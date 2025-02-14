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Haberler Yaşam Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 14 Şubat 2025 Diyanet ezan vakitleri ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saati
Giriş Tarihi: 14.02.2025 09:22 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 09:30

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 14 Şubat 2025 Diyanet ezan vakitleri ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saati

Dün gece Berat Kandili'ni idrak etmenin huzurunu yaşayan İslam alemi, bugün mübarek Cuma gününe kavuşmanın mutluluğunu taşıyor. Camilerde bir araya gelerek ibadetini eda etmek isteyen vatandaşlar, namaz vaktini kaçırmamak adına Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuyla araştırma yapıyor. İşte 14 Şubat 2025 Diyanet il il ezan vakitleri listesi ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saati.

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 14 Şubat 2025 Diyanet ezan vakitleri ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saati

Müslümanın bayramı sayılan Cuma gününün önemi hadislerle bilinmekte olup Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) uyguladığı üzere bu mübarek günü ibadetle geçirmek önemlidir. Bu şuura sahip milyonlarca Müslüman, Cuma namazını eda etmek üzere öğle saatlerinde camilere akın edecek. Bu noktada Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu araştırmaların merkezinde yerin aldı. İşte, 14 Şubat 2025 Diyanet il il ezan vakitleri listesi ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saati…

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 14 Şubat 2025 Diyanet ezan vakitleri ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saati

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İSTANBUL: 13:23

ANKARA: 13:08

İZMİR: 13:31

BURSA: 13:23

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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 14 Şubat 2025 Diyanet ezan vakitleri ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saati

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ (14 ŞUBAT 2025)
14 Şubat 2025 Cuma namazı öğle vakti cemaatle beraber İstanbul'da öğle vakti 13:23'te kılınacak.

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 14 Şubat 2025 Diyanet ezan vakitleri ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saati

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ (14 ŞUBAT 2025)
14 Şubat 2025 Cuma namazı öğle vakti cemaatle beraber Ankara'da öğle vakti 13:08'de kılınacak.

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 14 Şubat 2025 Diyanet ezan vakitleri ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saati

CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ

Cum'a (cumua, cumaa) "toplamak, bir araya getirmek" anlamındaki cem' kökünden isimdir.

Bu günün cuma adını alması bilhassa toplantı günü olmasından kaynaklanmaktadır. Aynı adı taşıyan sûrede, "Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında hemen namaza gidin ve alışverişi bırakın" (el-Cum'a 62/9) meâlindeki âyet, cuma namazının farz kılınmasından önce de günün bu adla anıldığına ve bir toplantı günü olduğuna işaret etmektedir.

Peygamber Efendimiz, "Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır; kıyamet de cuma günü kopacaktır" (Müslim, "Cumʿa", 18) sözüyle bu kıymetli günün özelliğini dile getirmiştir.

Cuma günü ile ilgili diğer bazı hadisler şu şekildedir;

Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer. (İmam-ı Gazali)

Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de Cuma günü ve gecesinde işlenilenden kötüsü yoktur. (Ramüz)

Cumadan faziletli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan efdaldır. (Deylemi)

Cuma namazı yolunda ayakları tozlanana Cehennem ateşi haramdır. (Tirmizi)

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