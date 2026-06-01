DAHA 17 OYUNCU KADROSU VE KONUSU: Daha 17 konusu nedir, oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 01.06.2026 06:08

Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17, yayın hayatına başlıyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan yapımın konusu ve oyuncu kadrosu merak edilirken, dizi hakkında detaylar araştırılıyor. Güçlü hikayesi ve dikkat çeken karakterleriyle öne çıkan Daha 17, yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte, dizinin hikayesi ve kadrosunda yer alan isimler...

Televizyon izleyicilerinin yakından takip ettiği Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17, bu akşamki bölümü öncesinde araştırılıyor. Diziyi ilk kez izleyecek olanlar Daha 17'nin konusunu, oyuncularını ve hikayesini öğrenmek istiyor. Yayınlanan tanıtımlarıyla dikkat çeken yapım, farklı senaryosu ve oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor.

DAHA 17'NİN İLK BÖLÜMÜ BU AKAŞM YAYINDA!

Güçlü hikayesi, dikkat çeken oyuncu kadrosu ve Bodrum'un büyüleyici atmosferinde çekilen sahneleriyle şimdiden büyük ilgi gören yapımın yayın tarihi belli oldu. Daha 17, 31 Mayıs Pazar günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

DAHA 17 KONUSU NEDİR?

Beş yaşında kaybettiği ailesinden geride kalan tek kişi olan kardeşini aramak için Bodrum'a gelen Aras, on yedi yaşında gözü kara bir delikanlıdır. Bodrum'da başladığı yeni hayatı şehrin en güçlü ailesi Akkayalarla yolunun kesişmesiyle zorlu bir mücadeleye dönüşecektir.

Ailenin acımasız ve tehlikeli oğlu Teoman'la aralarındaki düşmanlık ve Akkayaların kızları Leyla ile içine çekilceği aşk, Aras'ın bu yeni hayatındaki en zorlu sınavları olacaktır. Daha gelir gelmez cesareti ve doğal karizmasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aras orada çok çabuk istenmeyen kişi ilan edilecektir.

Tutunmak için tüm sabrı ve gücüyle çabalarken kendisine el uzatan dostlar da bulacak, kardeşini bulma yolunda verdiği savaş bu dostlukların ve aşkın da sınanması anlamına gelecektir.

Her şeyin sonunda kardeşini bulduğunda ise sıra geçmişin sırlarla örülü duvarının yıkılmasına gelecektir. Aras o zaman meselenin kardeşini bularak bitmeyeceğini anlayacak ve geçmişe dair bildiklerinin zannettiği gibi olmadığını öğrendiğinde kendisini daha zorlu savaşların içinde bulacaktır.

OYUNCU KADROSU

Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Armağan Oğuz, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Helin Elveren, Melis Babadağ, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör
