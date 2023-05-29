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Denizaltının hakimi ülkeler belli oldu! Amerikalılar açıkladı: İşte Türkiye’nin sıralaması
Giriş Tarihi: 29.05.2023 14:30
Güncelleme Tarihi: 29.05.2023
14:30
Denizaltının hakimi ülkeler belli oldu! Amerikalılar açıkladı: İşte Türkiye’nin sıralaması
Hava kuvvetleri, kara kuvvetleri ve deniz kuvvetleri. Bir ülkenin askeri gücünü belirleyen en önemli unsurlar olarak öne çıkıyor. Son yıllarda teknolojinin de hayal gücünü zorlayan sınırlara gelmesiyle birlikte artık savaşlar insan gücünün önemini belli noktalara kısıtladı. Amerikan Globalfirepower internet sitesi ülke ülke askeri güçleri istatistik verileriyle sunuyor. Ünlü savaş gücü sitesi donanma güçlerini belirlerken denizaltı sıralamasını da paylaşmayı ihmal etmedi. ABD, Çin, Rusya... Bir çırpıda aklımıza gelen ülkeler olsa da deniz altında çok daha çetin bir savaş var. Dünyanın denizaltı en güçlü ülkeleri sıralamasında Türkiye de ciddi bir konumda. İşte Ülkelerin donanma ve denizaltı güçleri...