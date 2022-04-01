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Haberler Yaşam Cünüp olmak orucu bozar mı? Oruçluyken cünüp olmak orucu bozar mı, etkiler mi?
Giriş Tarihi: 01.04.2022 21:53 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 21:54

Cünüp olmak orucu bozar mı? Oruçluyken cünüp olmak orucu bozar mı, etkiler mi?

2022 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte çeşitli sorular da oruç ibadetinin doğru yapılması adına sorulmaya başlandı. Orucu bozan şeyler hakkında sorular soran Müslümanlar, Diyanet kaynaklı yanıtlar arıyor. O sorulardan biri de "Cünüp olmak orucu bozar mı?". Ramazan ayı içerisinde rüyalanma ya da ihtilam olma gibi isimlerle adlandırılan cünüplük hali "Oruçluyken cünüp olmak orucu bozar mı" sorusunu beraberinde getiriyor. Peki, Cünüp olmak orucu bozar mı, rüyalanmak orucu bozar mı, etkiler mi? İşte cevabı…

Cünüp olmak orucu bozar mı? Oruçluyken cünüp olmak orucu bozar mı, etkiler mi?

2022 Ramazan ayı için geri sayım başladı. Oruç tutmaya hazırlanan İslam alemi, ibadetlerini doğru bir şekilde yerine getirebilmek için çeşitli araştırmaları gündemine aldı. Bu araştırmalar arasında orucu bozan durumlar yer alıyor. Bu noktada "Cünüp olmak orucu bozar mı" sorusu oldukça gündemde. Diyanet İşleri Başkanlığı ve çeşitli alimler tarafından cevaplanan soru, Müslümanlara yol gösteriyor. Peki, Rüyalanmak, ihtilam olmak orucu bozar mı, oruçluyken cünüp olmak orucu bozar mı, etkiler mi? İşte detaylar…

Cünüp olmak orucu bozar mı? Oruçluyken cünüp olmak orucu bozar mı, etkiler mi?

CÜNÜP OLMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu soruyu şöyle yanıtlıyor:

"Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372)."

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Cünüp olmak orucu bozar mı? Oruçluyken cünüp olmak orucu bozar mı, etkiler mi?

Ayrıca rüyalanmak ile ilgili ayrıca belirtilen hüküm de şöyle:

"Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Ancak guslü sabah namazı vaktinin çıkmasına kadar ertelemek günahtır. Çünkü bu durumda namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372). Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazanda imsaktan sonra sabah namazı vakti içinde yıkandıkları bilinmektedir (Buhârî, Savm, 25)."

Cünüp olmak orucu bozar mı? Oruçluyken cünüp olmak orucu bozar mı, etkiler mi?

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında şu bilgileri yayınladı; Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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