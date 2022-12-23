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Haberler Yaşam Cuma Hutbesi konusu ve tam metni 23 Aralık 2022: Diyanet İşleri ile 23 Aralık Cuma Hutbesi konusu nedir?
Giriş Tarihi: 23.12.2022 00:03 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 00:03

Cuma Hutbesi konusu ve tam metni 23 Aralık 2022: Diyanet İşleri ile 23 Aralık Cuma Hutbesi konusu nedir?

23 Aralık 2022 Cuma Hutbesi konusu belli oldu. Bu haftaki Cuma Hutbesi tam metni Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Her Perşembe akşamı yayınlanan hutbenin bu haftaki konusu 'Bizi Biz Yapan Değerlere Sahip Çıkalım' olarak belirlendi. Bu mübarek günde ibadetlerini yerine getirmek için camilere akın eden cemaate imam tarafından okunacak Cuma hutbesi tam metni vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Diyanet ile 23 Aralık Cuma Hutbesi konusu nedir? İşte 23 Aralık 2022 Cuma Hutbesi konusu ve tam metni.

Cuma Hutbesi konusu ve tam metni 23 Aralık 2022: Diyanet İşleri ile 23 Aralık Cuma Hutbesi konusu nedir?

23 Aralık Cuma hutbesi konusu ve tam metni ile gündemdeki yerini aldı. Her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Cuma hutbesinin bu haftaki konusu 'Bizi Biz Yapan Değerlere Sahip Çıkalım' oldu. İslam alemi için mübarek kabul edilen Cuma gününde camilerin yolunu tutacak olan vatandaşlar, 23 Aralık 2022 Cuma hutbesi konusu için araştırmalarına başladı. İşte, Diyanet ile haftanın Cuma Hutbesi konusu ve tam metni.

Cuma Hutbesi konusu ve tam metni 23 Aralık 2022: Diyanet İşleri ile 23 Aralık Cuma Hutbesi konusu nedir?

23 ARALIK 2022 CUMA HUTBESİ VE TAM METNİ YAYINDA!

23 Aralık Cuma Hutbesi konusu ve tüm detaylar şöyle;

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Cuma Hutbesi konusu ve tam metni 23 Aralık 2022: Diyanet İşleri ile 23 Aralık Cuma Hutbesi konusu nedir?

BİZİ BİZ YAPAN DEĞERLERE SAHİP ÇIKALIM

Muhterem Müslümanlar!

Yüce dinimiz İslam'ın hedefi, Kur'an ve sünnet çerçevesinde bir Müslüman kimliği inşa etmektir. Bu kimliği inşa ederken de İslam'ın temel ölçüsü, Allah Resûlü (sas) ile hayat bulan ahlaki ilkelerdir. Bu ilkelerle vücut bulan İslam kültür ve medeniyetidir. Varlığımızı anlamlı kılan âdâb-ı muaşeret kurallarıdır. Dinimiz, bizi biz yapan bu evrensel değerlere sahip çıkmayı, öz benliğimizden uzaklaştıracak her türlü söz ve davranıştan kaçınmayı emreder.

Cuma Hutbesi konusu ve tam metni 23 Aralık 2022: Diyanet İşleri ile 23 Aralık Cuma Hutbesi konusu nedir?

Aziz Müminler!

Müslüman kimliğini oluşturan en yüce değer, yaratılış gayemizi hatırlatan, sorumluluklarımızı öğreten ve bizlere şahsiyet kazandıran imandır. Rabbimizin rızasını kazandıran ibadetler, huzur ve mutluluğun kaynağı güzel ahlaktır. Müslümanlar, kulluktan sosyal hayata, giyim kuşamdan yeme içmeye kadar her alanda bu değerlere sahip çıktığında inançlarını ve kültürlerini muhafaza etmişlerdir. Çağ kapatıp çağ açan medeniyetler kurmuşlar, ilim ve bilimde, kültür, sanat ve edebiyatta bütün insanlara önder ve örnek olmuşlardır. Ancak Müslümanlar, ne zaman kendi inanç ve değerlerinden uzaklaşıp yabancı kültürlerin etkisi altına girmişler, işte o zaman kimlik ve aidiyetlerini kaybetmişlerdir.

Cuma Hutbesi konusu ve tam metni 23 Aralık 2022: Diyanet İşleri ile 23 Aralık Cuma Hutbesi konusu nedir?

Kıymetli Müslümanlar!

Kimliğini muhafaza eden Müslüman'dan beklenen, İslam'ın şiarına, yani İslam'ın sembol ve nişanelerine saygı duyması ve onları korumasıdır. Tevhidin sembolü Kâbe, ümmet olma bilincinin tazelendiği hac, teslimiyetin simgesi kurban, birlik ve beraberliğimizin nişanesi camiler, şehadetleri dinin temeli ezân-ı Muhammedî, kulluğun zirvesi namaz bizi biz yapan İslam'ın şiarlarındandır.

Cenabıhak وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَٓائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Kim Allah' ait nişanelere saygılı davranırsa, bu kalplerin takvalı olmasındandır." (1) buyurmuş, bu sembol ve nişaneleri muhafaza etmenin takvamızın bir gereği olduğunu haber vermiştir

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