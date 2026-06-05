CUMA MESAJLARI 5 HAZİRAN 2026 CUMA | Resimli, anlamlı, hadisli Cuma mesajları ve görselleri

AYETLİ VE HADİSLİ CUMA SÖZLERİ

"Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur." Bu mübarek günün huzuru tüm benliğinizi sarsın. Hayırlı Cumalar.

"Cuma günü öyle bir saat vardır ki, bir Müslüman o saatte namaz kılıp Allah'tan bir hayır isterse, Allah ona dilediğini verir." O kutlu saate isabet etmeniz duasıyla, hayırlı bereketli cumalar.

Hayırlı Cumalar! "Ey iman edenler! Allah'ı çok anın" (Ahzab, 41) ayetiyle gönlünüzü ferahlatın, dualarınız kabul olsun, sevdiklerinizle huzur ve bereket içinde bir gün geçirin.