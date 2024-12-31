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Haberler Yaşam Deniz Baysal ve Barış Yurtçu kimdir? Deniz Baysal ve Barış Yurtçu evli mi, kaç yaşında, çocukları var mı?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 15:11 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 15:24

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu kimdir? Deniz Baysal ve Barış Yurtçu evli mi, kaç yaşında, çocukları var mı?

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde yer alan Deniz Baysal ve Barış Yurtçu gündemde. Sevilen yarışma programı be özel gecede birbirinden özel konuklara ev sahipliği yapıyor. Yarışmaya konuk olan isimler arasında çift olarak yer alan Deniz Baysal ve Barış Yurtçu kimdir sorusu yanıt arıyor. Peki, Deniz Baysal ve Barış Yurtçu evli mi, kaç yaşında, çocukları var mı?

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu kimdir? Deniz Baysal ve Barış Yurtçu evli mi, kaç yaşında, çocukları var mı?

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu O Ses Türkiye Yılbaşı özel programıyla gündeme geldi. Sevilen çifti TV ekranlarında ilk defa izleyenler "Deniz Baysal ve Barış Yurtçu evli mi, kaç yaşında, çocukları var mı?" sorularına yanıt aramaya başladı.İşte, sevilen çift hakkında merak edilenler...

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu kimdir? Deniz Baysal ve Barış Yurtçu evli mi, kaç yaşında, çocukları var mı?

DENİZ BAYSAL YURTÇU KİMDİR?

Deniz Baysal Yurtcu (d. 5 Nisan 1991, İzmir), Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. İlköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı. Hâlen Celal Bayar Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okumaktadır.

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Deniz Baysal ve Barış Yurtçu kimdir? Deniz Baysal ve Barış Yurtçu evli mi, kaç yaşında, çocukları var mı?

BARIŞ YURTÇU KİMDİR?

Aslen Adana kökenli olan Barış Yurtçu, 19 Mayıs 1983 tarihinde dünyaya geldi. Kolpa adlı müzik grubunun kurucuları arasında yer aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Barış Yurtçu, 2009 yılında Hayat Senin Mucize İşler, 2010'da Maximum, 2011'de Son Nefesim ve Yatağın Soğuk Tarafı, 2014'te Aşk ve Hayat albümleriyle müzik kariyerine devam etti. 2016'da Ece Seçkin ile birlikte Hoş Geldin Ayrılığa adlı parçada düet yaptı.

Solist olarak kariyerini sürdüren Yurtçu, Kolpa grubunun bir parçası olarak müzik yapmaya devam etmektedir.

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu kimdir? Deniz Baysal ve Barış Yurtçu evli mi, kaç yaşında, çocukları var mı?

DENİZ BAYSAL VE BARIŞ YURTÇU EVLİ Mİ, NE ZAMAN EVLENDİ?

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu 2019 yılından beri evlidir.

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu kimdir? Deniz Baysal ve Barış Yurtçu evli mi, kaç yaşında, çocukları var mı?
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