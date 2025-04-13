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Giriş Tarihi: 13.04.2025 18:49 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 18:49

DEHA 26. BÖLÜM İZLE HD! Show TV dizi ekranı ile Deha son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz

Her hafta pazar günü ekranlara gelen Deha 26. bölümü ile bu akşam Show TV ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Uğur Polat gibi sevilen isimlerin yer aldığı dizinin bu haftaki bölümünde Devran, İmre'yi Karahan'dan kurtarmaya çalıştıkça daha büyük tehlikelerin içine dalar. İşte, Show TV ile Deha son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri.

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DEHA 26. BÖLÜM İZLE HD! Show TV dizi ekranı ile Deha son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz

Deha son bölüm izle tek parça, full HD ekranı başında yerler alınıyor. Dizinin 13 Nisan 2025 tarihli yeni bölümünde İmre'yi korumak için uğraşırken bir yandan da Gülce'yi İskender tarafından üzerine atılan cinayet suçundan kurtarmak için elindeki kozdan vazgeçmesi gerekir. İşte, Show TV ile Deha 26. bölüm izle ekranı.

DEHA 26. BÖLÜM İZLE HD! Show TV dizi ekranı ile Deha son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz

DEHA 26. BÖLÜM İZLE

13 Nisan 2025 tarihli Deha dizisinin 26. Bölümünü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/deha/2975

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DEHA 26. BÖLÜM İZLE HD! Show TV dizi ekranı ile Deha son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz

DEHA 26. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Devran, İmre'yi Karahan'dan kurtarmaya çalıştıkça daha büyük tehlikelerin içine dalar. İmre'yi korumak için uğraşırken bir yandan da Gülce'yi İskender tarafından üzerine atılan cinayet suçundan kurtarmak için elindeki kozdan vazgeçmesi gerekir.

DEHA 26. BÖLÜM İZLE HD! Show TV dizi ekranı ile Deha son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz

Karahan, İmre'yi bulmak için Cesur'u köşeye sıkıştırmayı başarır ve İmre'nin Devran'ın hayatıyla ilgili bir karar vermek zorunda kalmasına neden olur. Devran ise bu kararın sonucunda Cesur'dan öğrendiği bir bilgiyle gözünü karartarak harekete geçer.