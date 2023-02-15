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Haberler Yaşam Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında? Sunucu Deniz Bayramoğlu hangi kanalda, nereli, evli mi? İşte biyografisi ve kitapları
Giriş Tarihi: 15.02.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 15:02

Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında? Sunucu Deniz Bayramoğlu hangi kanalda, nereli, evli mi? İşte biyografisi ve kitapları

Deniz Bayramoğlu hayatı, eğitimi ve kitapları ile gündemde en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Haber spikeri ve sunucu olan ünlü isim, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünü gazeteci olmak için yarıda bıraktı. Malatya doğumlu olan Deniz Bayramoğlu kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Kariyerine borsa yorumcusu olarak başlayan ünlü sunucu pek çok programın sunuculuğunu üstlendi. Peki, Deniz Bayramoğlu kaç yaşında, hangi kanalda, nereli, evli mi? İşte, hayatı, biyografisi ve ödülleri hakkında ayrıntılı bilgiler…

Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında? Sunucu Deniz Bayramoğlu hangi kanalda, nereli, evli mi? İşte biyografisi ve kitapları

Deniz Bayramoğlu kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. Gazeteci olmak için İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünü yarıda bırakan Bayramoğlu, bir süredir Kanal D ana haber bülteninin sunuculuğunu üstleniyor. Ekranların tanınan yüzlerinden olan Deniz Bayramoğlu kaç yaşında, nereli, hangi kanalda soruları ile hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler öğrenilmek isteniyor. Kariyerine borsa yorumcusu olarak başlayan ünlü isim uzun yıllardır ekran önünde yer alıyor. Peki, Deniz Bayramoğlu hangi kanalda, evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…

Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında? Sunucu Deniz Bayramoğlu hangi kanalda, nereli, evli mi? İşte biyografisi ve kitapları

DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Deniz Bayramoğlu 1975 yılında Rize, Pazarlı bir babanın çocuğu olarak Malatya Pütürge'de dünyaya geldi. Üniversiteye kadarki eğitimini Pazar'da tamamlayan Deniz Bayramoğlu, 1993'te İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümüne girdi. Üç yıl sonra, gazeteci olmak için eğitimini tamamlamadan bıraktı.

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Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında? Sunucu Deniz Bayramoğlu hangi kanalda, nereli, evli mi? İşte biyografisi ve kitapları

CNN Türk'te daha önce borsa yorumcusu olarak görev yapan Bayramoğlu, İş Yemeği programını hazırlayıp sundu. 2008-2009 yayın mevsiminde 12-14 Güncel başlıklı programı Pelin Çift ve Alp Özgen'le birlikte sunmaya başladı.

2009 yılının Eylül ayından itibaren, hafta içi her gün saat 09.00'da ekrana gelen Parametre'yi sundu. CNN Türk'te çalışmaya devam eden Bayramoğlu, bir süre Semiha Şahin ile birlikte hafta içi her gün Güne Merhaba programını sundu. Deniz Bayramoğlu, 11 Mayıs 2020'den itibaren Kanal D Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı.

Deniz Bayramoğlu'nun, Prof.Dr. Uğur Batı ile beraber kaleme aldığı Üzgün İnsandan Özgür İnsana adlı bir de kitabı bulunmaktadır.

Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında? Sunucu Deniz Bayramoğlu hangi kanalda, nereli, evli mi? İşte biyografisi ve kitapları

DENİZ BAYRAMOĞLU EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Deniz Bayramoğlu 2013 yılında meslektaşı Ece Üner ile evlendi. Ünlü çiftin Güneş Bayramoğlu adında 6 yaşında bir kız çocuğu bulunuyor.

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