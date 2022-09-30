Bankaların emekli promosyon kampanyaları, 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla son buluyor. Ancak DenizBank emekli promosyon kampanyası, yıl sonuna kadar devam edecek. Bu noktada halen emekli maaşını başka bir bankaya taşımamış olan emekliler, ''DenizBank emekli promosyon ücreti ne kadar, kaç TL, maaş taşıma nasıl yapılır?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2022 Denizbank emekli promosyon ödemeleri ve maaş taşıma şartları…