tam metni 23 Aralık 2022: Diyanet İşleri ile 23 Aralık Cuma Hutbesi konusu nedir?

Kıymetli Müslümanlar!

Kimliğini muhafaza eden Müslüman'dan beklenen, İslam'ın şiarına, yani İslam'ın sembol ve nişanelerine saygı duyması ve onları korumasıdır. Tevhidin sembolü Kâbe, ümmet olma bilincinin tazelendiği hac, teslimiyetin simgesi kurban, birlik ve beraberliğimizin nişanesi camiler, şehadetleri dinin temeli ezân-ı Muhammedî, kulluğun zirvesi namaz bizi biz yapan İslam'ın şiarlarındandır.

Cenabıhak وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَٓائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Kim Allah' ait nişanelere saygılı davranırsa, bu kalplerin takvalı olmasındandır." (1) buyurmuş, bu sembol ve nişaneleri muhafaza etmenin takvamızın bir gereği olduğunu haber vermiştir