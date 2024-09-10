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Giriş Tarihi: 10.09.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 16:46

Deliler: Fatih'in Fermanı oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Deliler Fatih'in Fermanı filmi nerede çekildi?

Deliler: Fatih'in Fermanı oyuncuları ve konusu ile gündemde. Tarihi yapım bu akşam televizyon ekranlarında takip edilecek. Sinemaseverler ekran başında. Osman Kaya'nın yönetmen koltuğunda oturduğu yapım kadrosu ve hikayesi ile dikkat çekiyor. Peki; Deliler Fatih'in Fermanı filmi nerede çekildi, ne zaman? İşte, filme dair merak edilenler...

Deliler: Fatih’in Fermanı oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Deliler Fatih’in Fermanı filmi nerede çekildi?

Deliler: Fatih'in Fermanı oyuncuları arasında pek çok popüler isim yer alıyor. Film Deli Birliği'nin III. Vlad Drakula ile savaşını konu ediniyor. Bu akşam ekranlarda olacak yapım arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki; Deliler Fatih'in Fermanı filmi konusu nedir, nerede çekildi?

Deliler: Fatih’in Fermanı oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Deliler Fatih’in Fermanı filmi nerede çekildi?

DELİLER: FATİH'İN FERMANI KONUSU

Fatih Sultan Mehmet'in gönderdiği Osmanlı elçisi Romanya Prensi Vlad tarafından infaz edilmiştir. Yaşanan olay karşısında Fatih Sultan Mehmet, Vlad'ı öldürmesi için Baba Sultan'a ferman verir. Baba Sultan görev için Gökkurt, Çebi, Suskun, Adsız, Mübariz, Kongar ve Aşgar'dan oluşan Deliler Birliği'ni Kuman'la birlikte Edirne'den Targoviçte'ye gönderir.

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Deliler: Fatih’in Fermanı oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Deliler Fatih’in Fermanı filmi nerede çekildi?

Deliler, Alaca köyü yakınlarından geçerken Vlad'ın çetesinin köye saldırdığını öğrenir. Deliler'in amacı önce köyü kurtarıp ardından Vlad'ı infaz etmektir.

Deliler: Fatih’in Fermanı oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Deliler Fatih’in Fermanı filmi nerede çekildi?

DELİLER: FATİH'İN FERMANI OYUNCULARI

Cem Uçan - Gökkurt
Erkan Petekkaya - Vlad Tepeş
Nur Fettahoğlu - Alaca
Yetkin Dikinciler - Baba Sultan
İsmail Filiz - Aşkar
Kamil Güler - Kuman
Batın Uçan - Suskun
Mehmet Ali Karakuş - Kongar
Mehmet Pala - Çebi
Namık Rüstem Hanlı - Mübariz
Baran Öztürk - Adsız
Hakan Yufkacıgil - Kara Ali
Demet Tuncer - Roza
Gülşah Şahin - Elizabetha
Rüzgar Aksoy - Fatih Sultan Mehmed
Egemen Yavuz - Osmanlı Elçisi

Deliler: Fatih’in Fermanı oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Deliler Fatih’in Fermanı filmi nerede çekildi?

DELİLER FATİH'İN FERMANI NEREDE ÇEKİLDİ?

Deliler Fatih'in Fermanı filmi Kapadokya bölgesinin tarihi ve kültürel geçmişe sahip kentleri olan Aksaray ve Niğde'de çekildi.

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