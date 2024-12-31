Deniz Baysal ve Barış Yurtçu kimdir? Deniz Baysal ve Barış Yurtçu evli mi, kaç yaşında, çocukları var mı?

BARIŞ YURTÇU KİMDİR?

Aslen Adana kökenli olan Barış Yurtçu, 19 Mayıs 1983 tarihinde dünyaya geldi. Kolpa adlı müzik grubunun kurucuları arasında yer aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Barış Yurtçu, 2009 yılında Hayat Senin Mucize İşler, 2010'da Maximum, 2011'de Son Nefesim ve Yatağın Soğuk Tarafı, 2014'te Aşk ve Hayat albümleriyle müzik kariyerine devam etti. 2016'da Ece Seçkin ile birlikte Hoş Geldin Ayrılığa adlı parçada düet yaptı.

Solist olarak kariyerini sürdüren Yurtçu, Kolpa grubunun bir parçası olarak müzik yapmaya devam etmektedir.