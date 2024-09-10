Deliler: Fatih’in Fermanı oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Deliler Fatih’in Fermanı filmi nerede çekildi?

Deliler: Fatih'in Fermanı oyuncuları arasında pek çok popüler isim yer alıyor. Film Deli Birliği'nin III. Vlad Drakula ile savaşını konu ediniyor. Bu akşam ekranlarda olacak yapım arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki; Deliler Fatih'in Fermanı filmi konusu nedir, nerede çekildi?