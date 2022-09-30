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Haberler Yaşam DenizBank emekli promosyon kampanyası devam ediyor! 2022 Denizbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL, maaş taşıma nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 30.09.2022 23:16 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 23:16

DenizBank emekli promosyon kampanyası devam ediyor! 2022 Denizbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL, maaş taşıma nasıl yapılır?

DenizBank emekli promosyon ödemeleri, gündemde yer almaya ediyor. Bankaların emekli promosyon kampanyaları, 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla son bulurken DenizBank, emeklilere ek gelir kapısı olan emekli promosyon kampanya süresini uzattı. Bu noktada emekli maaşlarını DenizBank'a taşımak isteyen emekliler, ''DenizBank emekli promosyon ücreti ne kadar, kaç TL, başvuru şartları neler?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, DenizBank emekli promosyon ödemeleri ne zaman bitecek, son gün ne zaman? İşte 2022 DenizBank emekli promosyon kampanyası hakkında güncel bilgiler…

DenizBank emekli promosyon kampanyası devam ediyor! 2022 Denizbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL, maaş taşıma nasıl yapılır?

Bankaların emekli promosyon kampanyaları, 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla son buluyor. Ancak DenizBank emekli promosyon kampanyası, yıl sonuna kadar devam edecek. Bu noktada halen emekli maaşını başka bir bankaya taşımamış olan emekliler, ''DenizBank emekli promosyon ücreti ne kadar, kaç TL, maaş taşıma nasıl yapılır?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2022 Denizbank emekli promosyon ödemeleri ve maaş taşıma şartları…

DenizBank emekli promosyon kampanyası devam ediyor! 2022 Denizbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL, maaş taşıma nasıl yapılır?

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1750 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor. Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılıyor.

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DenizBank emekli promosyon kampanyası devam ediyor! 2022 Denizbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL, maaş taşıma nasıl yapılır?

Buna göre;

Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,

Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,

2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL

1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacak

DenizBank emekli promosyon kampanyası devam ediyor! 2022 Denizbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL, maaş taşıma nasıl yapılır?

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI SON GÜN NE ZAMAN?

Kampanya emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerli olup 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecek. Promosyon bedeli peşin olarak hesaplara yatırılacak.

DenizBank emekli promosyon kampanyası devam ediyor! 2022 Denizbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL, maaş taşıma nasıl yapılır?

EMEKLİ MAAŞIMI DENİZBANK'A NASIL TAŞIRIM?

Emekliler, maaşlarını şubelere gitmelerine gerek kalmadan DenizBank Mobil Bankacılık uygulamasından veya e-Devlet üzerinden bankaya aktarabiliyor.

1,750 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak için 0850 222 0 800 iletişim merkezini arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile DenizBank'tan alma sözü vererek ve 1 otomatik fatura talimatı vererek promosyon kampanyasına dahil olabilirsiniz.

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