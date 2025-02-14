Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 14 Şubat 2025 Diyanet ezan vakitleri ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saati

CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ

Cum'a (cumua, cumaa) "toplamak, bir araya getirmek" anlamındaki cem' kökünden isimdir.

Bu günün cuma adını alması bilhassa toplantı günü olmasından kaynaklanmaktadır. Aynı adı taşıyan sûrede, "Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında hemen namaza gidin ve alışverişi bırakın" (el-Cum'a 62/9) meâlindeki âyet, cuma namazının farz kılınmasından önce de günün bu adla anıldığına ve bir toplantı günü olduğuna işaret etmektedir.

Peygamber Efendimiz, "Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır; kıyamet de cuma günü kopacaktır" (Müslim, "Cumʿa", 18) sözüyle bu kıymetli günün özelliğini dile getirmiştir.

Cuma günü ile ilgili diğer bazı hadisler şu şekildedir;

Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer. (İmam-ı Gazali)

Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de Cuma günü ve gecesinde işlenilenden kötüsü yoktur. (Ramüz)

Cumadan faziletli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan efdaldır. (Deylemi)

Cuma namazı yolunda ayakları tozlanana Cehennem ateşi haramdır. (Tirmizi)