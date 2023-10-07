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Haberler Yaşam Demir Kubbe nedir, özellikleri nelerdir? İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe menzili ne kadar, ne demek? Gazze Şeridi'nde son durum!
Giriş Tarihi: 07.10.2023 17:03 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 17:03

Demir Kubbe nedir, özellikleri nelerdir? İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe menzili ne kadar, ne demek? Gazze Şeridi'nde son durum!

İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe özellikleri ve işleyişi hakkında son dakika araştırmaları yapılıyor. Hamas'ın İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı' operasyonu başlatmasıyla birlikte Orta Doğu hakkında bilgi sahibi olan ve fikir sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Hamas füzelerini engelleyen Demir Kubbe hakkında araştırmalarda bulunmaya başladı. Patriot füze sistemine benzeyen bu balistik füze savunması, en etkin savunma sistemlerinden biri olarak bilinmektedir. Bu noktada, "Demir Kubbe nedir, menzili ne kadar?" sorusu yanıt aramakta. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu savaşta olduklarını dile getirirken, Hamas'ın hava saldırılarına karşı savunmaya geçtiler. Peki, Demir Kubbe savunma sistemi nedir, özellikleri nelerdir? İşte konu hakkında detaylar

Demir Kubbe nedir, özellikleri nelerdir? İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe menzili ne kadar, ne demek? Gazze Şeridi’nde son durum!

Demir Kubbe nedir, özellikleri nelerdir, menzili ne kadar sorusu gündemdeki yerini son adkika almış durumda. Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı sonrası İsrail ile Hamas savaşa girerken, füze saldırılarına karşı Demir Kubbe hava savunma sistemini kullanıyor. İsrail hava savunma sistemi dünyanın en önemli sistemleri arasında yer alırken, Patriot füze sistemine benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Demir Kubbe nedir, özellikleri nelerdir? İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe menzili ne kadar, ne demek? Gazze Şeridi’nde son durum!

NETENYAHU: BU BİR SAVAŞ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın abluka altındaki Gazze Şeridinden başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısıyla ilgili, "Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş" dedi.

Netanyahu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısı üzerine, videolu bir ulusa sesleniş konuşması yayınladı.

İsrail vatandaşlarını uyaran Netanyahu, "İsrail vatandaşları savaştayız. Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş. Hamas sabah saatlerinden itibaren İsrail vatandaşlarına karşı kanlı bir sürpriz saldırı başlattı. Sabah saatlerinden itibaren bunun içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, güvenlik birimleriyle yaptığı toplantının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde Filistinli silahlı grupların sızdığı İsrail yerleşim yerlerinin "temizlenmesi" talimatı verdiğini ve son saatlere kadar "operasyonun" sürdüğünü belirtti.

İsrail Başbakanı, geniş kapsamlı biçimde, yedek askerlerin göreve çağırılması ve "düşmana karşı eşi görülmemiş bir güçle savaşma" talimatı verdiğini kaydetti.

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Demir Kubbe nedir, özellikleri nelerdir? İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe menzili ne kadar, ne demek? Gazze Şeridi’nde son durum!

DEMİR KUBBE HAVA SAVUNMA SİSTEMİ NEDİR?

Demir Kubbe, balistik füze imha eden Patriot füze sistemine benzemektedir. Kısa menzilli roketlerin kullanılmasında en etkin savunma sistemlerinden biridir.

İsrailli Rafael Advanced Defense Systems şirketi ve İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi tarafından geliştirilmiş, taşınabilir bir hava savunma sistemidir. Düzenek, 4 kilometre ila 70 kilometre uzaklıktan ateşlenen ve yörüngesi, İsrail'in yaşam merkezinin dışına çıkartılacak olan kısa menzilli roketleri ve top mermilerini durdurmak ve imha etmek için tasarlanmıştır.

Demir Kubbe nedir, özellikleri nelerdir? İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe menzili ne kadar, ne demek? Gazze Şeridi’nde son durum!

İsrail'in, Gazze ve Batı Şeria'dan gelebilecek roket ya da diğer hava saldırılarına karşı oluşturduğu gelişmiş bir hava savunma sistemidir. İsrail, Hamas'ın ve diğer direniş gruplarının attığı roketlerin verdiği zararı ve can kaybını en aza indirmek için 2011 yılında bu sistemi tamamlamış ve hizmete açmıştır. Temeli ise 2005'te atılmıştır; Hizbullah ve Hamas saldırılarının yoğun olduğu bir dönemde, vatandaşları korumak için çalışmalar yapılmıştır. 2011 yılında hizmete girmiştir.

Demir Kubbe, Arrow 2, Arrow 3, Demir ışın, Barak ve Davud Sapanı'nın da içinde bulunduğu, İsrail'in geliştirmekte olduğu çok katmanlı füze savunma sisteminin bir parçasıdır.

Demir Kubbe nedir, özellikleri nelerdir? İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe menzili ne kadar, ne demek? Gazze Şeridi’nde son durum!

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Sistem, kısa menzilli roketlere ve 70 kilometre menzile sahip 155 mm topçu mermilerine karşı koymak için tasarlanmıştır. Üreticisine göre, Demir Kubbe olumsuz hava koşullarında gece gündüz çalışacak ve aynı anda birden fazla tehdide yanıt verebilecek.

Demir Kubbe'nin üç merkezi bileşeni vardır.

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