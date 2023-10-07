Demir Kubbe nedir, özellikleri nelerdir? İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe menzili ne kadar, ne demek? Gazze Şeridi’nde son durum!

İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe özellikleri ve işleyişi hakkında son dakika araştırmaları yapılıyor. Hamas'ın İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı' operasyonu başlatmasıyla birlikte Orta Doğu hakkında bilgi sahibi olan ve fikir sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Hamas füzelerini engelleyen Demir Kubbe hakkında araştırmalarda bulunmaya başladı. Patriot füze sistemine benzeyen bu balistik füze savunması, en etkin savunma sistemlerinden biri olarak bilinmektedir. Bu noktada, "Demir Kubbe nedir, menzili ne kadar?" sorusu yanıt aramakta. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu savaşta olduklarını dile getirirken, Hamas'ın hava saldırılarına karşı savunmaya geçtiler. Peki, Demir Kubbe savunma sistemi nedir, özellikleri nelerdir? İşte konu hakkında detaylar