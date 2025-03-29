Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Deha bu hafta var mı yok mu, neden yok? 30 Mart Show TV yayın akışı ile Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 14:54 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 14:54

Deha bu hafta var mı yok mu, neden yok? 30 Mart Show TV yayın akışı ile Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Deha, pazar akşamları izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Ancak 30 Mart Pazar günü, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olması nedeniyle dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında soru işaretleri oluştu. Sevilen dizinin başrollerinde Aras Bulut İynemli, Uğur Polat yer alıyor. 30 Mart 2025 Show TV yayın akışı sorgulanıyor. Peki, Deha bu hafta var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Deha bu hafta var mı yok mu, neden yok? 30 Mart Show TV yayın akışı ile Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Show TV'nin sevilen dizisi Deha, 26. bölümüyle izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Ancak 30 Mart 2025'in Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk gelmesi nedeniyle dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Show TV yayın akışını yakından takip eden izleyiciler, sevilen dizinin yeni bölümüyle ekrana gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki; Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Deha bu hafta var mı yok mu, neden yok?

Deha bu hafta var mı yok mu, neden yok? 30 Mart Show TV yayın akışı ile Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

DEHA BU HAFTA VAR MI, NEDEN YOK?
Deha, 30 Mart 2025 Pazar günü Show TV ekranlarında yer almayacak. Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk gelmesi nedeniyle dizinin yeni bölümü bu hafta izleyici ile bulumayacak.

Show TV yayın akışında yapılan değişiklikle, dizinin yayın saatinde sevilen yerli sinema filmi Tokatçı ekrana gelecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Deha bu hafta var mı yok mu, neden yok? 30 Mart Show TV yayın akışı ile Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

DEHA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sevilen dizi Deha'nın 26. bölümü, 6 Nisan 2025 Pazar akşamı Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Deha bu hafta var mı yok mu, neden yok? 30 Mart Show TV yayın akışı ile Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

DEHA'NIN 25. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Bu defa hem Devran hem de İskender sevdiği kadınlar için mücadele vermek zorundadırlar. Fakat İskender, Devran'ın bu mücadelesini aynı zamanda Karahan'a karşı kendi lehine bir fırsat olarak da değerlendirme derdindedir.

Deha bu hafta var mı yok mu, neden yok? 30 Mart Show TV yayın akışı ile Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Cesur, İskender'in bu hamlesiyle para için İmre'yi bile gözden çıkarabileceğini fark eder ve İmre için asla atmayacağını düşündüğümüz bir adım atar.