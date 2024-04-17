Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Deliha konusu ve oyuncu kadrosu! Deliha filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 17.04.2024 14:46 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 14:47

Deliha konusu ve oyuncu kadrosu! Deliha filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi?

Deliha filmi bu akşam ekranlara gelmesi sebebiyle konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 2014 yılında vizyona giren film bu akşam izleyiciyle televizyonda buluşacak. Akşam saatlerinde takip edilecek olan komedi türündeki yapım ilgi çekici bir hikâyeye odaklanıyor. Zeliha adlı bir genç kızın yaşamına odaklanan filmin başrollerinde Gupse Özay, Derya Alabora, Barış Arduç ve Cihan Ercan gibi isimler yer alıyor. Filmi yayın akışında görenler, Deliha konusu, oyuncu kadrosu, çekim tarihi ve yerini öğrenmek için araştırmalarına başladı. Peki, Deliha konusu nedir, oyuncuları kimler? Deliha filmi nerede ve ne zaman, kaç yılında çekildi? İşte detaylar…

Deliha konusu ve oyuncu kadrosu! Deliha filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi?

Senaristliğini ve başrolünü üstlendiği Gupse Özay'ın üstlendiği, film bu akşam saat 20.00'da Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak. Komedi türündeki film hayatını değiştirmeye çalışan genç bir kızın maceralarını konu alıyor. Filmi ilk kez izleyecek olanlar ise ''Deliha konusu nedir, oyuncuları kimler?'' sorularına yanıt arıyor. Peki Deliha filmi nerede ve ne zaman, kaç yılında çekildi? İşte Deliha konusu ve oyuncu kadrosu!

Deliha konusu ve oyuncu kadrosu! Deliha filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi?

DELİHA FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı Deliha'nın birinci filmi, 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona girdi. Komedi türündeki filmin çekimleri, İstanbul'un farklı mekanlarında ve İzmir'in Şirince ile Selçuklu beldelerinde gerçekleştirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Deliha konusu ve oyuncu kadrosu! Deliha filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi?

DELİHA FİLMİ KONUSU

Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor.

Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleri.10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline "Deliha" diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.

Deliha konusu ve oyuncu kadrosu! Deliha filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi?

DELİHA FİLMİ OYUNCULARI

Gupse Özay - Deliha/ Zeliha

Derya Alabora - Aysel

Cihan Ercan - Cemal

Barış Arduç - Cemil

Zeynep Çamcı - Havva

Hülya Duyar - Fatma

Cenk Durmazel - Fevzi

Korhan Herduran - Tayyar

Jeyan Tözüm - Rum Teyze

Feriha Eyüboğlu

Deliha konusu ve oyuncu kadrosu! Deliha filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA