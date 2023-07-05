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Cüneyt Arkın görüşmediği kızına mektup yazmış: Annen seni pencereden bile göstermedi!
Giriş Tarihi: 05.07.2023 10:34
Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
10:35
Cüneyt Arkın görüşmediği kızına mektup yazmış: Annen seni pencereden bile göstermedi!
Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın nam-ı diğer 'Malkoçoğlu' hiç kuşkusuz Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi jönlerindendi. Efsane oyuncu Cüneyt Arkın, ne yazık ki 85 yaşında aramızdan ayrılmıştı. Arkın'ın vefatının üzerinden bir yıl geçti... Cüneyt Arkın'ın, ilk evliliğini yaptığı Güler Mocan'dan olan kızı Filiz Canlı'ya, yıllar önce yazdığı mektup ise yeniden gündeme geldi. Cüneyt Arkın, kızı Filiz Canlı'ya şu sözlerle seslenmişti...