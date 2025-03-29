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Deha bu hafta var mı yok mu, neden yok? 30 Mart Show TV yayın akışı ile Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
14:54
Deha bu hafta var mı yok mu, neden yok? 30 Mart Show TV yayın akışı ile Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Deha, pazar akşamları izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Ancak 30 Mart Pazar günü, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olması nedeniyle dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında soru işaretleri oluştu. Sevilen dizinin başrollerinde Aras Bulut İynemli, Uğur Polat yer alıyor. 30 Mart 2025 Show TV yayın akışı sorgulanıyor. Peki, Deha bu hafta var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?