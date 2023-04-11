Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam CVK Madencilik halka arz sonuçları açıklandı! CVKMD CVK Maden halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot veriyor?
Giriş Tarihi: 11.04.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 09:07

CVK Madencilik halka arz sonuçları açıklandı! CVKMD CVK Maden halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot veriyor?

SPK tarafından onaylanan CVK Madencilik halka arz sonuçları belli oldu. CVK Madencilik paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri, 7 Nisan'da sona erdi. Türkiye'nin en büyük krom ihracatçılarından "CVKMD CVK Madencilik halka arz sonuçları kaç lot verdi ve borsada ne zaman işlem görecek sorusuna yanıt aranıyor. Peki CVKMD CVK Maden halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot veriyor? İşte CVK Madencilik halka arz hisse kodu, fiyatı ve sonuç detayları

CVK Madencilik halka arz sonuçları açıklandı! CVKMD CVK Maden halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot veriyor?

Cvk Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. halka arz edildi! Yatırımcılar, "CVK Madencilik halka arz borsada ne zaman işlem görecek?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. #CVKMD hisse koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da talep toplayan halka arz, eşit dağıtım sistemiyle halka arz oldu. Peki CVKMD CVK Maden halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot veriyor?

CVK Madencilik halka arz sonuçları açıklandı! CVKMD CVK Maden halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot veriyor?

CVK MADENCİLİK HİSSE KODU NEDİR?

CVK Maden hisse kodu #CVKMD olarak belirlendi. Şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

CVK MADENCİLİK HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 105 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Halka arz büyüklüğü 882 milyon TL ve halka arz sonucunda şirketin halka açıklık oranı yüzde 20 olacak.

Halk arz aşamasında satılan paylar, oransal dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CVK Madencilik halka arz sonuçları açıklandı! CVKMD CVK Maden halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot veriyor?

CVK MADENCİLİK KAÇ LOT VERİYOR?

CVK Maden şirketi pay olarak 8,400,000 Lot vereceğini açıkladı.

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin mevcut 35 milyon TL olan sermayesinin 42 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 7 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Begüm Çevik'e ait 1,4 milyon TL nominal değerli B grubu pay olmak üzere toplam 8,4 milyon TL pay halka arz edilecek.

Şirket paylarının halka arzında "sabit fiyatla talep toplama" ve "en iyi gayret aracılığı yöntemi" uygulanacak. Halka arz Tera Yatırım'ın liderliğindeki 38 aracı kurumun katıldığı konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek.

CVK Madencilik halka arz sonuçları açıklandı! CVKMD CVK Maden halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot veriyor?

CVK MADENCİLİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

CVK Maden halka arzında toplam 8,4 milyon hissenin adet başına 105 TL'den satıldığı duyuruldu.

CVK Maden halka arz sonuçları açıklandı.

Tera Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamada CVK Maden halka arzında toplam 8,4 milyon hissenin adet başına 105 TL'den satıldığı belirtildi.

Halka arza konu hisselerin yüzde 74,36'sı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 15'i yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u yurtdışı kurumsal yatırımcılara satıldı.

Açıklamada, arza 1 miliyon 470 bin 906 yatırımcının katıldığı 1 milyon 452 bin 252 yatırımcıya pay dağıtıldığı dile getirildi.

Halka arza 4,67 kat yani 4 milyar 493 milyon 769 bin lira talep geldi.

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ ("CVKMD") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 06 Nisan 2023 ve 07 Nisan 2023 tarihlerinde, Tera Yatırım Konsorsiyum Liderliğinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile gerçekleşmişti.

Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 105 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 882 milyon lira olarak gerçekleşti.

CVK Madencilik halka arz sonuçları açıklandı! CVKMD CVK Maden halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot veriyor?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA