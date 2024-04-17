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Deliha konusu ve oyuncu kadrosu! Deliha filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 17.04.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
14:47
Deliha konusu ve oyuncu kadrosu! Deliha filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi?
Deliha filmi bu akşam ekranlara gelmesi sebebiyle konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 2014 yılında vizyona giren film bu akşam izleyiciyle televizyonda buluşacak. Akşam saatlerinde takip edilecek olan komedi türündeki yapım ilgi çekici bir hikâyeye odaklanıyor. Zeliha adlı bir genç kızın yaşamına odaklanan filmin başrollerinde Gupse Özay, Derya Alabora, Barış Arduç ve Cihan Ercan gibi isimler yer alıyor. Filmi yayın akışında görenler, Deliha konusu, oyuncu kadrosu, çekim tarihi ve yerini öğrenmek için araştırmalarına başladı. Peki, Deliha konusu nedir, oyuncuları kimler? Deliha filmi nerede ve ne zaman, kaç yılında çekildi? İşte detaylar…