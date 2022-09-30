DenizBank emekli promosyon ödemeleri, gündemde yer almaya ediyor. Bankaların emekli promosyon kampanyaları, 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla son bulurken DenizBank, emeklilere ek gelir kapısı olan emekli promosyon kampanya süresini uzattı. Bu noktada emekli maaşlarını DenizBank'a taşımak isteyen emekliler, ''DenizBank emekli promosyon ücreti ne kadar, kaç TL, başvuru şartları neler?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, DenizBank emekli promosyon ödemeleri ne zaman bitecek, son gün ne zaman? İşte 2022 DenizBank emekli promosyon kampanyası hakkında güncel bilgiler…