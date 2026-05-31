Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Daha 17'nin Aras'ı Çağan Efe Ak kimdir? Çağan Efe Ak kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 31.05.2026 16:00

Daha 17'nin Aras'ı Çağan Efe Ak kimdir? Çağan Efe Ak kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17'de Aras karakterine hayat veren Çağan Efe Ak, izleyicilerin dikkatini çekti. Dizinin ekrana gelmesiyle birlikte genç oyuncunun yaşı, memleketi ve kariyeri merak konusu oldu. Daha önce yer aldığı projelerle tanınan Çağan Efe Ak'ın oyunculuk serüveni ve hayatına ilişkin detaylar araştırılıyor. Aras karakteriyle öne çıkan genç isim sosyal medyada da ilgi görüyor.

  • ABONE OL
Daha 17’nin Aras’ı Çağan Efe Ak kimdir? Çağan Efe Ak kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Daha 17 dizisinde canlandırdığı Aras karakteriyle gündeme gelen Çağan Efe Ak hakkında araştırmalar hız kazandı. İzleyiciler genç oyuncunun kaç yaşında olduğunu, nereli olduğunu ve daha önce hangi dizi ve filmlerde rol aldığını öğrenmek istiyor. Başarılı performansıyla dikkat çeken oyuncunun kariyer yolculuğu merak edilirken, biyografisine ilişkin detaylar da yoğun ilgi görüyor. Çağan Efe Ak'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar gündemde yer alıyor.

Daha 17’nin Aras’ı Çağan Efe Ak kimdir? Çağan Efe Ak kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

ÇAĞAN EFE AK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

6 Haziran 2007'de İstanbul'da doğan Çağan Efe Ak, reklam filmleri ile ilk defa kamera karşısına geçti. Daha sonra Bir Gün Bir Çocuk filminde ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde rol aldı. Ardından Güldüy Güldüy Show Çocuk'ta ve çeşitli filmlerde rol alan Çağan Efe Ak, aynı zamanda seslendirme de yapmıştır. 2021-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Tozkoparan İskender dizisinde başrolde oynadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha 17’nin Aras’ı Çağan Efe Ak kimdir? Çağan Efe Ak kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

ÇAĞAN EFE AK HANGİ DİZİLERDE, FİLMLERDE OYNADI?

Televizyon

  • 2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem
  • Şehzade Muradİçerde Sarp'ın küçüklüğü
  • Güldüy Güldüy Show
  • 2021-2022 Tozkoparan İskender
  • 2024 Kod Adı KırlangıçDeha Boran Karan
  • 2026-günümüz Daha 17 Aras

Daha 17’nin Aras’ı Çağan Efe Ak kimdir? Çağan Efe Ak kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

İnternet

  • 2023 Tozkoparan İskender: Gölge Tozkoparan
  • 2024 Tozkoparan İskender: Sır
  • 2026 Tozkoparan İskender: Kaos Tozkoparan İskender
  • 2026 Ne Ki Benden İstediğin

Daha 17’nin Aras’ı Çağan Efe Ak kimdir? Çağan Efe Ak kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Sinema ve TV filmi

  • 2016 Bir Gün Bir Çocuk Latif
  • 2018 Deliler: Fatih'in Fermanı Ailecek Şaşkınız Ferhat'ın küçüklüğü
  • 2021 Tozkoparan İskender: 1071 Tozkoparan İskender
  • Tozkoparan İskender: Zafer
  • 2024 Kardeş Takımı Deniz
  • 2025 Kardeş Takımı 2
  • 2026 Kardeş Takımı 3 Deniz/Prens Çağan
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA