Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 29 MAYIS 2026 Cuma Namazı vakitleri açıklandı!
Giriş Tarihi: 29.05.2026 10:38

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 29 MAYIS 2026 Cuma Namazı vakitleri açıklandı!

Mübarek cuma gününde camilere akın edecek olan vatandaşlar, saatleri kaçırmamak için "Bugün cuma namazı ne zaman kılınacak?" sorusu yoğun bir şekilde araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 29 Mayıs 2026 namaz vakitleri takvimi güncellendi. İl il açıklanan bilgiler ile vakitler ön plana çıktı.

  • ABONE OL
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 29 MAYIS 2026 Cuma Namazı vakitleri açıklandı!

Bu hafta Kurban Bayramı'nın üçünü gününe denk gelen Cuma namazı, Müslümanların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından paylaşılan bilgilerle 29 Mayıs 2026 cuma namazı vakitleri netleşti. Böylece ibadetini yerine getirecek Müslümanlar için detaylar ön plana çıktı.

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 29 MAYIS 2026 Cuma Namazı vakitleri açıklandı!

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı ezan vakitleri listesi ile 29 Mayıs 2026 cuma namazı saatleri belli oldu.

  • İSTANBUL: 13:06
  • ANKARA: 12:51
  • İZMİR: 13:14
  • BURSA: 13:06

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 29 MAYIS 2026 Cuma Namazı vakitleri açıklandı!

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır.

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 29 MAYIS 2026 Cuma Namazı vakitleri açıklandı!

CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRER?

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin zühr-ü ahr gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır.

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 29 MAYIS 2026 Cuma Namazı vakitleri açıklandı!

BU HAFTAKİ CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 29 Mayıs 2026 tarihli ve "Fetih Ruhu ve Vakıf Medeniyeti" konulu Cuma hutbesi yayınlandı.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA