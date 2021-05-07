Haberler Yaşam Cuma namazı kılınacak mı ve bugün camilerde serbest mi? 7 Mayıs tam kapanmada cuma namazı yasağı var mı, camiler açık mı?

Giriş Tarihi: 07.05.2021 09:03 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 13:10

Cuma namazı kılınacak mı ve bugün camilerde serbest mi? 7 Mayıs tam kapanmada cuma namazı yasağı var mı, camiler açık mı?

Tam kapanma ile beraber birçok konu da araştırılıyor. Bunların başında bugün Cuma namazı kılınacak mı konusu geliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazı kılınacak ve mı tam kapanmada camiler açık mı sorularına yanıt verdi. Diyanet TV'de açıklamalarda bulunan Erbaş, tam kapanmada camilerin açık olacağını belirtirken camilerde cuma namazı kılnacak mı, yasak var mı konusuna netlik kazandırdı. İşte, bugün Cuma namazı kılınacak mı ve camiler açık mı sorularının cevapları