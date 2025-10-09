Davetiye Sözleri - Davetiyeye Yazılacak, Whatsapp’tan Atılacak Anlamlı Düğüne Davet Sözleri

"Kalplerimiz bir oldu, hayallerimiz birleşti. Artık 'biz' olarak yeni bir sayfa açıyoruz. Bu özel günümüzde sevdiklerimizin sevgisi ve dostluğuyla çevrili olmak, bizim için en büyük mutluluk olacaktır. Sizleri, bu mutlu günümüze davet ediyoruz."

"Hayat, sevdiklerimizle paylaştığımız anlarla güzelleşir. Biz de en özel günümüzde, sevgimizi ve mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Gelin, bu eşsiz mutluluğu birlikte yaşayalım, gülüşlerimizi ve dualarımızı birleştirelim."