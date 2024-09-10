Giriş Tarihi: 10.09.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
16:46
Deliler: Fatih'in Fermanı oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Deliler Fatih'in Fermanı filmi nerede çekildi?
Deliler: Fatih'in Fermanı oyuncuları ve konusu ile gündemde. Tarihi yapım bu akşam televizyon ekranlarında takip edilecek. Sinemaseverler ekran başında. Osman Kaya'nın yönetmen koltuğunda oturduğu yapım kadrosu ve hikayesi ile dikkat çekiyor. Peki; Deliler Fatih'in Fermanı filmi nerede çekildi, ne zaman? İşte, filme dair merak edilenler...