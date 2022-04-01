Cünüp olmak orucu bozar mı? Oruçluyken cünüp olmak orucu bozar mı, etkiler mi?

2022 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte çeşitli sorular da oruç ibadetinin doğru yapılması adına sorulmaya başlandı. Orucu bozan şeyler hakkında sorular soran Müslümanlar, Diyanet kaynaklı yanıtlar arıyor. O sorulardan biri de "Cünüp olmak orucu bozar mı?". Ramazan ayı içerisinde rüyalanma ya da ihtilam olma gibi isimlerle adlandırılan cünüplük hali "Oruçluyken cünüp olmak orucu bozar mı" sorusunu beraberinde getiriyor. Peki, Cünüp olmak orucu bozar mı, rüyalanmak orucu bozar mı, etkiler mi? İşte cevabı…