Haberler
Yaşam
Deniz Baysal ve Barış Yurtçu kimdir? Deniz Baysal ve Barış Yurtçu evli mi, kaç yaşında, çocukları var mı?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
15:24
Deniz Baysal ve Barış Yurtçu kimdir? Deniz Baysal ve Barış Yurtçu evli mi, kaç yaşında, çocukları var mı?
O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde yer alan Deniz Baysal ve Barış Yurtçu gündemde. Sevilen yarışma programı be özel gecede birbirinden özel konuklara ev sahipliği yapıyor. Yarışmaya konuk olan isimler arasında çift olarak yer alan Deniz Baysal ve Barış Yurtçu kimdir sorusu yanıt arıyor. Peki, Deniz Baysal ve Barış Yurtçu evli mi, kaç yaşında, çocukları var mı?