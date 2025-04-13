DEHA 26. BÖLÜM İZLE HD! Show TV dizi ekranı ile Deha son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz

Karahan, İmre'yi bulmak için Cesur'u köşeye sıkıştırmayı başarır ve İmre'nin Devran'ın hayatıyla ilgili bir karar vermek zorunda kalmasına neden olur. Devran ise bu kararın sonucunda Cesur'dan öğrendiği bir bilgiyle gözünü karartarak harekete geçer.