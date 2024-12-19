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Haberler Yaşam RESİMLİ CUMA MESAJLARI 20 Aralık 2024: En Etkileyici, Dualı, Ayetli ve Anlamlı Cuma mesajı ile Cumanız Mübarek Olsun!
Giriş Tarihi: 19.12.2024 23:18 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 23:18

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 20 Aralık 2024: En Etkileyici, Dualı, Ayetli ve Anlamlı Cuma mesajı ile Cumanız Mübarek Olsun!

Cuma mesajları, mübarek cuma gününün anlamını ve önemini en güzel şekilde yansıtarak, sevdiklerinizle olan manevi bağları pekiştiren özel bir fırsattır. Bir cuma gününe daha kavuşmanın getirdiği huzur ve sevincin içinde olanlar, bu özel günde farklı ve resimli cuma mesajları ile "Hayırlı Cumalar ve Cumanız mübarek olsun" dileklerini iletmeye başladı. İşte, 20 Aralık 2024 en güzel, anlamlı, kısa, uzun, ayetli ve hadisli Cuma mesajı ve sözleri...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 20 Aralık 2024: En Etkileyici, Dualı, Ayetli ve Anlamlı Cuma mesajı ile Cumanız Mübarek Olsun!
Cuma günü, Müslümanlar için haftanın en değerli ve özel zamanıdır. Bu mübarek günde sevdiklerinize "Hayırlı Cumalar" dileklerinizi iletmek için en anlamlı, etkileyici ve içten mesajları arayanlar, kısa, uzun, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajlarını tercih ediyor. Müslümanlar için manevi bir öneme sahip olan bu özel günde, sevdiklerinize güzel dileklerde bulunmak için en doğru adrestesiniz. İşte, 20 Aralık 2024 resimli, yeni cuma mesajı ve sözleri...
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 20 Aralık 2024: En Etkileyici, Dualı, Ayetli ve Anlamlı Cuma mesajı ile Cumanız Mübarek Olsun!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

20 Aralık 2024 Cuma mesajı ve sözleri araştırılmaya başladı. Instagram, Facebook, WhatApp üzerinden ''Cumanız Mübarek Olsun'' paylaşımları geliyor.

İşte, Cuma mesajı ve sözleri resimli ve yazılı seçenekleri:

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RESİMLİ CUMA MESAJLARI 20 Aralık 2024: En Etkileyici, Dualı, Ayetli ve Anlamlı Cuma mesajı ile Cumanız Mübarek Olsun!

EN YENİ CUMA MESAJLARI

Cuma mesajları 1: Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları 2: "Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 20 Aralık 2024: En Etkileyici, Dualı, Ayetli ve Anlamlı Cuma mesajı ile Cumanız Mübarek Olsun!

Cuma mesajları 3: "O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 20 Aralık 2024: En Etkileyici, Dualı, Ayetli ve Anlamlı Cuma mesajı ile Cumanız Mübarek Olsun!

Cuma mesajları 4: Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları 5: Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

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